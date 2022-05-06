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https://arabic.sputniknews.com/20220506/الخارجية-الروسية-تستدعي-السفيرة-البريطانية-احتجاجا-على-العقوبات-الأخيرة-1061929267.html
الخارجية الروسية تستدعي السفيرة البريطانية احتجاجا على العقوبات الأخيرة
الخارجية الروسية تستدعي السفيرة البريطانية احتجاجا على العقوبات الأخيرة
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، استدعاء سفيرة بريطانيا في موسكو، ديبورا برونيرت، إلى مقر الوزارة لتقديم احتجاج على فرض بلادها عقوبات ضد روسيا، من... 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T16:47+0000
2022-05-06T16:47+0000
روسيا
الخارجية الروسية
بريطانيا
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موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تم استدعاء السفيرة البريطانية في موسكو إلى مقر الخارجية في 6 أيار/مايو، حيث تم تقديم احتجاج على خلفية حزمة العقوبات التي أقرتها لندن، والتي طالت عددا من وسائل الإعلام الرائدة، ومن بينها الشركة الروسية للإذاعة والتلفزيون".وأضاف البيان: "وتم إبلاغ السفيرة بعدم قبول مثل هذا الخط الهدام الذي سيؤدي حتما إلى تدمير العلاقات الثنائية وإلحاق الضرر بالعلاقات بين الشعبين الروسي والبريطاني".وتابع البيان: "كما تمت الإشارة إلى أن الجانب الروسي سيواصل الرد بقسوة وحزم على جميع قيود العقوبات التي فرضتها لندن واتخاذ إجراءات للرد عليها".
https://arabic.sputniknews.com/20220506/الخارجية-الروسية-نستبعد-استخدام-الأسحلة-النووية-في-أوكرانيا-1061904814.html
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روسيا, الخارجية الروسية, بريطانيا

الخارجية الروسية تستدعي السفيرة البريطانية احتجاجا على العقوبات الأخيرة

16:47 GMT 06.05.2022
© Sputnik . wasim sulimanوزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
© Sputnik . wasim suliman
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، استدعاء سفيرة بريطانيا في موسكو، ديبورا برونيرت، إلى مقر الوزارة لتقديم احتجاج على فرض بلادها عقوبات ضد روسيا، من بينها العقوبات ضد الشركة الروسية للإذاعة والتلفزيون.
موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تم استدعاء السفيرة البريطانية في موسكو إلى مقر الخارجية في 6 أيار/مايو، حيث تم تقديم احتجاج على خلفية حزمة العقوبات التي أقرتها لندن، والتي طالت عددا من وسائل الإعلام الرائدة، ومن بينها الشركة الروسية للإذاعة والتلفزيون".
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
الخارجية الروسية: نستبعد استخدام الأسحلة النووية في أوكرانيا
08:59 GMT
وأضاف البيان: "وتم إبلاغ السفيرة بعدم قبول مثل هذا الخط الهدام الذي سيؤدي حتما إلى تدمير العلاقات الثنائية وإلحاق الضرر بالعلاقات بين الشعبين الروسي والبريطاني".

وتابع البيان: "كما تمت الإشارة إلى أن الجانب الروسي سيواصل الرد بقسوة وحزم على جميع قيود العقوبات التي فرضتها لندن واتخاذ إجراءات للرد عليها".
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