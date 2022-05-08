https://arabic.sputniknews.com/20220508/وزير-الخارجية-اللبناني-سيدني-ودبي-شهدتا-أكبر-نسبة-إقبال-في-الانتخابات-اللبنانية-للمغتربين-1061973665.html

وزير الخارجية اللبناني: سيدني ودبي شهدتا أكبر نسبة إقبال في الانتخابات اللبنانية للمغتربين

وزير الخارجية اللبناني: سيدني ودبي شهدتا أكبر نسبة إقبال في الانتخابات اللبنانية للمغتربين

حدد وزيرالخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، مدينتي سيدني في أستراليا ودبي في الإمارات العربية المتحدة، على أنهما شهدتا أكبر نسبة إقبال على عملية الاقتراع في... 08.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-08T06:55+0000

2022-05-08T06:55+0000

2022-05-08T06:55+0000

أخبار لبنان

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ووفقا لتصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني، قال بوحبيب: "النتائج حتّى الساعة مشجّعة"، مؤكدا أن "سيدني ودبي تشهدان النسبة الأكبر من المقترعين" حتى الآن.وأكد وزير الخارجية اللبناني الالتزام بعدم إعلان أي نتائج قبل وصول الرئيس ميشال عون إلى مقر وزارة الخارجية.ولفت إلى أن "الدبلوماسيون هم أبناء هذا البلد ولم يقوموا بأي خطأ حتى اللحظة، ويريدون انتخابات شفافة"، حسب تعبيره.وكانت المرحلة الأولى من عملية ​الانتخابات البرلمانية في لبنان للمغتربين، قد انطلقت صباح الجمعة الماضية 6 مايو/أيار، في الدول العربية والإسلامية.

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