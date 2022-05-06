https://arabic.sputniknews.com/20220506/سمع-دوي-انفجار-قرب-مقر-وكالة-روسيا-سيغودنيا-في-برلين-1061933368.html

سمع دوي انفجار قرب مقر وكالة "روسيا سيغودنيا" في برلين

سمع دوي انفجار قرب مقر وكالة "روسيا سيغودنيا" في برلين

سمع دوي انفجار داخل مبنى يحتوي مكتب وكالة "روسيا سيغودنيا" في العاصمة الألمانية برلين، والذي يعتقد أنه كان عرضة لهجوم في وقت سابق اليوم الجمعة، حسبما أفاد... 06.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-06T19:34+0000

2022-05-06T19:34+0000

2022-05-06T20:12+0000

روسيا

سبوتنيك

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برلين- سبوتنيك. في وقت سابق من اليوم، أفادت تقارير بالعثور على جسم مشبوه في المبنى، حيث هرعت السلطات إلى الموقع وتم استدعاء خبراء المتفجرات.في الشهر الماضي، أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أن النازيين الجدد المعتقلين في موسكو، كانوا يخططون لاستهداف المدير العام لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامي دميتري كيسليوف، ورئيسة تحرير المجموعة الإعلامية و"آر تي" مارغريتا سيمونيان.وقال أحد المعتقلين: "تمت مناقشة قتل الصحفيين الذين دعموا الدعاية (للعملية العسكرية الخاصة)، وهم سولوفيوف وكيسليوف وسكابييفا وبوبوف وكيوسيان وسيمونيان".وخلال عملية بحث، وجد الأمن الفيدرالي عبوة ناسفة بدائية الصنع، و8 عبوات حارقة من نوع مولوتوف، و6 مسدسات "ماركوف"، وبندقية صيد، وقنبلة يدوية، وأكثر من ألف طلقة من عيارات مختلفة، ومخدرات، وجوازات سفر أوكرانية مزورة مع صور أعضاء المجموعة، وبعض الأدوات والشعارات النازية.وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه مع استمرار فشل الغرب الإعلامي في روسيا، لجأ إلى محاولات قتل الصحفيين الروس.حظر الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق بث وتوزيع محتوى "سبوتنيك" و"آر تي" على أراضي دول الاتحاد التابعتين لوكالة "روسيا سيغودنيا"، كما قرر إنهاء جميع التراخيص والعقود الخاصة بالمنظمات الأوروبية لتوزيع محتوى المنفذين الإخباريين على أراضي دول الاتحاد.وأفاد بأن الحظر يشمل "آر تي إنجليزي" و"آر تي بريطانيا" و"آر تي ألمانيا" و"آر تي إسبانيا" ووكالة "سبوتنيك"، كما أعلنت شركتا "ميتا" و"يوتيوب" حظر جميع موارد المنفذين على منصاتها.ودعت وزارة الخارجية البريطانية، يوم الأربعاء، الشبكات الاجتماعية وخدمات الإنترنت ومتاجر التطبيقات إلى اتخاذ إجراءات لحظر محتوى شبكة "آر تي" ووكالة "سبوتنيك".

https://arabic.sputniknews.com/20220425/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-عملية-اغتيال-إعلاميين-روس-بارزين-1061602664.html

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