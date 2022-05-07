https://arabic.sputniknews.com/20220507/إعلام-أمريكا-تضغط-على-اليونان-لتسليم-أوكرانيا-إس-300-1061953596.html

إعلام: أمريكا تضغط على اليونان لتسليم أوكرانيا "إس-300"

إعلام: أمريكا تضغط على اليونان لتسليم أوكرانيا "إس-300"

بدأت الولايات المتحدة الضغط على اليونان لنقل صواريخ "إس -300" إلى كييف، بعد رفض تركيا نقل صواريخ "إس -400" الروسية إلى أوكرانيا 07.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-07T14:06+0000

2022-05-07T14:06+0000

2022-05-07T14:06+0000

روسيا

رصد عسكري

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وتزعم أثينا أن اليونان ساعدت أوكرانيا بالفعل في حدود قدراتها، بالإضافة إلى ذلك، وكما أشار الممثل الرسمي للحكومة اليونانية، يانيس إيكونومو، فإن بلاده لن ترسل أنظمة دفاع جوي روسية الصنع من طراز إس-300 إلى أوكرانيا، حسبما ذكرته صحيفة "ستار" التركية، اليوم السبت.وقالت الصحيفة إن "السبب الرئيسي وراء اعتماد الولايات المتحدة وأوكرانيا على الأسلحة السوفييتية أو الروسية هو أنها مألوفة للجيش الأوكراني ويمكن دمجها على الفور في الترسانة الأوكرانية".وبالإضافة إلى ذلك، فإن إس-300 قادرة على ضرب صواريخ "كروز".ورحب الكثير ممن أرادوا إضعاف الدفاعات الجوية التركية بالأخبار حول أن الولايات المتحدة عرضت نقل أنظمة الدفاع الجوي إس -400 إلى أوكرانيا، والتي اشترتها تركيا من روسيا.ومن ناحية أخرى، قال خبراء عسكريون ومحللون دفاعيون إنه من غير المرجح أن تنقل تركيا صواريخ إس -400، وأنقرة بالتأكيد لن توافق على ذلك، حيث أن واشنطن تحولت بعد ذلك إلى اليونان وأنظمتها إس -300، حسب نفس المصدر.وسلمت سلوفاكيا، في أوائل أبريل/نيسان، نظام الصواريخ المضادة للطائرات إس-300 إلى أوكرانيا، وتم نقله إلى أوكرانيا في سرية تامة، وبعد ذلك، قدمت الولايات المتحدة لسلوفاكيا بديلاً عن هذه الأسلحة.وفي 11 أبريل/نيسان، دمّر الجيش الروسي فرقة صواريخ إس-300، التي استلمتها أوكرانيا من أوروبا بصواريخ كاليبر البحرية.

https://arabic.sputniknews.com/20220507/رئيس-الدوما-الروسي-يدعو-لإضافة-أمريكا-إلى-قائمة-مجرمي-الحرب-1061953207.html

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روسيا, رصد عسكري