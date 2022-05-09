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إسرائيل تعتقل 15 فلسطينيا بالضفة بدعوى المساعدة في تنفيذ هجمات
إسرائيل تعتقل 15 فلسطينيا بالضفة بدعوى المساعدة في تنفيذ هجمات
قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه اعتقل 15 فلسطينيا في بلدات مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، الليلة الماضية، لتقديمهم المساعدة لمنفذي هجمات شهدتها... 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T08:03+0000
2022-05-09T08:03+0000
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وأفاد الجيش في بيان نشره على حسابه في موقع "تويتر" أنه في إطار عملية "كاسر الأمواج"، اعتقل الجيش وجهاز الأمن العام (شاباك) وشرطة حرس الحدود مشتبها بهم للمساعدة في تنفيذ "عمليات إرهابية" في مدينتي إلعاد ومستوطنة أرئيل.وقتل 3 إسرائيليين في هجوم نفذه فلسطينيان بالأسلحة البيضاء في مدينة إلعاد قرب تل أبيب الخميس الماضي، قبل أن يتم اعتقالهما أمس في إحدى الغابات القريبة. وفي 30 أبريل/نيسان الماضي قتل حارس أمن إسرائيلي برصاص فلسطينيين اثنين عند مدخل مستوطنة أرئيل المقامة على أراضي سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة.وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه في إطار العملية ذاتها جرى اعتقال فلسطينيين اثنين في بلدة رمانة غربي جنين شمالي الضفة والتي ينتمي إليها منفذي عملية إلعاد، بدعوى تقديم المساعدة لمنفذي العملية.وتابع: "في الوقت نفسه، عملت قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام في قرية قراوة بني حسن (شمال) واعتقلت اثنين يشتبه في تقديمها المساعدة في إطلاق النار الذي وقع في أرئيل".كما نفذ الجيش الإسرائيلي، اقتحامات ليلية في مخيم بلاطة وفي قرى العايدة والولجة وبيت ريما وبلعين وعزون (قال إنه عثر فيها على مسدسين وسكينين) وقطنة وحزمة واعتقل "مطلوبين آخرين يشتبه بضلوعهم في أنشطة إرهابية".وقال الجيش إنه اعتقل إجمالا فجر اليوم الاثنين 15 مطلوبا فلسطينيا من تلك القرى والبلدات بالضفة الغربية.وقتل ما لا يقل عن 19 إسرائيليا في هجمات عشوائية شنها فلسطينيون منذ منتصف مارس/ آذار.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية

إسرائيل تعتقل 15 فلسطينيا بالضفة بدعوى المساعدة في تنفيذ هجمات

08:03 GMT 09.05.2022
© AP Photo / Majdi Mohammedالضفة الغربية، الجيش الإسرائيلي، مايو 2020
الضفة الغربية، الجيش الإسرائيلي، مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
© AP Photo / Majdi Mohammed
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قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه اعتقل 15 فلسطينيا في بلدات مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، الليلة الماضية، لتقديمهم المساعدة لمنفذي هجمات شهدتها إسرائيل مؤخرا.
وأفاد الجيش في بيان نشره على حسابه في موقع "تويتر" أنه في إطار عملية "كاسر الأمواج"، اعتقل الجيش وجهاز الأمن العام (شاباك) وشرطة حرس الحدود مشتبها بهم للمساعدة في تنفيذ "عمليات إرهابية" في مدينتي إلعاد ومستوطنة أرئيل.
وقتل 3 إسرائيليين في هجوم نفذه فلسطينيان بالأسلحة البيضاء في مدينة إلعاد قرب تل أبيب الخميس الماضي، قبل أن يتم اعتقالهما أمس في إحدى الغابات القريبة. وفي 30 أبريل/نيسان الماضي قتل حارس أمن إسرائيلي برصاص فلسطينيين اثنين عند مدخل مستوطنة أرئيل المقامة على أراضي سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه في إطار العملية ذاتها جرى اعتقال فلسطينيين اثنين في بلدة رمانة غربي جنين شمالي الضفة والتي ينتمي إليها منفذي عملية إلعاد، بدعوى تقديم المساعدة لمنفذي العملية.
وتابع: "في الوقت نفسه، عملت قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام في قرية قراوة بني حسن (شمال) واعتقلت اثنين يشتبه في تقديمها المساعدة في إطلاق النار الذي وقع في أرئيل".
كما نفذ الجيش الإسرائيلي، اقتحامات ليلية في مخيم بلاطة وفي قرى العايدة والولجة وبيت ريما وبلعين وعزون (قال إنه عثر فيها على مسدسين وسكينين) وقطنة وحزمة واعتقل "مطلوبين آخرين يشتبه بضلوعهم في أنشطة إرهابية".
وقال الجيش إنه اعتقل إجمالا فجر اليوم الاثنين 15 مطلوبا فلسطينيا من تلك القرى والبلدات بالضفة الغربية.
وقتل ما لا يقل عن 19 إسرائيليا في هجمات عشوائية شنها فلسطينيون منذ منتصف مارس/ آذار.
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