https://arabic.sputniknews.com/20220507/الهند-مصرع-7-أشخاص-وإصابة-آخرين-في-حريق-1061970990.html
الهند.. مصرع 7 أشخاص وإصابة آخرين في حريق
الهند.. مصرع 7 أشخاص وإصابة آخرين في حريق
لقي 7 أشخاص مصرعهم، فيما تم إنقاذ 9 آخرين، عقب نشوب حريق في مبنى مؤلف من طابقين بمدينة إندور بولاية ماديا براديش وسط الهند. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T22:22+0000
2022-05-07T22:22+0000
2022-05-07T22:22+0000
أخبار الهند اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/1060155060_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_dcde9daaed08c1a0e61875645cec43e4.jpg
وذكرت الشرطة الهندية في بيان أوردته وسائل الإعلام المحلية اليوم السبت، أنه تم نقل 5 أشخاص من الذين جرى إنقاذهم إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج، مضيفة أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي في نظام الإمداد الرئيسي بالطابق السفلي من المبنى.وأشارت إلى أنه تم اعتقال مالك المبنى لتسببه في الحادث جراء الإهمال.ومن جهة أخرى، أصيب ثلاثة أشخاص بجروح جراء حادث انفجار في خط أنابيب غاز بمصنع للصلب في مدينة جامشيدبور شرق الهند.وقال المصنع في بيان إن الانفجار وقع صباح اليوم السبت، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
https://arabic.sputniknews.com/20220502/إعلام-الهند-والصين-تحلان-محل-الشركات-الغربية-في-مشروع-سخالين--1-و2-1061793437.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/1060155060_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ba70841c45579d42ebefebe6b23cef90.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الهند اليوم
الهند.. مصرع 7 أشخاص وإصابة آخرين في حريق
تابعنا عبر
لقي 7 أشخاص مصرعهم، فيما تم إنقاذ 9 آخرين، عقب نشوب حريق في مبنى مؤلف من طابقين بمدينة إندور بولاية ماديا براديش وسط الهند.
وذكرت الشرطة الهندية في بيان أوردته وسائل الإعلام المحلية اليوم السبت، أنه تم نقل 5 أشخاص من الذين جرى إنقاذهم إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج، مضيفة أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي في نظام الإمداد الرئيسي بالطابق السفلي من المبنى.
وأشارت إلى أنه تم اعتقال مالك المبنى
لتسببه في الحادث جراء الإهمال.
ومن جهة أخرى، أصيب ثلاثة أشخاص بجروح جراء حادث انفجار في خط أنابيب غاز بمصنع للصلب في مدينة جامشيدبور شرق الهند.
وقال المصنع في بيان إن الانفجار وقع صباح اليوم السبت، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.