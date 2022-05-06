عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220506/إعلام-زيارة-بابا-الفاتيكان-إلى-إسرائيل-مهددة-بالإلغاء-1061923031.html
إعلام: زيارة بابا الفاتيكان إلى إسرائيل مهددة بالإلغاء
إعلام: زيارة بابا الفاتيكان إلى إسرائيل مهددة بالإلغاء
قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، إنه من المتوقع إلغاء زيارة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان إلى إسرائيل. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T13:56+0000
2022-05-06T13:57+0000
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
إسرائيل
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/1050140829_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_3a7c0bc5d671e52929127a3b7ed2ad15.jpg
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أنه من المتوقع إلغاء زيارة كانت مرتقبة لبابا الفاتيكان إلى تل أبيب، خلال الشهر المقبل، وذلك على خلفية التوتر الجاري بين الفلسطينيين والإسرائيليين في البلاد.وكانت القناة العبرية نفسها "كان" قد نشرت في الحادي عشر من شهر أبريل/نيسان الماضي، أن بابا الفاتيكان يفكر في زيارة إسرائيل خلال شهر يونيو/حزيران المقبل، بل ووضعت برنامج الزيارة له داخل البلاد.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/1050140829_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_c610d4dd7b05f04844d1eefe69979930.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, إسرائيل, أخبار العالم الآن

إعلام: زيارة بابا الفاتيكان إلى إسرائيل مهددة بالإلغاء

13:56 GMT 06.05.2022 (تم التحديث: 13:57 GMT 06.05.2022)
© AFP 2022 / Vladomir Simicekبابا فرانسيسك، بابا الفاتيكان، يصل سلوفاكيا، 12 سبتمبر 2021
بابا فرانسيسك، بابا الفاتيكان، يصل سلوفاكيا، 12 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
© AFP 2022 / Vladomir Simicek
تابعنا عبرTelegram
قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، إنه من المتوقع إلغاء زيارة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان إلى إسرائيل.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أنه من المتوقع إلغاء زيارة كانت مرتقبة لبابا الفاتيكان إلى تل أبيب، خلال الشهر المقبل، وذلك على خلفية التوتر الجاري بين الفلسطينيين والإسرائيليين في البلاد.
وكانت القناة العبرية نفسها "كان" قد نشرت في الحادي عشر من شهر أبريل/نيسان الماضي، أن بابا الفاتيكان يفكر في زيارة إسرائيل خلال شهر يونيو/حزيران المقبل، بل ووضعت برنامج الزيارة له داخل البلاد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала