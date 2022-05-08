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https://arabic.sputniknews.com/20220508/قطاع-الطاقة-يقود-سوق-الأسهم-السعودية-للارتفاع--1061996286.html
قطاع الطاقة يقود سوق الأسهم السعودية للارتفاع
قطاع الطاقة يقود سوق الأسهم السعودية للارتفاع
أنهت جلسة اليوم الأحد، في سوق الأسهم السعودية "تداول" تعاملاتها باللون الأخضر، مواصلة الارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي في ضوء انخفاض السيولة مقارنة بالجلسة... 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T16:43+0000
2022-05-08T16:43+0000
اقتصاد
أخبار السعودية اليوم
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وأغلق مؤشر "تاسي"، المؤشر العام للسوق، مرتفعا بنسبة وصلت إلى 0.63 في المئة، محققًا مكاسب بقيمة 86.48 نقطة، حسبما ذكر موقع "مباشر مصر".وتمثل جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات سوق الأسهم السعودية في مايو/ أيار الجاري، إذا كانت آخر جلساته يوم 28 أبريل/ نيسان، التي تلتها فترة توقف بسبب إجازة عيد الفطر.وكانت قطاعات الطاقة والبنوك من القطاعات التي أغلقت باللون الأخضر، بينما ارتفع قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.16 في المئة.ولفت الموقع إلى أن سهم مصرف الراجحي كان الأكثر نشاطا، بينما كان الأعلى تداولا سهم شركة النفط السعودية "أرامكو".
https://arabic.sputniknews.com/20220419/سوق-الأسهم-السعودي-بين-الأفضل-أداء-حول-العالم-في-2022-1061386622.html
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اقتصاد, أخبار السعودية اليوم

قطاع الطاقة يقود سوق الأسهم السعودية للارتفاع

16:43 GMT 08.05.2022
© AP Photo / Amr Nabilمؤشرات اقتصادية - النفط، أرامكو، السعودية، اقتصاد الشرق الأوسط 2020
مؤشرات اقتصادية - النفط، أرامكو، السعودية، اقتصاد الشرق الأوسط 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© AP Photo / Amr Nabil
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أنهت جلسة اليوم الأحد، في سوق الأسهم السعودية "تداول" تعاملاتها باللون الأخضر، مواصلة الارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي في ضوء انخفاض السيولة مقارنة بالجلسة السابقة.
وأغلق مؤشر "تاسي"، المؤشر العام للسوق، مرتفعا بنسبة وصلت إلى 0.63 في المئة، محققًا مكاسب بقيمة 86.48 نقطة، حسبما ذكر موقع "مباشر مصر".
وتمثل جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات سوق الأسهم السعودية في مايو/ أيار الجاري، إذا كانت آخر جلساته يوم 28 أبريل/ نيسان، التي تلتها فترة توقف بسبب إجازة عيد الفطر.
بورصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
سوق الأسهم السعودي بين الأفضل أداء حول العالم في 2022
19 أبريل, 18:15 GMT
وكانت قطاعات الطاقة والبنوك من القطاعات التي أغلقت باللون الأخضر، بينما ارتفع قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.16 في المئة.
ولفت الموقع إلى أن سهم مصرف الراجحي كان الأكثر نشاطا، بينما كان الأعلى تداولا سهم شركة النفط السعودية "أرامكو".
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