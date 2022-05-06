https://arabic.sputniknews.com/20220506/إعلام-زيارة-بابا-الفاتيكان-إلى-إسرائيل-مهددة-بالإلغاء-1061923031.html
إعلام: زيارة بابا الفاتيكان إلى إسرائيل مهددة بالإلغاء
إعلام: زيارة بابا الفاتيكان إلى إسرائيل مهددة بالإلغاء
قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، إنه من المتوقع إلغاء زيارة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان إلى إسرائيل. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T13:56+0000
2022-05-06T13:56+0000
2022-05-06T13:57+0000
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
إسرائيل
أخبار العالم الآن
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أنه من المتوقع إلغاء زيارة كانت مرتقبة لبابا الفاتيكان إلى تل أبيب، خلال الشهر المقبل، وذلك على خلفية التوتر الجاري بين الفلسطينيين والإسرائيليين في البلاد.وكانت القناة العبرية نفسها "كان" قد نشرت في الحادي عشر من شهر أبريل/نيسان الماضي، أن بابا الفاتيكان يفكر في زيارة إسرائيل خلال شهر يونيو/حزيران المقبل، بل ووضعت برنامج الزيارة له داخل البلاد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, إسرائيل, أخبار العالم الآن
إعلام: زيارة بابا الفاتيكان إلى إسرائيل مهددة بالإلغاء
13:56 GMT 06.05.2022 (تم التحديث: 13:57 GMT 06.05.2022) تابعنا عبر
قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، إنه من المتوقع إلغاء زيارة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان إلى إسرائيل.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أنه من المتوقع إلغاء زيارة كانت مرتقبة لبابا الفاتيكان إلى تل أبيب، خلال الشهر المقبل، وذلك على خلفية التوتر الجاري بين الفلسطينيين والإسرائيليين
في البلاد.
وكانت القناة العبرية نفسها "كان" قد نشرت في الحادي عشر من شهر أبريل/نيسان الماضي، أن بابا الفاتيكان
يفكر في زيارة إسرائيل خلال شهر يونيو/حزيران المقبل، بل ووضعت برنامج الزيارة له داخل البلاد.