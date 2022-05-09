إسرائيل تعتقل 15 فلسطينيا بالضفة بدعوى المساعدة في تنفيذ هجمات
© AP Photo / Majdi Mohammedالضفة الغربية، الجيش الإسرائيلي، مايو 2020
© AP Photo / Majdi Mohammed
قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه اعتقل 15 فلسطينيا في بلدات مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، الليلة الماضية، لتقديمهم المساعدة لمنفذي هجمات شهدتها إسرائيل مؤخرا.
وأفاد الجيش في بيان نشره على حسابه في موقع "تويتر" أنه في إطار عملية "كاسر الأمواج"، اعتقل الجيش وجهاز الأمن العام (شاباك) وشرطة حرس الحدود مشتبها بهم للمساعدة في تنفيذ "عمليات إرهابية" في مدينتي إلعاد ومستوطنة أرئيل.
وقتل 3 إسرائيليين في هجوم نفذه فلسطينيان بالأسلحة البيضاء في مدينة إلعاد قرب تل أبيب الخميس الماضي، قبل أن يتم اعتقالهما أمس في إحدى الغابات القريبة. وفي 30 أبريل/نيسان الماضي قتل حارس أمن إسرائيلي برصاص فلسطينيين اثنين عند مدخل مستوطنة أرئيل المقامة على أراضي سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه في إطار العملية ذاتها جرى اعتقال فلسطينيين اثنين في بلدة رمانة غربي جنين شمالي الضفة والتي ينتمي إليها منفذي عملية إلعاد، بدعوى تقديم المساعدة لمنفذي العملية.
وتابع: "في الوقت نفسه، عملت قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام في قرية قراوة بني حسن (شمال) واعتقلت اثنين يشتبه في تقديمها المساعدة في إطلاق النار الذي وقع في أرئيل".
"שובר גלים":— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 9, 2022
צה"ל, שב"כ ומג"ב עצרו חשודים בסיוע לפיגועים בערים אלעד ואריאל
כוחות צה"ל, שב"כ ומג"ב פעלו הלילה בכפר רומאנה שבמרחב החטיבה המרחבית מנשה, במסגרת הפעילות נעצרו שני מבוקשים החשודים בסיוע למחבלים שביצעו את הפיגוע שהתרחש באלעד>> pic.twitter.com/WxFkWUZPt2
كما نفذ الجيش الإسرائيلي، اقتحامات ليلية في مخيم بلاطة وفي قرى العايدة والولجة وبيت ريما وبلعين وعزون (قال إنه عثر فيها على مسدسين وسكينين) وقطنة وحزمة واعتقل "مطلوبين آخرين يشتبه بضلوعهم في أنشطة إرهابية".
وقال الجيش إنه اعتقل إجمالا فجر اليوم الاثنين 15 مطلوبا فلسطينيا من تلك القرى والبلدات بالضفة الغربية.
בין היתר, פעלו הכוחות במחנה הפליטים בלאטה ובכפרים אל עאידה, וואלג'ה, בית רימא, בלעין, עזון, קטנה וחיזמא ועצרו מבוקשים נוספים החשודים בפעילויות טרור. במהלך הפעילות בכפר עזון, אותרו שני סכינים ושני אקדחים.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 9, 2022
במהלך הלילה נעצרו 15 מבוקשים>> pic.twitter.com/Smy0V5XeyX
وقتل ما لا يقل عن 19 إسرائيليا في هجمات عشوائية شنها فلسطينيون منذ منتصف مارس/ آذار.