https://arabic.sputniknews.com/20220506/روسيا-تؤكد-التزامها-بعقود-توريد-المنتجات-الغذائية-وعدم-نيتها-التهرب-من-مناقشة-الأمن-الغذائي-1061925217.html

روسيا تؤكد التزامها بعقود توريد المنتجات الغذائية وعدم نيتها التهرب من مناقشة الأمن الغذائي

روسيا تؤكد التزامها بعقود توريد المنتجات الغذائية وعدم نيتها التهرب من مناقشة الأمن الغذائي

أكدت روسيا أنها لا تنوي التهرب من مناقشة موضوع الأمن الغذائي، في ظل الأزمة الحالية؛ لافتة إلى أن الدول الغربية تحاول اتهامها بالتسبب في هذه الأزمة. 06.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-06T14:57+0000

2022-05-06T14:57+0000

2022-05-06T14:57+0000

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال نائب مدير قسم الإعلام بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي زايتسيف، في مؤتمر صحفي بموسكو، اليوم الجمعة إن "الغرب يحاول اتهام روسيا بالتسبب بنقص الغذاء، ويقول إن السبب الجذري للأزمة هو العملية العسكرية الخاصة لروسيا. لن نعلق على التكهنات في هذا الصدد. في الوقت نفسه، لن نتملص من مناقشة موضوعية لمسألة الأمن الغذائي".وشدد الدبلوماسي على أن موسكو تعتزم الوفاء بالتزاماتها بموجب عقود توريد المنتجات الغذائية.وتابع: "ليس من الواضح الأسباب من وراء محاولتهم تحميل روسيا وحدها المسؤولية عن عواقب هذه الأزمة. يظل بلدنا تحت أي ظرف من الظروف مشاركاً مسؤولاً في السوق العالمية. نعتزم الاستمرار في الوفاء بضمير حي بالتزاماتنا بموجب العقود الدولية، فيما يتعلق بتوريد المنتجات الزراعية والأسمدة".وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، في الثالث من الشهر الجاري، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشكلة الأمن الغذائي.يشار إلى أن العقوبات على روسيا، التي اعتمدتها الدول الغربية على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تسببت بإعاقة سلاسل الإمداد العالمية وغلاء الأسعار؛ وظهر تأثير ذلك بشكل كبير في الدول النامية، التي أصبحت تعاني من نقص المواد الغذائية الأساسية والوقود.

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