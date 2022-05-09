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اتفاق أمريكي إسرائيلي يوناني قبرصي على تعزيز التعاون في مجال الطاقة
اتفاق أمريكي إسرائيلي يوناني قبرصي على تعزيز التعاون في مجال الطاقة
اتفقت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وقبرص واليونان على تعزيز التعاون في مجال الطاقة. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T21:52+0000
2022-05-09T21:52+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
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ووفقا لبيان مشترك نشره موقع وزارة الخارجية الأمريكية وافق وزراء خارجية قبرص واليونان وإسرائيل والولايات المتحدة على تكثيف التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة.فقد عقد اليوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزير الخارجية القبرصي يوانيس كاسوليدس ووزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد ووزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس اجتماعا افتراضيا بصيغة 3 + 1.وقال: "في فترة حرجة بالنسبة لأوروبا والولايات المتحدة والعالم، أكد الوزراء مجددًا التزامهم بصيغة 3 + 1 وقرروا تكثيف تعاونهم في مجالات الطاقة والاقتصاد والعمل المناخي والتأهب للطوارئ ومكافحة الإرهاب، والإسهام في ذلك".وأدان الوزراء الهجمات الإرهابية المروعة الأخيرة ضد الإسرائيليين، بما في ذلك هجوم 5 مايو الإرهابي في إلعاد.يشار إلى أن صيغة التعاون 3 + 1 تم إنشاؤها في عام 2019 لتعزيز السلام والاستقرار في شرق البحر الأبيض المتوسط ​، وكذلك لدعم استقلالية وأمن الطاقة لدى المشاركين.
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم

اتفاق أمريكي إسرائيلي يوناني قبرصي على تعزيز التعاون في مجال الطاقة

21:52 GMT 09.05.2022
© AP Photo / Cliff Owenالولايات المتحدة وإسرائيل
الولايات المتحدة وإسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
© AP Photo / Cliff Owen
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اتفقت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وقبرص واليونان على تعزيز التعاون في مجال الطاقة.
ووفقا لبيان مشترك نشره موقع وزارة الخارجية الأمريكية وافق وزراء خارجية قبرص واليونان وإسرائيل والولايات المتحدة على تكثيف التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة.
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فقد عقد اليوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزير الخارجية القبرصي يوانيس كاسوليدس ووزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد ووزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس اجتماعا افتراضيا بصيغة 3 + 1.
ووفقا للبيان فقد جاء الاجتماع "لإعادة تأكيد التزام الدول الأربعة المشترك بتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في شرق البحر الأبيض المتوسط".
وقال: "في فترة حرجة بالنسبة لأوروبا والولايات المتحدة والعالم، أكد الوزراء مجددًا التزامهم بصيغة 3 + 1 وقرروا تكثيف تعاونهم في مجالات الطاقة والاقتصاد والعمل المناخي والتأهب للطوارئ ومكافحة الإرهاب، والإسهام في ذلك".

وأكد أن "3 + 1 تدعم مبادرات إضافية مثل قمة النقب التي تعزز التعاون في المنطقة".

وأدان الوزراء الهجمات الإرهابية المروعة الأخيرة ضد الإسرائيليين، بما في ذلك هجوم 5 مايو الإرهابي في إلعاد.

كما قرر الوزراء وضع خارطة طريق ذات مخرجات ملموسة للعام المقبل، وتمهيد الطريق لاجتماع متابعة قبل نهاية عام 2022.

يشار إلى أن صيغة التعاون 3 + 1 تم إنشاؤها في عام 2019 لتعزيز السلام والاستقرار في شرق البحر الأبيض المتوسط ​، وكذلك لدعم استقلالية وأمن الطاقة لدى المشاركين.
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