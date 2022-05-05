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هيئة البث الإسرائيلية: مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة قرب تل أبيب بعد اعتداء نفذه مجهول
هيئة البث الإسرائيلية: مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة قرب تل أبيب بعد اعتداء نفذه مجهول
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بمقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة، جراء اعتداء نفذه مجهول، في مدينة إلعاد قرب تل أبيب. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T18:10+0000
2022-05-05T18:29+0000
العالم
إسرائيل
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وقالت هيئة البث إنه "قتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرين بجروح خطيرة وبالغة الخطورة في اعتداء في مدينة إلعاد بعد أن اعتدى عليهم مجهول بفأس".وأضافت أنه "تتحدث الأنباء عن مطاردة المعتدي.. وأن قوات الشرطة هرعت من كافة مراكز المنطقة الوسطى إلى مكان الحادث".وتشهد مدينة القدس توترات منذ بداية رمضان على خلفية مواجهات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية عقب اقتحام الأخيرة وعشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى واعتقال العشرات، ما قوبل بإدانات عربية وإسلامية واسعة.
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هيئة البث الإسرائيلية: مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة قرب تل أبيب بعد اعتداء نفذه مجهول

18:10 GMT 05.05.2022 (تم التحديث: 18:29 GMT 05.05.2022)
© AP Photo / Nasser Shiyoukhiقوات الشرطة الإسرائيلية عند حاجز قلنديا الفاصل بين القدس ورام الله، الضفة الغربية، فلسطين 19 يوليو/ تموز 2017
قوات الشرطة الإسرائيلية عند حاجز قلنديا الفاصل بين القدس ورام الله، الضفة الغربية، فلسطين 19 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© AP Photo / Nasser Shiyoukhi
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أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بمقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة، جراء اعتداء نفذه مجهول، في مدينة إلعاد قرب تل أبيب.
وقالت هيئة البث إنه "قتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرين بجروح خطيرة وبالغة الخطورة في اعتداء في مدينة إلعاد بعد أن اعتدى عليهم مجهول بفأس".

وأضافت أنه "تتحدث الأنباء عن مطاردة المعتدي.. وأن قوات الشرطة هرعت من كافة مراكز المنطقة الوسطى إلى مكان الحادث".
وتشهد مدينة القدس توترات منذ بداية رمضان على خلفية مواجهات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية عقب اقتحام الأخيرة وعشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى واعتقال العشرات، ما قوبل بإدانات عربية وإسلامية واسعة.
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