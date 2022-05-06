عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220506/إعلام-وزيرة-الداخلية-الإسرائيلية-تخطط-لتفكيك-حكومة-نفتالي-بينيت-1061908502.html
إعلام: وزيرة الداخلية الإسرائيلية تخطط لتفكيك حكومة نفتالي بينيت
إعلام: وزيرة الداخلية الإسرائيلية تخطط لتفكيك حكومة نفتالي بينيت
كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن إيليت شاكيد، وزيرة الداخلية الإسرائيلية تخطط لتفكيك حكومة نفتالي بينيت في البلاد. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T10:28+0000
2022-05-06T10:28+0000
إسرائيل
بيني غانتس
نفتالي بينيت
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1050501485_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_acf01f8ba2add3c1fc434e449278bd70.jpg
وذكرت صحيفة معاريف، صباح اليوم الجمعة، أن شاكيد تجري اتصالات ولقاءات مع عدد من أعضاء حزب "يمينا" الحاكم من أجل إعلان الانفصال عن حزبهم وتفكيك حكومة بينيت، والانضمام لحزب جديد.وأوضحت الصحيفة أن وزيرة الداخلية الإسرائيية تقود حالة حراك سياسي مع كل من نير أورباخ وأفير كارا وهما من أعضاء حزب "يمينا" الذي يتزعمه نفتالي بينيت، رئيس الحكومة بهدف الانفصال عن حزبهما وتكوين حزب مستقل، ربما تتزعمه إيليت شاكيد نفسها.وكانت وسائل إعلام عبرية قد أكدت في العشرين من الشهر الماضي، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، قد التقى مع البرلمانية المستقيلة من "الكنيست" عيديت سيلمان، لبحث تشكيل حكومة بديلة في البلاد، وهو اللقاء الأول لها منذ تقديم استقالتها من البرلمان الإسرائيلي قبل حوالي شهر.وطلبت سيلمان الاجتماع مع غانتس، باعتباره رئيس حزب "كاحول لافان" لبحث مدى إمكانية إقامة حكومة بديلة بدلا من الائتلاف الإسرائيلي الحاكم الحالي، بقيادة نفتالي بينيت، وإقامة مستوطنة "أفيتار".يذكر أن غانتس أجرى محادثتين مع عضو الكنيست موشيه جفني، رئيس حزب "يهودت هتوراه" اليميني، بدعوة من الأخير، الشهر الماضي، بهدف بحث تشكيل غانتس لحكومة إسرائيلية بديلة.جاءت هذه المحادثات الثنائية المغلقة على خلفية استقالة عيديت سيلمان عضوة الكنيست عن حزب "يمينا" الإسرائيلي من الائتلاف الحكومي في البلاد، بقيادة نفتالي بينيت، وهو ما ينذر باحتمالية تفكيك الحكومة الحالية في تل أبيب.ويذكر أن استقالة عضوة الكنيست عيديت سيلمان من الائتلاف الحكومي في البلاد، فتحت الباب، مجددا، أمام احتمالية تفكيك الحكومة الحالية في إسرائيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/بعد-لقائه-عضوة-الكنيست-المستقيلة-هل-يشكل-غانتس-حكومة-بديلة-في-إسرائيل-1061447951.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1050501485_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_a76ae91d2243b0cc161e19998013fe25.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, بيني غانتس, نفتالي بينيت, أخبار العالم الآن

إعلام: وزيرة الداخلية الإسرائيلية تخطط لتفكيك حكومة نفتالي بينيت

10:28 GMT 06.05.2022
© Sputnik . Evgueniy Batov / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في سوتشي، روسيا 22 أكتوبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في سوتشي، روسيا 22 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
© Sputnik . Evgueniy Batov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن إيليت شاكيد، وزيرة الداخلية الإسرائيلية تخطط لتفكيك حكومة نفتالي بينيت في البلاد.
وذكرت صحيفة معاريف، صباح اليوم الجمعة، أن شاكيد تجري اتصالات ولقاءات مع عدد من أعضاء حزب "يمينا" الحاكم من أجل إعلان الانفصال عن حزبهم وتفكيك حكومة بينيت، والانضمام لحزب جديد.
رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
بعد لقائه عضوة الكنيست المستقيلة... هل يشكل غانتس حكومة بديلة في إسرائيل
21 أبريل, 11:48 GMT
وأوضحت الصحيفة أن وزيرة الداخلية الإسرائيية تقود حالة حراك سياسي مع كل من نير أورباخ وأفير كارا وهما من أعضاء حزب "يمينا" الذي يتزعمه نفتالي بينيت، رئيس الحكومة بهدف الانفصال عن حزبهما وتكوين حزب مستقل، ربما تتزعمه إيليت شاكيد نفسها.
وكانت وسائل إعلام عبرية قد أكدت في العشرين من الشهر الماضي، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، قد التقى مع البرلمانية المستقيلة من "الكنيست" عيديت سيلمان، لبحث تشكيل حكومة بديلة في البلاد، وهو اللقاء الأول لها منذ تقديم استقالتها من البرلمان الإسرائيلي قبل حوالي شهر.
وطلبت سيلمان الاجتماع مع غانتس، باعتباره رئيس حزب "كاحول لافان" لبحث مدى إمكانية إقامة حكومة بديلة بدلا من الائتلاف الإسرائيلي الحاكم الحالي، بقيادة نفتالي بينيت، وإقامة مستوطنة "أفيتار".
يذكر أن غانتس أجرى محادثتين مع عضو الكنيست موشيه جفني، رئيس حزب "يهودت هتوراه" اليميني، بدعوة من الأخير، الشهر الماضي، بهدف بحث تشكيل غانتس لحكومة إسرائيلية بديلة.
جاءت هذه المحادثات الثنائية المغلقة على خلفية استقالة عيديت سيلمان عضوة الكنيست عن حزب "يمينا" الإسرائيلي من الائتلاف الحكومي في البلاد، بقيادة نفتالي بينيت، وهو ما ينذر باحتمالية تفكيك الحكومة الحالية في تل أبيب.
ويذكر أن استقالة عضوة الكنيست عيديت سيلمان من الائتلاف الحكومي في البلاد، فتحت الباب، مجددا، أمام احتمالية تفكيك الحكومة الحالية في إسرائيل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала