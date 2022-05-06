https://arabic.sputniknews.com/20220506/إعلام-وزيرة-الداخلية-الإسرائيلية-تخطط-لتفكيك-حكومة-نفتالي-بينيت-1061908502.html

إعلام: وزيرة الداخلية الإسرائيلية تخطط لتفكيك حكومة نفتالي بينيت

إعلام: وزيرة الداخلية الإسرائيلية تخطط لتفكيك حكومة نفتالي بينيت

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن إيليت شاكيد، وزيرة الداخلية الإسرائيلية تخطط لتفكيك حكومة نفتالي بينيت في البلاد. 06.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-06T10:28+0000

2022-05-06T10:28+0000

2022-05-06T10:28+0000

إسرائيل

بيني غانتس

نفتالي بينيت

أخبار العالم الآن

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وذكرت صحيفة معاريف، صباح اليوم الجمعة، أن شاكيد تجري اتصالات ولقاءات مع عدد من أعضاء حزب "يمينا" الحاكم من أجل إعلان الانفصال عن حزبهم وتفكيك حكومة بينيت، والانضمام لحزب جديد.وأوضحت الصحيفة أن وزيرة الداخلية الإسرائيية تقود حالة حراك سياسي مع كل من نير أورباخ وأفير كارا وهما من أعضاء حزب "يمينا" الذي يتزعمه نفتالي بينيت، رئيس الحكومة بهدف الانفصال عن حزبهما وتكوين حزب مستقل، ربما تتزعمه إيليت شاكيد نفسها.وكانت وسائل إعلام عبرية قد أكدت في العشرين من الشهر الماضي، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، قد التقى مع البرلمانية المستقيلة من "الكنيست" عيديت سيلمان، لبحث تشكيل حكومة بديلة في البلاد، وهو اللقاء الأول لها منذ تقديم استقالتها من البرلمان الإسرائيلي قبل حوالي شهر.وطلبت سيلمان الاجتماع مع غانتس، باعتباره رئيس حزب "كاحول لافان" لبحث مدى إمكانية إقامة حكومة بديلة بدلا من الائتلاف الإسرائيلي الحاكم الحالي، بقيادة نفتالي بينيت، وإقامة مستوطنة "أفيتار".يذكر أن غانتس أجرى محادثتين مع عضو الكنيست موشيه جفني، رئيس حزب "يهودت هتوراه" اليميني، بدعوة من الأخير، الشهر الماضي، بهدف بحث تشكيل غانتس لحكومة إسرائيلية بديلة.جاءت هذه المحادثات الثنائية المغلقة على خلفية استقالة عيديت سيلمان عضوة الكنيست عن حزب "يمينا" الإسرائيلي من الائتلاف الحكومي في البلاد، بقيادة نفتالي بينيت، وهو ما ينذر باحتمالية تفكيك الحكومة الحالية في تل أبيب.ويذكر أن استقالة عضوة الكنيست عيديت سيلمان من الائتلاف الحكومي في البلاد، فتحت الباب، مجددا، أمام احتمالية تفكيك الحكومة الحالية في إسرائيل.

https://arabic.sputniknews.com/20220421/بعد-لقائه-عضوة-الكنيست-المستقيلة-هل-يشكل-غانتس-حكومة-بديلة-في-إسرائيل-1061447951.html

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إسرائيل, بيني غانتس, نفتالي بينيت, أخبار العالم الآن