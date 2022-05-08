عربي
الرئيس السوري يزور طهران للمرة الأولى منذ 2019
https://arabic.sputniknews.com/20220508/سيئول-تعلن-مصادرة-كمية-مخدرات-قياسية-وغير-مسبوقة-خلال-العام-الماضي-1061982679.html
سيئول تعلن مصادرة كمية مخدرات "قياسية وغير مسبوقة" خلال العام الماضي
سيئول تعلن مصادرة كمية مخدرات "قياسية وغير مسبوقة" خلال العام الماضي
أعلنت السلطات الكورية الجنوبية أنها نجحت خلال العام الماضي في مصادرة كمية مخدرات قياسية وغير مسبوقة. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T11:40+0000
2022-05-08T11:40+0000
كوريا الجنوبية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/19/1046643579_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_ee8d81e929024dc150334c7ed250655e.jpg
وحسب بيانات أصدرها مكتب المدعي العام الأعلى في سيئول، فإن ما تمت مصادرته يعد قياسيا وغير مسبوق وهو الأعلى على الإطلاق في تاريخ كوريا الجنوبية، وفقا لوكالة يونهاب.وأكدت تلك البيانات أن السلطات صادرت 1,295.7 كيلوغرامًا من المخدرات في عام 2021، وهو ما يمثل "أكثر من ثلاثة أضعاف العام السابق له".وعن تفاصيل تلك المواد المخدرة، أوضحت البيانات أن منها الميثامفيتامين والكوكايين والماريجوانا، لافتة إلى أن ما صودر من تلك العقاقير تحديدا وصل إلى "1,179 كيلوغرامًا في عام 2021".ووفقا لما تم نشره في مكتب المدعي العام الأعلى، فإن هذه الكميات تم على أساسها إيقاف 16,153 في عام 2021، وهو أقل من العدد الذي تم إيقافه في العام السابق وهو 18,050.وأظهرت البيانات أن عدد الأجانب الذين تم اعتقالهم لارتكابهم جرائم متعلقة بالمخدرات في كوريا الجنوبية، قد قفز إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2,339 في عام 2021، مقارنة بـ 1,958 في العام الذي سبقه.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/كولومبيا-تسلم-أخطر-مهرب-مخدرات-في-العالم-إلى-الولايات-المتحدة-1061873553.html
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/19/1046643579_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_0ea379f343ec1231b2cf244cb0781e72.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كوريا الجنوبية

سيئول تعلن مصادرة كمية مخدرات "قياسية وغير مسبوقة" خلال العام الماضي

11:40 GMT 08.05.2022
© AFP 2022 / Ed Jonesأشخاص يلتقطون صورًا وسط حقل من زهور زهور كوزموس على خلفية المباني السكنية الشاهقة في جويانغ، غرب سيئول في كوريا الجنوبية، 22 سبتمبر 2020
أشخاص يلتقطون صورًا وسط حقل من زهور زهور كوزموس على خلفية المباني السكنية الشاهقة في جويانغ، غرب سيئول في كوريا الجنوبية، 22 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© AFP 2022 / Ed Jones
تابعنا عبرTelegram
أعلنت السلطات الكورية الجنوبية أنها نجحت خلال العام الماضي في مصادرة كمية مخدرات قياسية وغير مسبوقة.
وحسب بيانات أصدرها مكتب المدعي العام الأعلى في سيئول، فإن ما تمت مصادرته يعد قياسيا وغير مسبوق وهو الأعلى على الإطلاق في تاريخ كوريا الجنوبية، وفقا لوكالة يونهاب.
سجين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
كولومبيا تسلم "أخطر مهرب مخدرات في العالم" إلى الولايات المتحدة
5 مايو, 12:28 GMT
وأكدت تلك البيانات أن السلطات صادرت 1,295.7 كيلوغرامًا من المخدرات في عام 2021، وهو ما يمثل "أكثر من ثلاثة أضعاف العام السابق له".
وعن تفاصيل تلك المواد المخدرة، أوضحت البيانات أن منها الميثامفيتامين والكوكايين والماريجوانا، لافتة إلى أن ما صودر من تلك العقاقير تحديدا وصل إلى "1,179 كيلوغرامًا في عام 2021".

وعللت البيانات تلك الزيادة باتساع نطاق حملات الضبط، والتي صادرت نحو 400 كيلوغرام من الكوكايين".

ووفقا لما تم نشره في مكتب المدعي العام الأعلى، فإن هذه الكميات تم على أساسها إيقاف 16,153 في عام 2021، وهو أقل من العدد الذي تم إيقافه في العام السابق وهو 18,050.
وأظهرت البيانات أن عدد الأجانب الذين تم اعتقالهم لارتكابهم جرائم متعلقة بالمخدرات في كوريا الجنوبية، قد قفز إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2,339 في عام 2021، مقارنة بـ 1,958 في العام الذي سبقه.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала