https://arabic.sputniknews.com/20220506/انضمام-فنلندا-والسويد-إلى-الناتو-استفزاز-كبير-1061916931.html
انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو استفزاز كبير
انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو استفزاز كبير
ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية نقلا عن مصدر أوروبي، أنه يمكن اعتبار "دخول السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي بمثابة استفزاز". 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T12:16+0000
2022-05-06T12:16+0000
2022-05-06T12:22+0000
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وأشارت الصحيفة إلى أن كلا البلدين قلقان بشأن ضمان أمنهما في الفترة ما بين تقديم الطلب والقبول الرسمي للمنظمة، حيث إن المادة 5 من معاهدة واشنطن بشأن الدفاع الجماعي لدول "الناتو" لن تنطبق عليهما في ذلك الوقت.اقرأ أيضا - الكرملين: نعلم أن "الناتو" يزود أوكرانيا بمعلومات استخبارية ولكننا نحقق أهدافناونقلت الصحيفة تصريحات مستشار العلاقات الخارجية في حزب الائتلاف الوطني الفنلندي المعارض، هنري فانهاتين: "نحن لا نتحدث عن ضمانات مباشرة لأمن السويد وفنلندا خلال هذه الفترة، لكن الدول تعول على المساعدة والبيانات العامة لدعمها من الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وحلف شمال الأطلسي. يفهم الجميع أن ضمانات المادة 5 غير واردة، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكننا تعزيز الأمن الإقليمي بطرق أخرى. قد تكون هناك بيانات سياسية، وتبادل معلومات، وزيادة التعاون الدفاعي، مثل التدريبات المشتركة في بحر البلطيق".وبحسب قوله، فإن المساعدة التي ستتلقاها السويد وفنلندا ستتم معايرتها بعناية حتى لا تحدث توترًا إضافيًا. وأضاف فانهانين قائلاً:اقرأ أيضا - رئيس كرواتيا يهدد باستخدام حق النقض ضد انضمام فنلندا والسويد إلى "الناتو"ومع ذلك، يشير مصدر في حلف شمال الأطلسي إلى أنه من المحتمل الإعلان عن جزء من المساعدة للبلدين، بينما سيبقى الجزء الآخر سراً. ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم التحالف قوله "الغموض جزء مهم من الردع".
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
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انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو استفزاز كبير
12:16 GMT 06.05.2022 (تم التحديث: 12:22 GMT 06.05.2022) تابعنا عبر
ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية نقلا عن مصدر أوروبي، أنه يمكن اعتبار "دخول السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي بمثابة استفزاز".
وأشارت الصحيفة إلى أن كلا البلدين قلقان بشأن ضمان أمنهما في الفترة ما بين تقديم الطلب والقبول الرسمي للمنظمة، حيث إن المادة 5 من معاهدة واشنطن بشأن الدفاع الجماعي لدول "الناتو" لن تنطبق عليهما في ذلك الوقت.
ونقلت الصحيفة تصريحات مستشار العلاقات الخارجية في حزب الائتلاف الوطني الفنلندي المعارض، هنري فانهاتين: "نحن لا نتحدث عن ضمانات مباشرة لأمن السويد وفنلندا خلال هذه الفترة، لكن الدول تعول على المساعدة والبيانات العامة لدعمها من الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وحلف شمال الأطلسي. يفهم الجميع أن ضمانات المادة 5 غير واردة، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكننا تعزيز الأمن الإقليمي بطرق أخرى. قد تكون هناك بيانات سياسية، وتبادل معلومات، وزيادة التعاون الدفاعي، مثل التدريبات المشتركة في بحر البلطيق".
وبحسب قوله، فإن المساعدة التي ستتلقاها السويد وفنلندا ستتم معايرتها بعناية حتى لا تحدث توترًا إضافيًا. وأضاف فانهانين قائلاً:
من ناحية، نحتاج إلى إشارات احتواء يمكن لروسيا قراءتها وفهمها. ومن ناحية أخرى، ليست هناك حاجة لاستفزازات غير ضرورية. الوضوح بشأن هذه القضايا سيكون أفضل من الغموض.
ومع ذلك، يشير مصدر في حلف شمال الأطلسي إلى أنه من المحتمل الإعلان عن جزء من المساعدة للبلدين، بينما سيبقى الجزء الآخر سراً. ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم التحالف قوله "الغموض جزء مهم من الردع".