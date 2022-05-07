https://arabic.sputniknews.com/20220507/الأهلي-يضع-قدما-في-نهائي-أبطال-أفريقيا-بفوز-عريض-على-وفاق-سطيف-فيديو-1061970375.html
الأهلي يضع قدما في نهائي أبطال أفريقيا بفوز عريض على وفاق سطيف.. فيديو
الأهلي يضع قدما في نهائي أبطال أفريقيا بفوز عريض على وفاق سطيف.. فيديو
نجح النادي الأهلي المصري في تحقيق فوز عريض على نظيره الجزائري، وفاق سطيف، برباعية نظيفة، ليضع قدما في نهائي دوري أبطال أفريقيا. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T21:51+0000
2022-05-07T21:51+0000
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وتغلب الأهلي على ضيفه وفاق سطيف برباعية نظيفة، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام بالعاصمة المصرية، القاهرة، مساء اليوم السبت، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.وبتلك النتيجة، يقترب النادي المصري من بلوغ نهائي دوري أبطال القارة السمراء، للمرة الثالثة على التوالي، في البطولة القارية التي يحمل لقبها 10 مرات، منها آخر نسختين.وسجل لـ"الشياطين الحمر" كل من اللاعب الجنوب أفريقي، بيرسي تاو (هدفين)، ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر.سيطر النادي الأهلي على مجريات اللعب في شوطي المباراة، وأحرز هدفا ألغاه "تقنية الفار" بداعي التسلل، في تصدت العارضة لهدفين محققين آخرين للنادي المصري، في وقت نجح "الشياطين الحمر" في إحراز أربعة أهداف، ليضع قدما في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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ماتش الأهلي اليوم, مصر, الجزائر, مجتمع
الأهلي يضع قدما في نهائي أبطال أفريقيا بفوز عريض على وفاق سطيف.. فيديو
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نجح النادي الأهلي المصري في تحقيق فوز عريض على نظيره الجزائري، وفاق سطيف، برباعية نظيفة، ليضع قدما في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وتغلب الأهلي على ضيفه وفاق سطيف برباعية نظيفة، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام بالعاصمة المصرية، القاهرة، مساء اليوم السبت، في ذهاب نصف نهائي
دوري أبطال أفريقيا.
وبتلك النتيجة، يقترب النادي المصري من بلوغ نهائي دوري أبطال القارة السمراء، للمرة الثالثة على التوالي، في البطولة القارية التي يحمل لقبها 10 مرات، منها آخر نسختين.
وسجل لـ"الشياطين الحمر" كل من اللاعب الجنوب أفريقي، بيرسي تاو (هدفين)، ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر.
سيطر النادي الأهلي
على مجريات اللعب في شوطي المباراة، وأحرز هدفا ألغاه "تقنية الفار" بداعي التسلل، في تصدت العارضة لهدفين محققين آخرين للنادي المصري، في وقت نجح "الشياطين الحمر" في إحراز أربعة أهداف، ليضع قدما في نهائي دوري أبطال أفريقيا.