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إعلام: تحالف بويلي يوقع عقود شراء نادي تشيلسي اليوم
إعلام: تحالف بويلي يوقع عقود شراء نادي تشيلسي اليوم
أشار تقرير إعلامي إلى أنه من المتوقع أن يوقع تود بوهلي، اليوم، على العقد الأول قبل استحواذه المحتمل على تشيلسي بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني من رومان... 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T12:57+0000
2022-05-06T12:57+0000
نادي تشيلسي
رياضة
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هذا ويخوض نادي غرب لندن سباقا مع الزمن للعثور على ملاك جدد قبل انتهاء صلاحية رخصة التشغيل الخاصة التي فرضتها الحكومة منذ 10 مارس/ آذار بسبب معاقبة أبراموفيتش بسبب صلاته المزعومة بالرئيس الروسي، بحسب ما نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية.وكان أبراموفيتش قد طرح النادي بالفعل للبيع في 2 مارس، وتم اختيار بوهلي، الشريك في ملكية "LA Dodgers"، كأفضل مقدم عرض، الأسبوع الماضي، ما منحه الحق في إجراء مفاوضات حصرية. وقد أحرزت المفاوضات تقدما كافيا حتى يتم تقديم بوهلي إلى الحكومة الآن حيث يسعى النادي إلى تعديل رخصة التشغيل للسماح بمواصلة البيع. أجرى الدوري الإنجليزي الممتاز تحريات عن صفقة بوهلي، والذي يتضمن تمويلا من "Clearlake Capital" و"Jonathan Goldstein" و"Hansjorg Wyss". على الرغم من حقيقة أن البيع سيصل إلى 4 مليارات جنيه إسترليني، إلى أنه هناك ثقة لدى جميع الأطراف بإمكانية إبرام صفقة بسرعة.
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نادي تشيلسي, رياضة

إعلام: تحالف بويلي يوقع عقود شراء نادي تشيلسي اليوم

12:57 GMT 06.05.2022
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أشار تقرير إعلامي إلى أنه من المتوقع أن يوقع تود بوهلي، اليوم، على العقد الأول قبل استحواذه المحتمل على تشيلسي بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني من رومان أبراموفيتش.
هذا ويخوض نادي غرب لندن سباقا مع الزمن للعثور على ملاك جدد قبل انتهاء صلاحية رخصة التشغيل الخاصة التي فرضتها الحكومة منذ 10 مارس/ آذار بسبب معاقبة أبراموفيتش بسبب صلاته المزعومة بالرئيس الروسي، بحسب ما نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وكان لهذه العقوبات تأثير كبير في ستامفورد بريدج لأنهم لا يستطيعون بيع التذاكر للجماهير أو التفاوض على الانتقالات أو تجديد عقود لاعبيهم.

وكان أبراموفيتش قد طرح النادي بالفعل للبيع في 2 مارس، وتم اختيار بوهلي، الشريك في ملكية "LA Dodgers"، كأفضل مقدم عرض، الأسبوع الماضي، ما منحه الحق في إجراء مفاوضات حصرية. وقد أحرزت المفاوضات تقدما كافيا حتى يتم تقديم بوهلي إلى الحكومة الآن حيث يسعى النادي إلى تعديل رخصة التشغيل للسماح بمواصلة البيع.
أجرى الدوري الإنجليزي الممتاز تحريات عن صفقة بوهلي، والذي يتضمن تمويلا من "Clearlake Capital" و"Jonathan Goldstein" و"Hansjorg Wyss". على الرغم من حقيقة أن البيع سيصل إلى 4 مليارات جنيه إسترليني، إلى أنه هناك ثقة لدى جميع الأطراف بإمكانية إبرام صفقة بسرعة.
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