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الأمم المتحدة: لا شيء يمكن أن يبرر الهجوم على الصحفيين
الأمم المتحدة: لا شيء يمكن أن يبرر الهجوم على الصحفيين
علقت متحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة على محاولة تنفيذ هجوم إرهابي ضد الصحفيين الروس في برلين، التي تم إفشالها. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T21:15+0000
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وقالت فلورنسيا نينو، متحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريح لـ "سبوتنيك" اليوم السبت، إنه لا يوجد شيء يمكن أن يبرر الهجوم على الصحفيين، الذين يجب أن يكونوا قادرين على أداء عملهم دون تخويف أو تهديد.وتابعت: "نريد أن يكون الصحفيون قادرون على أداء عملهم بحرية بصورة دائمة دون تهديدات"، مضيفة: "يجب علينا احترام ذلك".وأعلنت السفارة الروسية في برلين، أنه تم إحباط محاولة هجوم إرهابي ضد صحفيين روس في العاصمة الألمانية يوم 6 مايو/ أيار.ولفتت السفارة إلى أنه تم إحباط محاولة محتملة لتنفيذ عمل إرهابي ضد صحفيين روس وأفراد عائلاتهم بمجمع سكني تابع لروسيا في برلين.وأكدت البعثة الدبلوماسية أن شرطة برلين "تحقق فيما حدث"، مشيرة إلى أن السفارة على اتصال مع وكالات إنفاذ القانون لمنح الصحفيون الروس وأفراد عائلاتهم الفرصة للانتقال إلى مكان آمن.وقالت البعثة الدبلوماسية إن معلومات ومواد فوتوغرافية عن مكان إقامة الصحفيين الروس وأفراد عائلاتهم، الذين كانت ولا تزال تهديدات موجهة ضدهم، "نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرت في وسائل الإعلام الألمانية الرائدة".وأوضحت وزارة الخارجية الروسية: "نطالب السلطات الألمانية ودول الاتحاد الأوروبي والناتو الأخرى باتخاذ إجراءات فورية لحماية الصحفيين الروس وأفراد عائلاتهم على أراضيها"، مضيفة: "الحكومة الألمانية ملزمة بإجراء تحقيق شامل في هذه الجريمة".وشددت على أن الهياكل المتخصصة لحماية حقوق الصحفيين في الأمم المتحدة واليونسكو وكذلك منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، يجب أن تقدم تقييما محايدا لـ"هذا الهجوم الصارخ على المبادئ الأساسية للديمقراطية - حرية التعبير وسلامة الصحفيين".
https://arabic.sputniknews.com/20220506/سمع-دوي-انفجار-قرب-مقر-وكالة-روسيا-سيغودنيا-في-برلين-1061933368.html
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العالم, روسيا, أخبار ألمانيا

الأمم المتحدة: لا شيء يمكن أن يبرر الهجوم على الصحفيين

21:15 GMT 07.05.2022
© Sputnik . egor zarembo / الذهاب إلى بنك الصورالسفارة الروسية في ألمانيا
السفارة الروسية في ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
© Sputnik . egor zarembo
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علقت متحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة على محاولة تنفيذ هجوم إرهابي ضد الصحفيين الروس في برلين، التي تم إفشالها.
وقالت فلورنسيا نينو، متحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريح لـ "سبوتنيك" اليوم السبت، إنه لا يوجد شيء يمكن أن يبرر الهجوم على الصحفيين، الذين يجب أن يكونوا قادرين على أداء عملهم دون تخويف أو تهديد.
وتابعت: "نريد أن يكون الصحفيون قادرون على أداء عملهم بحرية بصورة دائمة دون تهديدات"، مضيفة: "يجب علينا احترام ذلك".
ودعت المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة إلى التحقيق في الحادث لمعرفة ملابساته.
وأعلنت السفارة الروسية في برلين، أنه تم إحباط محاولة هجوم إرهابي ضد صحفيين روس في العاصمة الألمانية يوم 6 مايو/ أيار.
وكالة روسيا سيغودنيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
سماع دوي انفجار قرب مقر وكالة "روسيا سيغودنيا" في برلين
أمس, 19:34 GMT
ولفتت السفارة إلى أنه تم إحباط محاولة محتملة لتنفيذ عمل إرهابي ضد صحفيين روس وأفراد عائلاتهم بمجمع سكني تابع لروسيا في برلين.
وأكدت البعثة الدبلوماسية أن شرطة برلين "تحقق فيما حدث"، مشيرة إلى أن السفارة على اتصال مع وكالات إنفاذ القانون لمنح الصحفيون الروس وأفراد عائلاتهم الفرصة للانتقال إلى مكان آمن.
وقالت السفارة إنها لا تستبعد ارتباط "هذا العمل الفظيع بشكل مباشر بالوضع السائد الذي انطلق في ألمانيا من اضطهاد لوسائل الإعلام الروسية المملوكة للدولة، والتي تتهم بشكل عشوائي بنشر معلومات مضللة ودعائية".
وقالت البعثة الدبلوماسية إن معلومات ومواد فوتوغرافية عن مكان إقامة الصحفيين الروس وأفراد عائلاتهم، الذين كانت ولا تزال تهديدات موجهة ضدهم، "نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرت في وسائل الإعلام الألمانية الرائدة".
وأوضحت وزارة الخارجية الروسية: "نطالب السلطات الألمانية ودول الاتحاد الأوروبي والناتو الأخرى باتخاذ إجراءات فورية لحماية الصحفيين الروس وأفراد عائلاتهم على أراضيها"، مضيفة: "الحكومة الألمانية ملزمة بإجراء تحقيق شامل في هذه الجريمة".
وشددت على أن الهياكل المتخصصة لحماية حقوق الصحفيين في الأمم المتحدة واليونسكو وكذلك منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، يجب أن تقدم تقييما محايدا لـ"هذا الهجوم الصارخ على المبادئ الأساسية للديمقراطية - حرية التعبير وسلامة الصحفيين".
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