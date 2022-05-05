https://arabic.sputniknews.com/20220505/هيئة-البث-الإسرائيلية-إصابة-6-أشخاص-شرقي-تل-أبيب-بعد-اعتداء-نفذه-مجهول-بفأس-1061888398.html
هيئة البث الإسرائيلية: مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة قرب تل أبيب بعد اعتداء نفذه مجهول
هيئة البث الإسرائيلية: مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة قرب تل أبيب بعد اعتداء نفذه مجهول
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بمقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة، جراء اعتداء نفذه مجهول، في مدينة إلعاد قرب تل أبيب. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T18:10+0000
2022-05-05T18:10+0000
2022-05-05T18:29+0000
العالم
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102521/28/1025212813_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_b3411b950eed9b5b7d01a9b276ee29d3.jpg
وقالت هيئة البث إنه "قتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرين بجروح خطيرة وبالغة الخطورة في اعتداء في مدينة إلعاد بعد أن اعتدى عليهم مجهول بفأس".وأضافت أنه "تتحدث الأنباء عن مطاردة المعتدي.. وأن قوات الشرطة هرعت من كافة مراكز المنطقة الوسطى إلى مكان الحادث".وتشهد مدينة القدس توترات منذ بداية رمضان على خلفية مواجهات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية عقب اقتحام الأخيرة وعشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى واعتقال العشرات، ما قوبل بإدانات عربية وإسلامية واسعة.
https://arabic.sputniknews.com/20220415/إصابة-إسرائيلي-بعملية-طعن-على-يد-فتاة-قاصر-في-حيفا-1061229755.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102521/28/1025212813_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_063fc3ffbf8a18415ce5eee547ac4b23.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, إسرائيل
هيئة البث الإسرائيلية: مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة قرب تل أبيب بعد اعتداء نفذه مجهول
18:10 GMT 05.05.2022 (تم التحديث: 18:29 GMT 05.05.2022) تابعنا عبر
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بمقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة، جراء اعتداء نفذه مجهول، في مدينة إلعاد قرب تل أبيب.
وقالت هيئة البث إنه "قتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرين بجروح خطيرة وبالغة الخطورة في اعتداء في مدينة إلعاد بعد أن اعتدى عليهم مجهول بفأس".
وأضافت أنه "تتحدث الأنباء عن مطاردة المعتدي.. وأن قوات الشرطة
هرعت من كافة مراكز المنطقة الوسطى إلى مكان الحادث".
وتشهد مدينة القدس توترات منذ بداية رمضان على خلفية مواجهات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية عقب اقتحام الأخيرة وعشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى
واعتقال العشرات، ما قوبل بإدانات عربية وإسلامية واسعة.