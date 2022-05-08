https://arabic.sputniknews.com/20220508/رواد-مواقع-التواصل-يتداولون-مقطعا-للحظة-اعتقال-منفذي-عملية-إلعاد-الإسرائيلية-فيديو-1061984196.html
رواد مواقع التواصل يتداولون مقطعا للحظة اعتقال منفذي عملية إلعاد الإسرائيلية... فيديو
رواد مواقع التواصل يتداولون مقطعا للحظة اعتقال منفذي عملية إلعاد الإسرائيلية... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا قالوا إنه يوثق لحظة اعتقال القوات الإسرائيلية لمنفذي عملية إلعاد. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T12:04+0000
2022-05-08T12:04+0000
2022-05-08T12:04+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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ووفقا للمقطع يظهر فيه عدة أشخاص يحملون أسلحتهم، وسط منطقة أشبه بالغابة، يطلبون من آخرين غير ظاهرين الخروج وتسليم أنفسهم.وكانت صحف إسرائيلية مثل معاريف و جيروزاليم بوست، قد أكدت أن "القوات الإسرائيلية اعتقلت منفذي عملية إلعاد على بعد 500 متر من منطقة تنفيذ العملية".وفي تعليقها على العملية والقبض على منفذيها حيت حركة "حماس" من وصفته بـ "الأبطال منفذي عملية إلعاد"، قائلة إنهما "أوقفا كل الكيان الصهيوني الذي يمتلك السلاح النووي على قدم واحدة، وفضحا هشاشة المنظومة الأمنية الصهيونية بعد أن انتصرا للمسجد الأقصى في عملية بطولية".يشار إلى أن مدينة "إلعاد" التي يقطنها أغلبية من اليهود المتشددين (حريديم)، كانت قد شهدت مساء الخميس الماضي، هجوما تقول الشرطة الإسرائيلية إن "فلسطينيين اثنين من مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة قد نفذاه وكان أحدهما يحمل "بلطة".وجاء الحادث خلال الاحتفال بما يسميه الإسرائيليون "يوم الاستقلال" والذي يؤرخ لذكرى تأسيس إسرائيل عام 1948، فيما يسميه الفلسطينيون "يوم النكبة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
رواد مواقع التواصل يتداولون مقطعا للحظة اعتقال منفذي عملية إلعاد الإسرائيلية... فيديو
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا قالوا إنه يوثق لحظة اعتقال القوات الإسرائيلية لمنفذي عملية إلعاد.
ووفقا للمقطع يظهر فيه عدة أشخاص يحملون أسلحتهم، وسط منطقة أشبه بالغابة، يطلبون من آخرين
غير ظاهرين الخروج وتسليم أنفسهم.
وكانت صحف إسرائيلية مثل معاريف و جيروزاليم بوست، قد أكدت أن "القوات الإسرائيلية اعتقلت منفذي عملية إلعاد على بعد 500 متر من منطقة تنفيذ العملية
".
وذكرت الصحف الإسرائيلية أن منفذي العملية هما شابان من قرية رمانة بالقرب من جنين، أحدهما أسعد الرفاعي والآخر صبحي صبيحات.
وفي تعليقها على العملية والقبض على منفذيها حيت حركة "حماس" من وصفته بـ "الأبطال منفذي عملية إلعاد"، قائلة إنهما "أوقفا كل الكيان الصهيوني الذي يمتلك السلاح النووي على قدم واحدة، وفضحا هشاشة المنظومة الأمنية
الصهيونية بعد أن انتصرا للمسجد الأقصى في عملية بطولية".
يشار إلى أن مدينة "إلعاد" التي يقطنها أغلبية من اليهود المتشددين (حريديم)، كانت قد شهدت مساء الخميس الماضي، هجوما تقول الشرطة الإسرائيلية إن "فلسطينيين اثنين من مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة قد نفذاه وكان أحدهما يحمل "بلطة".
وأسفر الهجوم عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 3 آخرين، اثنان منهم في حالة خطرة.
وجاء الحادث خلال الاحتفال بما يسميه الإسرائيليون "يوم الاستقلال" والذي يؤرخ لذكرى تأسيس إسرائيل عام 1948، فيما يسميه الفلسطينيون "يوم النكبة".