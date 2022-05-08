https://arabic.sputniknews.com/20220508/سيئول-تعلن-مصادرة-كمية-مخدرات-قياسية-وغير-مسبوقة-خلال-العام-الماضي-1061982679.html
سيئول تعلن مصادرة كمية مخدرات "قياسية وغير مسبوقة" خلال العام الماضي
سيئول تعلن مصادرة كمية مخدرات "قياسية وغير مسبوقة" خلال العام الماضي
أعلنت السلطات الكورية الجنوبية أنها نجحت خلال العام الماضي في مصادرة كمية مخدرات قياسية وغير مسبوقة. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T11:40+0000
2022-05-08T11:40+0000
2022-05-08T11:40+0000
كوريا الجنوبية
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وحسب بيانات أصدرها مكتب المدعي العام الأعلى في سيئول، فإن ما تمت مصادرته يعد قياسيا وغير مسبوق وهو الأعلى على الإطلاق في تاريخ كوريا الجنوبية، وفقا لوكالة يونهاب.وأكدت تلك البيانات أن السلطات صادرت 1,295.7 كيلوغرامًا من المخدرات في عام 2021، وهو ما يمثل "أكثر من ثلاثة أضعاف العام السابق له".وعن تفاصيل تلك المواد المخدرة، أوضحت البيانات أن منها الميثامفيتامين والكوكايين والماريجوانا، لافتة إلى أن ما صودر من تلك العقاقير تحديدا وصل إلى "1,179 كيلوغرامًا في عام 2021".ووفقا لما تم نشره في مكتب المدعي العام الأعلى، فإن هذه الكميات تم على أساسها إيقاف 16,153 في عام 2021، وهو أقل من العدد الذي تم إيقافه في العام السابق وهو 18,050.وأظهرت البيانات أن عدد الأجانب الذين تم اعتقالهم لارتكابهم جرائم متعلقة بالمخدرات في كوريا الجنوبية، قد قفز إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2,339 في عام 2021، مقارنة بـ 1,958 في العام الذي سبقه.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/كولومبيا-تسلم-أخطر-مهرب-مخدرات-في-العالم-إلى-الولايات-المتحدة-1061873553.html
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كوريا الجنوبية
سيئول تعلن مصادرة كمية مخدرات "قياسية وغير مسبوقة" خلال العام الماضي
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أعلنت السلطات الكورية الجنوبية أنها نجحت خلال العام الماضي في مصادرة كمية مخدرات قياسية وغير مسبوقة.
وحسب بيانات أصدرها مكتب المدعي العام الأعلى في سيئول، فإن ما تمت مصادرته يعد قياسيا وغير مسبوق وهو الأعلى على الإطلاق في تاريخ كوريا الجنوبية، وفقا لوكالة يونهاب
.
وأكدت تلك البيانات أن السلطات صادرت 1,295.7 كيلوغرامًا
من المخدرات في عام 2021، وهو ما يمثل "أكثر من ثلاثة أضعاف العام السابق له".
وعن تفاصيل تلك المواد المخدرة، أوضحت البيانات أن منها الميثامفيتامين والكوكايين والماريجوانا، لافتة إلى أن ما صودر من تلك العقاقير تحديدا وصل إلى "1,179 كيلوغرامًا في عام 2021".
وعللت البيانات تلك الزيادة باتساع نطاق حملات الضبط، والتي صادرت نحو 400 كيلوغرام من الكوكايين".
ووفقا لما تم نشره في مكتب المدعي العام الأعلى، فإن هذه الكميات تم على أساسها إيقاف 16,153 في عام 2021، وهو أقل من العدد الذي تم إيقافه في العام السابق وهو 18,050.
وأظهرت البيانات أن عدد الأجانب الذين تم اعتقالهم لارتكابهم
جرائم متعلقة بالمخدرات في كوريا الجنوبية، قد قفز إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2,339 في عام 2021، مقارنة بـ 1,958 في العام الذي سبقه.