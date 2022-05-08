https://arabic.sputniknews.com/20220508/قادة-الخليج-يطمئنون-على-صحة-الملك-سلمان-1062004966.html

قادة الخليج يطمئنون على صحة الملك سلمان

قادة الخليج يطمئنون على صحة الملك سلمان

أعلن الديوان الملكي السعودي عن اتصالات وبرقيات تلقاها من قادة الخليج للاطمئنان على صحة الملك سلمان بن عبد العزيز، والتهنئة بنجاح منظار القولون الذي أجراه وكانت... 08.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-08T21:46+0000

2022-05-08T21:46+0000

2022-05-08T21:46+0000

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الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" هنأ أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في برقية، الملك سلمان إثر منظار القولون الذي أجراه في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وكانت النتيجة سليمة ، وكذلك أرسل الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير قطر، والشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بقطر، برقيتين، للتهنئة بنجاح المنظار.وتلقى الديوان الملكي السعودي برقيات تهنئة من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ومن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، تمنوا للملك سلمان دوام الصحة والعافية.وكذلك هنأ العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في برقية، الملك سلمان بنجاح المنظار، وأيضا أعرب الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبحرين، في برقية مماثلة، عن تهنئته للملك سلمان، وتمنوا له موفور الصحة وطول العمر.أصدر الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، بيانا بشأن الحالة الصحية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.وقال الديوان الملكي إن الملك سلمان "أجرى منظارا للقولون في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وأن "نتيجة الفحوصات كانت سليمة".وأشار البيان إلى أن "الفريق الطبي قرر الإبقاء على العاهل السعودي في المستشفى لبعض الوقت للراحة"، مختتما بالقول: "حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية".وأعلن الديوان الملكي السعودي، في وقت سابق اليوم، دخول العاهل السعودي أحد مستشفيات جدة لإجراء فحوصات طبية.‏وكان الملك سلمان غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض، في شهر مارس/ آذار الماضي، بعض فحوصات طبية تكللت بالنجاح.وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي أن الملك سلمان غادر المستشفى بعد "تغيير بطارية منظم ضربات القلب، وتكللت ولله الحمد بالنجاح".وأضاف أنه "من المقرر أن يخضع - حفظه الله - عدة أيام للراحة حسب الخطة العلاجية. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتّعه بالصحة والعافية".

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