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وزير الخارجية اللبناني: سيدني ودبي شهدتا أكبر نسبة إقبال في الانتخابات اللبنانية للمغتربين
وزير الخارجية اللبناني: سيدني ودبي شهدتا أكبر نسبة إقبال في الانتخابات اللبنانية للمغتربين
حدد وزيرالخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، مدينتي سيدني في أستراليا ودبي في الإمارات العربية المتحدة، على أنهما شهدتا أكبر نسبة إقبال على عملية الاقتراع في... 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T06:55+0000
2022-05-08T06:55+0000
أخبار لبنان
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ووفقا لتصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني، قال بوحبيب: "النتائج حتّى الساعة مشجّعة"، مؤكدا أن "سيدني ودبي تشهدان النسبة الأكبر من المقترعين" حتى الآن.وأكد وزير الخارجية اللبناني الالتزام بعدم إعلان أي نتائج قبل وصول الرئيس ميشال عون إلى مقر وزارة الخارجية.ولفت إلى أن "الدبلوماسيون هم أبناء هذا البلد ولم يقوموا بأي خطأ حتى اللحظة، ويريدون انتخابات شفافة"، حسب تعبيره.وكانت المرحلة الأولى من عملية ​الانتخابات البرلمانية في لبنان للمغتربين، قد انطلقت صباح الجمعة الماضية 6 مايو/أيار، في الدول العربية والإسلامية.
https://arabic.sputniknews.com/20220506/مع-انطلاقها-في-الخارج-هل-تمهد-الانتخابات-النيابية-لمرحلة-جديدة-في-لبنان؟-1061926542.html
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أخبار لبنان

وزير الخارجية اللبناني: سيدني ودبي شهدتا أكبر نسبة إقبال في الانتخابات اللبنانية للمغتربين

06:55 GMT 08.05.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayوزير الخارجية اللبناني عبد بو حبيب، مركز الاقتراع للانتخابات البرلمانية اللبنانية في بيروت، لبنان
وزير الخارجية اللبناني عبد بو حبيب، مركز الاقتراع للانتخابات البرلمانية اللبنانية في بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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حدد وزيرالخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، مدينتي سيدني في أستراليا ودبي في الإمارات العربية المتحدة، على أنهما شهدتا أكبر نسبة إقبال على عملية الاقتراع في الانتخابات اللبنانية للمغتربين.
ووفقا لتصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني، قال بوحبيب: "النتائج حتّى الساعة مشجّعة"، مؤكدا أن "سيدني ودبي تشهدان النسبة الأكبر من المقترعين" حتى الآن.
انطلاق المرحلة الأولى من الانتخاات البرلمانية اللبنانية للمغتربين في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
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وأكد وزير الخارجية اللبناني الالتزام بعدم إعلان أي نتائج قبل وصول الرئيس ميشال عون إلى مقر وزارة الخارجية.
وحول ما أشيع عن وجود أخطاء، قال: "كل الأخطاء تعالج أو تحال على لجان الفرز والقضاة ونحن على اتصال دائم مع السفارات والقنصليات، والأهم أن نرصد المخالفات".
ولفت إلى أن "الدبلوماسيون هم أبناء هذا البلد ولم يقوموا بأي خطأ حتى اللحظة، ويريدون انتخابات شفافة"، حسب تعبيره.
وأوضح أن صناديق الاقتراع ستصل تباعاً الى لبنان بعد إقفال الأقلام، مؤكدا: "نريد إجراء الانتخابات بنزاهة وشفافية".
وكانت المرحلة الأولى من عملية ​الانتخابات البرلمانية في لبنان للمغتربين، قد انطلقت صباح الجمعة الماضية 6 مايو/أيار، في الدول العربية والإسلامية.
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