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https://arabic.sputniknews.com/20220507/ماكرون-إعادة-انتخابي-تأتي-في-فترة-خوف-وتصدعات-1061947265.html
ماكرون: إعادة انتخابي تأتي في فترة "خوف وتصدعات"
ماكرون: إعادة انتخابي تأتي في فترة "خوف وتصدعات"
أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن الشعب الفرنسي اختار بفوزه، مشروعا جمهوريا وأوروبيا، مؤكدا أن إعادة انتخابه تأتي في فترة تسود فيها المخاوف والتصدعات. 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T11:22+0000
2022-05-07T11:22+0000
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
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القاهرة - سبوتنيك. وأوضح ماكرون، اليوم السبت، في خطاب تنصيبه لفترة رئاسية ثانية بحضور قادة المؤسسات الفرنسية: "الشعب الفرنسي اختار مشروعا واضحا، يكشف المستقبل، مشروعا جمهوريا وأوروبيا، مشروع التقدم العلمي والاجتماعي والبيئي، مشروعا متوافقا مع الروح".ووصف ماكرون المشروع بأنه "مشروع استقلال في عالم غير مستقل".وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس الفرنسي أن إعادة انتخابه تأتي في فترة تسودها "المخاوف والتصدعات"، مضيفا: "في وقت حمّلني الفرنسيون من جديد أكبر قدر من المسؤولية، فإنه لدي الوعي بخطورة اللحظة الحالية".وعقب تصدره المرحلة الثانية في الانتخابات الرئاسية، أمام مرشحة اليمين المتطرف، مارين لوبان، صادق المجلس الدستوري الفرنسي، رسميا على إعادة انتخاب ماكرون لفترة رئاسية جديدة تبدأ في 14 مايو/أيار.وحصد إيمانويل ماكرون 18768639 صوتًا، أي ما يعادل 58.55% من الأصوات، بينما حصلت المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان على 13288688 صوتًا، أي ما يعادل 41.45% من الأصوات.وذكر استطلاع رأي أجراه معهد "إيفوب"، أن نحو 85% من المواطنين الفرنسيين المسلمين، صوتوا لصالح الرئيس إيمانويل ماكرون؛ فيما أعطى 55 في المئة من الكاثوليك أصواتهم للرئيس الفرنسي.وأصبح ماكرون بذلك، أول رئيس يعاد انتخابه لولاية ثانية في فرنسا، منذ 20 عاماً، حين أُعُيد انتخاب الرئيس الأسبق، جاك شيراك، عام 2002.
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أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون

ماكرون: إعادة انتخابي تأتي في فترة "خوف وتصدعات"

11:22 GMT 07.05.2022
© AP Photo / Lewis Jolyالانتخابات الرائاسية الفرنسية - فوز إيمانويل ماكرون في الانتخابات، فرنسا 24 أبريل 2022
الانتخابات الرائاسية الفرنسية - فوز إيمانويل ماكرون في الانتخابات، فرنسا 24 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
© AP Photo / Lewis Joly
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أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن الشعب الفرنسي اختار بفوزه، مشروعا جمهوريا وأوروبيا، مؤكدا أن إعادة انتخابه تأتي في فترة تسود فيها المخاوف والتصدعات.
القاهرة - سبوتنيك. وأوضح ماكرون، اليوم السبت، في خطاب تنصيبه لفترة رئاسية ثانية بحضور قادة المؤسسات الفرنسية: "الشعب الفرنسي اختار مشروعا واضحا، يكشف المستقبل، مشروعا جمهوريا وأوروبيا، مشروع التقدم العلمي والاجتماعي والبيئي، مشروعا متوافقا مع الروح".
ووصف ماكرون المشروع بأنه "مشروع استقلال في عالم غير مستقل".
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وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس الفرنسي أن إعادة انتخابه تأتي في فترة تسودها "المخاوف والتصدعات"، مضيفا: "في وقت حمّلني الفرنسيون من جديد أكبر قدر من المسؤولية، فإنه لدي الوعي بخطورة اللحظة الحالية".
وعقب تصدره المرحلة الثانية في الانتخابات الرئاسية، أمام مرشحة اليمين المتطرف، مارين لوبان، صادق المجلس الدستوري الفرنسي، رسميا على إعادة انتخاب ماكرون لفترة رئاسية جديدة تبدأ في 14 مايو/أيار.
وحصد إيمانويل ماكرون 18768639 صوتًا، أي ما يعادل 58.55% من الأصوات، بينما حصلت المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان على 13288688 صوتًا، أي ما يعادل 41.45% من الأصوات.
وذكر استطلاع رأي أجراه معهد "إيفوب"، أن نحو 85% من المواطنين الفرنسيين المسلمين، صوتوا لصالح الرئيس إيمانويل ماكرون؛ فيما أعطى 55 في المئة من الكاثوليك أصواتهم للرئيس الفرنسي.
وأصبح ماكرون بذلك، أول رئيس يعاد انتخابه لولاية ثانية في فرنسا، منذ 20 عاماً، حين أُعُيد انتخاب الرئيس الأسبق، جاك شيراك، عام 2002.
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