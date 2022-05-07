عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220507/بعد-تهديدات-حماس-لإسرائيل-رئيس-لجنة-الخارجية-والأمن-في-الكنيست-لا-نخشى-تصريحات-قادة-الحركة-1061966363.html
بعد تهديدات حماس لإسرائيل... رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست: لا نخشى تصريحات قادة الحركة
بعد تهديدات حماس لإسرائيل... رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست: لا نخشى تصريحات قادة الحركة
قال رام بن باراك، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، اليوم السبت، إن بلاده لن تقف أمام تصريحات قادة حماس. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T19:07+0000
2022-05-07T19:07+0000
العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة
حركة حماس
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/07/1049181305_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4a5da95a8dbee562407ed32b114cc928.jpg
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن رام بن باراك، أن بلاده لم ولن تخشى تصريحات وتهديدات حركة حماس، وبأن إسرائيل ستفعل ما يلزمها لأمان مواطنيها.وهدد رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، حركة حماس، بزعم أنه تم ردعها، وأن الجيش الإسرائيلي سيرد بقوة على أي استفزاز للحركة.وكانت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، قد ردت، اليوم السبت، على توجيه وسائل إعلام عبرية دعوات إلى حكومة بلادهم لاغتيال قائد حركة حماس في قطاع غزة، يحيي السنوار، على خلفية عملية "إلعاد"، التي وقعت مساء الخميس الماضي، شرقي تل أبيب.وحذر المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، في تصريح له، "العدو وقيادته الفاشلة بأن المساس بالأخ المجاهد القائد يحيى السنوار أو أيا من قادة المقاومة هو إيذانا بزلزالٍ في المنطقة وبرد غير مسبوق".وأضاف أبو عبيدة أن "معركة سيف القدس ستكون حدثاً عادياً مقارنة بما سيشاهده العدو"، متابعا: "من يتخذ هذا القرار ويقرر استهداف السنوار سيكتب فصلا كارثيا في تاريخ إسرائيل وسيرتكب حماقة يدفع ثمنها بالدم والدمار".ووجّه إسرائيليون ووسائل إعلام عبرية الدعوات إلى حكومة بلادهم لاغتيال قائد حركة "حماس" في قطاع غزة، يحيي السنوار، على خلفية عملية إلعاد، التي وقعت مساء أمس الخميس، شرقي تل أبيب.ودعت القناة العبرية الـ 13، صباح أمس الجمعة، إلى اغتيال السنوار، بزعم أنه قام بالتحريض على قتل الإسرائيليين خلال خطابه الأخير الأسبوع الماضي، حينما دعا أبناء الشعب الفلسطيني لقتال ومواجهة الجيش الإسرائيلي بالبندقية والساطور.وادعت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن يحيي السنوار ليس مجرد قائد لحركة "حماس"، وإنما "إرهابي" وآن الآوان لاغتياله، خاصة وأنه قام بقتل 12 فلسطينيا سبق أن تعاونوا مع المخابرات الإسرائيلية في قطاع غزة.وجاءت دعوات اغتيال السنوار في أكثر من وسيلة إعلامية إسرائيلية، على خلفية مقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرين في هجوم مسلح بمدينة إلعاد شرقي تل أبيب، مساء الخميس، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/07/1049181305_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_8f5eab30a439ad7f6b5f9481433d74bf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, إسرائيل

بعد تهديدات حماس لإسرائيل... رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست: لا نخشى تصريحات قادة الحركة

19:07 GMT 07.05.2022
© AFP 2022 / Mahmud Hams خبراء المتفجرات من "حماس" يقومون بإزالة قنابل وصواريخ قوات الطيران الحربي التي لم تنفجر في خان يونس، بعد تبادل إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل في مايو الماضي، 5 يونيو 2021
خبراء المتفجرات من حماس يقومون بإزالة قنابل وصواريخ قوات الطيران الحربي التي لم تنفجر في خان يونس، بعد تبادل إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل في مايو الماضي، 5 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
© AFP 2022 / Mahmud Hams
تابعنا عبرTelegram
قال رام بن باراك، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، اليوم السبت، إن بلاده لن تقف أمام تصريحات قادة حماس.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن رام بن باراك، أن بلاده لم ولن تخشى تصريحات وتهديدات حركة حماس، وبأن إسرائيل ستفعل ما يلزمها لأمان مواطنيها.
وهدد رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، حركة حماس، بزعم أنه تم ردعها، وأن الجيش الإسرائيلي سيرد بقوة على أي استفزاز للحركة.
وكانت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، قد ردت، اليوم السبت، على توجيه وسائل إعلام عبرية دعوات إلى حكومة بلادهم لاغتيال قائد حركة حماس في قطاع غزة، يحيي السنوار، على خلفية عملية "إلعاد"، التي وقعت مساء الخميس الماضي، شرقي تل أبيب.
وحذر المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، في تصريح له، "العدو وقيادته الفاشلة بأن المساس بالأخ المجاهد القائد يحيى السنوار أو أيا من قادة المقاومة هو إيذانا بزلزالٍ في المنطقة وبرد غير مسبوق".
وأضاف أبو عبيدة أن "معركة سيف القدس ستكون حدثاً عادياً مقارنة بما سيشاهده العدو"، متابعا: "من يتخذ هذا القرار ويقرر استهداف السنوار سيكتب فصلا كارثيا في تاريخ إسرائيل وسيرتكب حماقة يدفع ثمنها بالدم والدمار".
ووجّه إسرائيليون ووسائل إعلام عبرية الدعوات إلى حكومة بلادهم لاغتيال قائد حركة "حماس" في قطاع غزة، يحيي السنوار، على خلفية عملية إلعاد، التي وقعت مساء أمس الخميس، شرقي تل أبيب.
ودعت القناة العبرية الـ 13، صباح أمس الجمعة، إلى اغتيال السنوار، بزعم أنه قام بالتحريض على قتل الإسرائيليين خلال خطابه الأخير الأسبوع الماضي، حينما دعا أبناء الشعب الفلسطيني لقتال ومواجهة الجيش الإسرائيلي بالبندقية والساطور.
وادعت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن يحيي السنوار ليس مجرد قائد لحركة "حماس"، وإنما "إرهابي" وآن الآوان لاغتياله، خاصة وأنه قام بقتل 12 فلسطينيا سبق أن تعاونوا مع المخابرات الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاءت دعوات اغتيال السنوار في أكثر من وسيلة إعلامية إسرائيلية، على خلفية مقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرين في هجوم مسلح بمدينة إلعاد شرقي تل أبيب، مساء الخميس، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Инженерная машина разграждения ИМР-2 на дороге в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала