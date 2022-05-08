قادة الخليج يطمئنون على صحة الملك سلمان
© AP Photo / Uncreditedالملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
© AP Photo / Uncredited
أعلن الديوان الملكي السعودي عن اتصالات وبرقيات تلقاها من قادة الخليج للاطمئنان على صحة الملك سلمان بن عبد العزيز، والتهنئة بنجاح منظار القولون الذي أجراه وكانت نتيجته سليمة.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" هنأ أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في برقية، الملك سلمان إثر منظار القولون الذي أجراه في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وكانت النتيجة سليمة ، وكذلك أرسل الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير قطر، والشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بقطر، برقيتين، للتهنئة بنجاح المنظار.
القيادة القطرية تهنئ #خادم_الحرمين_الشريفين إثر منظار القولون الذي أجراه ـ رعاه الله ـ وكانت نتيجته سليمة ولله الحمد.https://t.co/VRfNqnIdUg#واس pic.twitter.com/ZCkPejs3c1— واس الأخبار الملكية (@spagov) May 8, 2022
وتلقى الديوان الملكي السعودي برقيات تهنئة من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ومن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، تمنوا للملك سلمان دوام الصحة والعافية.
القيادة الإماراتية تهنئ #خادم_الحرمين_الشريفين بنجاح منظار القولون الذي أجراه وكانت نتيجته سليمة ولله الحمد.https://t.co/q2LK4Q38PR#واس pic.twitter.com/iUFqRzLtuo— واس الأخبار الملكية (@spagov) May 8, 2022
وكذلك هنأ العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في برقية، الملك سلمان بنجاح المنظار، وأيضا أعرب الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبحرين، في برقية مماثلة، عن تهنئته للملك سلمان، وتمنوا له موفور الصحة وطول العمر.
أصدر الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، بيانا بشأن الحالة الصحية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
وقال الديوان الملكي إن الملك سلمان "أجرى منظارا للقولون في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وأن "نتيجة الفحوصات كانت سليمة".
وأشار البيان إلى أن "الفريق الطبي قرر الإبقاء على العاهل السعودي في المستشفى لبعض الوقت للراحة"، مختتما بالقول: "حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية".
وأعلن الديوان الملكي السعودي، في وقت سابق اليوم، دخول العاهل السعودي أحد مستشفيات جدة لإجراء فحوصات طبية.
#الديوان_الملكي: #خادم_الحرمين_الشريفين أجرى في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة منظاراً للقولون وكانت النتيجة سليمة ولله الحمد.#واس pic.twitter.com/U9hUkCbRNk— واس الأخبار الملكية (@spagov) May 8, 2022
وكان الملك سلمان غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض، في شهر مارس/ آذار الماضي، بعض فحوصات طبية تكللت بالنجاح.
وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي أن الملك سلمان غادر المستشفى بعد "تغيير بطارية منظم ضربات القلب، وتكللت ولله الحمد بالنجاح".
وأضاف أنه "من المقرر أن يخضع - حفظه الله - عدة أيام للراحة حسب الخطة العلاجية. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتّعه بالصحة والعافية".