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https://arabic.sputniknews.com/20220506/نائب-وزير-الخارجية-الروسي-يناقش-مع-السفير-التركي-الوضع-في-أوكرانيا-1061924408.html
نائب وزير الخارجية الروسي يناقش مع السفير التركي الوضع في أوكرانيا
نائب وزير الخارجية الروسي يناقش مع السفير التركي الوضع في أوكرانيا
ناقش نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، اليوم الجمعة، مع السفير التركي في روسيا محمد سامسار الوضع في أوكرانيا. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T14:29+0000
2022-05-06T14:29+0000
أخبار تركيا اليوم
روسيا
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وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "خلال الاجتماع، تم إيلاء الاهتمام الرئيسي لقضايا الساعة في القضايا الإقليمية، ونوقش الوضع حول أوكرانيا في سياق العملية العسكرية الخاصة الجارية للقوات المسلحة الروسية لحماية جمهوريات دونباس، وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات".وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أن بلاده ‏تبذل كل ما في وسعها لإنهاء الأزمة الأوكرانية بالطرق ‏الدبلوماسية.‏وشدد أردوغان في 5 أيار/مايو، في اتصال هاتفي مع ماكرون، على أهمية دعم مرحلة المفاوضات، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.كما أوضح الرئيس التركي لماكرون أن "العلاقات التركية الفرنسية تحمل أهمية بالغة فيما يتعلق بالدور العالمي للقارة الأوروبية".وفي الاتصال، حرص الرئيس التركي على تهنئة نظيره الفرنسي بمناسبة فوزه بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية، وتمنى أن "تعود النتائج بالخير على فرنسا".
https://arabic.sputniknews.com/20220506/الناتو-يعلن-تعيين-قائد-أعلى-لقوات-الحلفاء-في-أوروبا-1061923152.html
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أخبار تركيا اليوم, روسيا

نائب وزير الخارجية الروسي يناقش مع السفير التركي الوضع في أوكرانيا

14:29 GMT 06.05.2022
© Sputnik . wasim sulimanوزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
© Sputnik . wasim suliman
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ناقش نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، اليوم الجمعة، مع السفير التركي في روسيا محمد سامسار الوضع في أوكرانيا.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "خلال الاجتماع، تم إيلاء الاهتمام الرئيسي لقضايا الساعة في القضايا الإقليمية، ونوقش الوضع حول أوكرانيا في سياق العملية العسكرية الخاصة الجارية للقوات المسلحة الروسية لحماية جمهوريات دونباس، وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات".
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أن بلاده ‏تبذل كل ما في وسعها لإنهاء الأزمة الأوكرانية بالطرق ‏الدبلوماسية.‏
اجتماع حلف شمال الأطلسي في وارسو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
"الناتو" يعلن تعيين قائد أعلى لقوات الحلفاء في أوروبا
13:59 GMT
وشدد أردوغان في 5 أيار/مايو، في اتصال هاتفي مع ماكرون، على أهمية دعم مرحلة المفاوضات، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.
كما أوضح الرئيس التركي لماكرون أن "العلاقات التركية الفرنسية تحمل أهمية بالغة فيما يتعلق بالدور العالمي للقارة الأوروبية".
وفي الاتصال، حرص الرئيس التركي على تهنئة نظيره الفرنسي بمناسبة فوزه بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية، وتمنى أن "تعود النتائج بالخير على فرنسا".
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