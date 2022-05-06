https://arabic.sputniknews.com/20220506/دعوات-إسرائيلية-لاغتيال-السنوار-على-خلفية-عملية-إلعاد-في-تل-أبيب-1061899390.html

دعوات إسرائيلية لاغتيال "السنوار" على خلفية عملية إلعاد في تل أبيب

دعوات إسرائيلية لاغتيال "السنوار" على خلفية عملية إلعاد في تل أبيب

وجه إسرائيليون ووسائل إعلام عبرية الدعوات إلى حكومة بلادهم لاغتيال قائد حركة "حماس" في قطاع غزة، يحيي السنوار، على خلفية عملية إلعاد، التي وقعت مساء أمس... 06.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-06T07:54+0000

2022-05-06T07:54+0000

2022-05-06T07:54+0000

إسرائيل

حركة حماس

العالم العربي

يحيى السنوار

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ودعت القناة العبرية الـ 13، صباح اليوم الجمعة، إلى اغتيال السنوار، بزعم أنه قام بالتحريض على قتل الإسرائيليين خلال خطابه الأخير الأسبوع الماضي، حينما دعا أبناء الشعب الفلسطيني لقتال ومواجهة الجيش الإسرائيلي بالبندقية والساطور.وادعت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن يحيي السنوار ليس مجرد قائد لحركة "حماس"، وإنما "إرهابي" وآن الآوان لاغتياله، خاصة وأنه قام بقتل 12 فلسطينيا سبق أن تعاونوا مع المخابرات الإسرائيلية في قطاع غزة.وجاءت دعوات اغتيال السنوار في أكثر من وسيلة إعلامية إسرائيلية، على خلفية مقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرين في هجوم مسلح بمدينة إلعاد شرقي تل أبيب، مساء الخميس، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.وعلى الفور، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مشاورات أمنية مع كل من وزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير الأمن الداخلي والمفوض العام للشرطة ورئيس الشاباك ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش ورئيس الموساد ومسؤولين كبار آخرين.تم خلالها استعراض تسلسل الأحداث في العملية الإرهابية التي نفذت أمس في إلعاد، والجهود التي تبذل حاليا من أجل إلقاء القبض على "الإرهابيين"، ومواصلة عمل الشرطة والوحدة الشرطية الخاصة والشاباك خلال الساعات والأيام المقبلة.وقال رئيس الوزراء بينيت: "خرج أعداؤنا للقيام بحملة قتل يهود، أينما كانوا. إنهم يسعون لكسر روحنا ولكنهم سيفشلون. سنلقي القبض على الإرهابيين وعلى البيئة الداعمة لهم وهم سيدفعون الثمن. من صميم قلبي أتقدم بخالص التعازي إلى أسر القتلى".وقالت نجمة داود الحمراء، منظمة الإسعاف الطبي في إسرائيل، إن شخصا رابعا أصيب في الهجوم حالته حرجة.ووفقا للشرطة الإسرائيلية، فقد نفذ الهجوم شخصان، أحدهما استخدم سلاحا ناريا والآخر بلطة.

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إسرائيل, حركة حماس, العالم العربي, يحيى السنوار