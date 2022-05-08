https://arabic.sputniknews.com/20220508/جماعة-أنصار-الله-تحذر-السعودية-صبرنا-لن-يطول-1061991471.html

جماعة "أنصار الله" تحذر السعودية... "صبرنا لن يطول"

جماعة "أنصار الله" تحذر السعودية... "صبرنا لن يطول"

حذرت جماعة "أنصار الله" اليمنية، السعودية من إفشال الهدنة، قائلة إن "صبرنا لن يطول وأن قواتنا لن تبقى مكتوفة الأيدي حيال هذه الخروقات". 08.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-08T14:57+0000

2022-05-08T14:57+0000

2022-05-08T14:57+0000

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وأكد عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله"، علي القحوم، في حوار مع موقع العهد الإخباري، أن "لدى القوات المسلحة اليمنية الكثير مما تقدمه للسعودية رداً على عدوانها"، مشيراً إلى أن "هناك أسلحة استراتيجية طورتها القوات اليمنية، يمكن أن تستخدمها في الرد على العدوان والخروقات".ولفت إلى أن "قوى تحالف العدوان منذ البداية لم تلتزم بالهدنة، وواصلت ارتكاب الخروقات"، مضيفا أن "الهدنة أساساً بنيت على مراعاة الوضع الإنساني، وموضوع الأسرى، لكن السعودية تحاول وضع العراقيل وتحاول إفشال كل الجهود الهادفة للحفاظ على الهدنة، سواء الجهود الأممية أو الجهود المحلية وفي ما يخص الأسرى".يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد أعلنت، في الثاني من أبريل/نيسان الماضي، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده.ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220508/أنصار-الله-تحذر-التحالف-العربي-من-إفشال-الهدنة-في-اليمن-1061982268.html

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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الجيش اليمني, أخبار السعودية اليوم