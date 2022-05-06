https://arabic.sputniknews.com/20220506/روسيا-تؤكد-التزامها-بعقود-توريد-المنتجات-الغذائية-وعدم-نيتها-التهرب-من-مناقشة-الأمن-الغذائي-1061925217.html
روسيا تؤكد التزامها بعقود توريد المنتجات الغذائية وعدم نيتها التهرب من مناقشة الأمن الغذائي
روسيا تؤكد التزامها بعقود توريد المنتجات الغذائية وعدم نيتها التهرب من مناقشة الأمن الغذائي
أكدت روسيا أنها لا تنوي التهرب من مناقشة موضوع الأمن الغذائي، في ظل الأزمة الحالية؛ لافتة إلى أن الدول الغربية تحاول اتهامها بالتسبب في هذه الأزمة. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T14:57+0000
2022-05-06T14:57+0000
2022-05-06T14:57+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1061905343_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad4bf0e3b89d2a623effcbeaa54b4e07.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال نائب مدير قسم الإعلام بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي زايتسيف، في مؤتمر صحفي بموسكو، اليوم الجمعة إن "الغرب يحاول اتهام روسيا بالتسبب بنقص الغذاء، ويقول إن السبب الجذري للأزمة هو العملية العسكرية الخاصة لروسيا. لن نعلق على التكهنات في هذا الصدد. في الوقت نفسه، لن نتملص من مناقشة موضوعية لمسألة الأمن الغذائي".وشدد الدبلوماسي على أن موسكو تعتزم الوفاء بالتزاماتها بموجب عقود توريد المنتجات الغذائية.وتابع: "ليس من الواضح الأسباب من وراء محاولتهم تحميل روسيا وحدها المسؤولية عن عواقب هذه الأزمة. يظل بلدنا تحت أي ظرف من الظروف مشاركاً مسؤولاً في السوق العالمية. نعتزم الاستمرار في الوفاء بضمير حي بالتزاماتنا بموجب العقود الدولية، فيما يتعلق بتوريد المنتجات الزراعية والأسمدة".وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، في الثالث من الشهر الجاري، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشكلة الأمن الغذائي.يشار إلى أن العقوبات على روسيا، التي اعتمدتها الدول الغربية على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تسببت بإعاقة سلاسل الإمداد العالمية وغلاء الأسعار؛ وظهر تأثير ذلك بشكل كبير في الدول النامية، التي أصبحت تعاني من نقص المواد الغذائية الأساسية والوقود.
https://arabic.sputniknews.com/20220506/الكرملين-يعلق-على-اتهام-روسيا-بسرقة-الحبوب-من-أوكرانيا-ونقلها-على-شاحنات-1061923668.html
https://arabic.sputniknews.com/20220325/الحكومة-الروسية-توجه-بضمان-الأمن-الغذائي-للمواطنين-1060449831.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1061905343_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_66d6e17e0052fd1175ff2cd06aa7c72d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روسيا تؤكد التزامها بعقود توريد المنتجات الغذائية وعدم نيتها التهرب من مناقشة الأمن الغذائي
تابعنا عبر
أكدت روسيا أنها لا تنوي التهرب من مناقشة موضوع الأمن الغذائي، في ظل الأزمة الحالية؛ لافتة إلى أن الدول الغربية تحاول اتهامها بالتسبب في هذه الأزمة.
موسكو - سبوتنيك. وقال نائب مدير قسم الإعلام بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي زايتسيف، في مؤتمر صحفي بموسكو، اليوم الجمعة إن "الغرب يحاول اتهام روسيا بالتسبب بنقص الغذاء، ويقول إن السبب الجذري للأزمة هو العملية العسكرية الخاصة لروسيا. لن نعلق على التكهنات في هذا الصدد. في الوقت نفسه، لن نتملص من مناقشة موضوعية لمسألة الأمن الغذائي".
وشدد الدبلوماسي على أن موسكو تعتزم الوفاء بالتزاماتها بموجب عقود توريد المنتجات الغذائية.
وأضاف: "هناك بالفعل أزمة في السوق العالمية بما يخص السلع الزراعية والصناعية، وأسبابها أعمق بكثير مما تبدو للوهلة الأولى؛ هي مرتبطة، بالمقام الأول، بحسابات خاطئة وأخطاء منهجية متراكمة في الاقتصاد الكلي، والسياسات المالية والتجارية والطاقة للدول الغربية".
وتابع: "ليس من الواضح الأسباب من وراء محاولتهم تحميل روسيا وحدها المسؤولية عن عواقب هذه الأزمة. يظل بلدنا تحت أي ظرف من الظروف مشاركاً مسؤولاً في السوق العالمية. نعتزم الاستمرار في الوفاء بضمير حي بالتزاماتنا بموجب العقود الدولية، فيما يتعلق بتوريد المنتجات الزراعية والأسمدة".
وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، في الثالث من الشهر الجاري، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشكلة الأمن الغذائي.
وبحسب بيان الكرملين بهذا الصدد، أعرب الجانب الفرنسي عن قلقه إزاء المشكلة الناشئة الخاصة بضمان الأمن الغذائي العالمي. وفي السياق، شدد الرئيس بوتين على أن الوضع في هذه المسألة معقد في المقام الأول، بسبب العقوبات التي تفرضها الدول الغربية؛ وأشار إلى أهمية العمل دون عوائق للبنية التحتية العالمية للنقل والإمداد.
يشار إلى أن العقوبات على روسيا، التي اعتمدتها الدول الغربية على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تسببت بإعاقة سلاسل الإمداد العالمية وغلاء الأسعار؛ وظهر تأثير ذلك بشكل كبير في الدول النامية، التي أصبحت تعاني من نقص المواد الغذائية الأساسية والوقود.