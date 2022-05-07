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الهند.. مصرع 7 أشخاص وإصابة آخرين في حريق
الهند.. مصرع 7 أشخاص وإصابة آخرين في حريق
لقي 7 أشخاص مصرعهم، فيما تم إنقاذ 9 آخرين، عقب نشوب حريق في مبنى مؤلف من طابقين بمدينة إندور بولاية ماديا براديش وسط الهند. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T22:22+0000
2022-05-07T22:22+0000
أخبار الهند اليوم
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وذكرت الشرطة الهندية في بيان أوردته وسائل الإعلام المحلية اليوم السبت، أنه تم نقل 5 أشخاص من الذين جرى إنقاذهم إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج، مضيفة أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي في نظام الإمداد الرئيسي بالطابق السفلي من المبنى.وأشارت إلى أنه تم اعتقال مالك المبنى لتسببه في الحادث جراء الإهمال.ومن جهة أخرى، أصيب ثلاثة أشخاص بجروح جراء حادث انفجار في خط أنابيب غاز بمصنع للصلب في مدينة جامشيدبور شرق الهند.وقال المصنع في بيان إن الانفجار وقع صباح اليوم السبت، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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أخبار الهند اليوم

الهند.. مصرع 7 أشخاص وإصابة آخرين في حريق

22:22 GMT 07.05.2022
© AFP 2022 / Dibyangshu Sarkarاحتفالات بعيد هولي في كلكتا، الهند 18 مارس 2022
احتفالات بعيد هولي في كلكتا، الهند 18 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
© AFP 2022 / Dibyangshu Sarkar
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لقي 7 أشخاص مصرعهم، فيما تم إنقاذ 9 آخرين، عقب نشوب حريق في مبنى مؤلف من طابقين بمدينة إندور بولاية ماديا براديش وسط الهند.
وذكرت الشرطة الهندية في بيان أوردته وسائل الإعلام المحلية اليوم السبت، أنه تم نقل 5 أشخاص من الذين جرى إنقاذهم إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج، مضيفة أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي في نظام الإمداد الرئيسي بالطابق السفلي من المبنى.
وأشارت إلى أنه تم اعتقال مالك المبنى لتسببه في الحادث جراء الإهمال.
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ومن جهة أخرى، أصيب ثلاثة أشخاص بجروح جراء حادث انفجار في خط أنابيب غاز بمصنع للصلب في مدينة جامشيدبور شرق الهند.
وقال المصنع في بيان إن الانفجار وقع صباح اليوم السبت، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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