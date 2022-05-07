عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220507/إعلام-أمريكا-تضغط-على-اليونان-لتسليم-أوكرانيا-إس-300-1061953596.html
إعلام: أمريكا تضغط على اليونان لتسليم أوكرانيا "إس-300"
إعلام: أمريكا تضغط على اليونان لتسليم أوكرانيا "إس-300"
بدأت الولايات المتحدة الضغط على اليونان لنقل صواريخ "إس -300" إلى كييف، بعد رفض تركيا نقل صواريخ "إس -400" الروسية إلى أوكرانيا 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T14:06+0000
2022-05-07T14:06+0000
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104179/06/1041790691_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_f64d39d6c19e15b8527bd71c0af6d473.jpg
وتزعم أثينا أن اليونان ساعدت أوكرانيا بالفعل في حدود قدراتها، بالإضافة إلى ذلك، وكما أشار الممثل الرسمي للحكومة اليونانية، يانيس إيكونومو، فإن بلاده لن ترسل أنظمة دفاع جوي روسية الصنع من طراز إس-300 إلى أوكرانيا، حسبما ذكرته صحيفة "ستار" التركية، اليوم السبت.وقالت الصحيفة إن "السبب الرئيسي وراء اعتماد الولايات المتحدة وأوكرانيا على الأسلحة السوفييتية أو الروسية هو أنها مألوفة للجيش الأوكراني ويمكن دمجها على الفور في الترسانة الأوكرانية".وبالإضافة إلى ذلك، فإن إس-300 قادرة على ضرب صواريخ "كروز".ورحب الكثير ممن أرادوا إضعاف الدفاعات الجوية التركية بالأخبار حول أن الولايات المتحدة عرضت نقل أنظمة الدفاع الجوي إس -400 إلى أوكرانيا، والتي اشترتها تركيا من روسيا.ومن ناحية أخرى، قال خبراء عسكريون ومحللون دفاعيون إنه من غير المرجح أن تنقل تركيا صواريخ إس -400، وأنقرة بالتأكيد لن توافق على ذلك، حيث أن واشنطن تحولت بعد ذلك إلى اليونان وأنظمتها إس -300، حسب نفس المصدر.وسلمت سلوفاكيا، في أوائل أبريل/نيسان، نظام الصواريخ المضادة للطائرات إس-300 إلى أوكرانيا، وتم نقله إلى أوكرانيا في سرية تامة، وبعد ذلك، قدمت الولايات المتحدة لسلوفاكيا بديلاً عن هذه الأسلحة.وفي 11 أبريل/نيسان، دمّر الجيش الروسي فرقة صواريخ إس-300، التي استلمتها أوكرانيا من أوروبا بصواريخ كاليبر البحرية.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/رئيس-الدوما-الروسي-يدعو-لإضافة-أمريكا-إلى-قائمة-مجرمي-الحرب-1061953207.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104179/06/1041790691_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_7bdee4ce2a916d7b7deb84c743538b93.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري

إعلام: أمريكا تضغط على اليونان لتسليم أوكرانيا "إس-300"

14:06 GMT 07.05.2022
© Sputnik . Sergey Pivovarov / الذهاب إلى بنك الصور"إس-300" (فافوريت) - أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات بعيدة المدى
إس-300 (فافوريت) - أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات بعيدة المدى - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
© Sputnik . Sergey Pivovarov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
بدأت الولايات المتحدة الضغط على اليونان لنقل صواريخ "إس -300" إلى كييف، بعد رفض تركيا نقل صواريخ "إس -400" الروسية إلى أوكرانيا
وتزعم أثينا أن اليونان ساعدت أوكرانيا بالفعل في حدود قدراتها، بالإضافة إلى ذلك، وكما أشار الممثل الرسمي للحكومة اليونانية، يانيس إيكونومو، فإن بلاده لن ترسل أنظمة دفاع جوي روسية الصنع من طراز إس-300 إلى أوكرانيا، حسبما ذكرته صحيفة "ستار" التركية، اليوم السبت.
وقالت الصحيفة إن "السبب الرئيسي وراء اعتماد الولايات المتحدة وأوكرانيا على الأسلحة السوفييتية أو الروسية هو أنها مألوفة للجيش الأوكراني ويمكن دمجها على الفور في الترسانة الأوكرانية".
وبالإضافة إلى ذلك، فإن إس-300 قادرة على ضرب صواريخ "كروز".
رئيس مجلس الدوما فياتشسلاف فولودين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
رئيس الدوما الروسي يدعو لإضافة أمريكا إلى قائمة "مجرمي الحرب"
13:58 GMT
ورحب الكثير ممن أرادوا إضعاف الدفاعات الجوية التركية بالأخبار حول أن الولايات المتحدة عرضت نقل أنظمة الدفاع الجوي إس -400 إلى أوكرانيا، والتي اشترتها تركيا من روسيا.
ومن ناحية أخرى، قال خبراء عسكريون ومحللون دفاعيون إنه من غير المرجح أن تنقل تركيا صواريخ إس -400، وأنقرة بالتأكيد لن توافق على ذلك، حيث أن واشنطن تحولت بعد ذلك إلى اليونان وأنظمتها إس -300، حسب نفس المصدر.
وسلمت سلوفاكيا، في أوائل أبريل/نيسان، نظام الصواريخ المضادة للطائرات إس-300 إلى أوكرانيا، وتم نقله إلى أوكرانيا في سرية تامة، وبعد ذلك، قدمت الولايات المتحدة لسلوفاكيا بديلاً عن هذه الأسلحة.
وفي 11 أبريل/نيسان، دمّر الجيش الروسي فرقة صواريخ إس-300، التي استلمتها أوكرانيا من أوروبا بصواريخ كاليبر البحرية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Инженерная машина разграждения ИМР-2 на дороге в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала