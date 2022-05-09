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- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشروع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220509/خبير-واشنطن-تسعى-لتوريط-أوروبا-أكثر-في-الأزمة-الأوكرانية--1062024585.html
خبير: واشنطن تسعى لتوريط أوروبا أكثر في الأزمة الأوكرانية
خبير: واشنطن تسعى لتوريط أوروبا أكثر في الأزمة الأوكرانية
قال الخبير السياسي والاستراتيجي، علاء الأصفري، إن الولايات المتحدة لديها خطة استراتيجية للضغط الهائل على أوروبا عن طريق توريطها أكثر في الأزمة الأوكرانية، لكسر... 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T13:00+0000
2022-05-09T13:00+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
عيد النصر
روسيا
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وأضاف الخبير خلال حديثه لراديو "سبوتنيك" أن أمريكا تريد من الغرب أن يكون ساحة قتال وتصفية حسابات مع الروس عن طريق دعم النازيين الأوكرانيين، وهذا الدعم الغربي والأمريكي لأوكرانيا لا يصب في مصلحة أي منهما لأن روسيا ستنتصر.وأوضح الأصفري، أن أمريكا تدافع الآن عن سياسة القطب الواحد، حيث لا تتخيل أن هناك قطبا آخر سيظهر وهو روسيا والصين، كما بين أن هناك انقسامات كثيرة جدا في المعسكر الأوروبي حول العقوبات على روسيا.وحول الرسائل التي أراد الرئيس الروسي إرسالها خلال خطاب عيد النصر، شدد الخبير السياسي والاستراتيجي، على أن بوتين يعرف جيدا أن العجرفة الأمريكية لا نهاية لها، لذلك اضطر لهذه الحرب الاستباقية لحماية الوجود الروسي، حيث أن الغرب وأمريكا كانوا يخططون لمحاصرة روسيا بصواريخ الناتو النووية كما يريدون الهجوم على القرم.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن أن روسيا لم تترك فرصة للمحاولة لحل الوضع بالوسائل السلمية في أوكرانيا قبل اتخاذ قرار خوض العملية العسكرية الروسية الخاصة.وجاءت تصريحات الرئيس بوتين خلال لقائه مع والد قائد كتيبة "سبارتا" في دونيتسك، فلاديمير جوغا، الذي قُتل خلال معارك خاضها ضد القوميين المتطرفين في أوكرانيا، حيث قال: "إن روسيا استنفذت كل الوسائل والفرص المتاحة لحل الأمر مع نظام كييف بشكل سلمي".وأشار بوتين إلى أن إعلان العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا جاء كرد على عدم اكتراث كييف بحل الوضع ورضوخها للغرب وسياسة واشنطن في المنطقة"، مضيفا أن "الجيش الروسي يقاتل ببسالة وعنفوان وإخلاص".وأكد بوتين أن "جميع الخطط العسكرية الموضوعة يتم القيام بها وسوف تتحقق النتيجة ولا شك في ذلك".وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.
https://arabic.sputniknews.com/20220509/الرئيس-الصيني-لمستشار-ألمانيا-يجب-بذل-الجهود-لمنع-تحول-أزمة-أوكرانيا-لـوضع-لا-يمكن-السيطرة-عليه-1062021940.html
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عيد النصر, روسيا

خبير: واشنطن تسعى لتوريط أوروبا أكثر في الأزمة الأوكرانية

13:00 GMT 09.05.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورقوات الشرطة العسكرية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ماريوبول، أوكرانيا 5 مايو 2022
قوات الشرطة العسكرية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ماريوبول، أوكرانيا 5 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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قال الخبير السياسي والاستراتيجي، علاء الأصفري، إن الولايات المتحدة لديها خطة استراتيجية للضغط الهائل على أوروبا عن طريق توريطها أكثر في الأزمة الأوكرانية، لكسر شوكة روسيا، الأمر الذي لن تسمح به موسكو.
وأضاف الخبير خلال حديثه لراديو "سبوتنيك" أن أمريكا تريد من الغرب أن يكون ساحة قتال وتصفية حسابات مع الروس عن طريق دعم النازيين الأوكرانيين، وهذا الدعم الغربي والأمريكي لأوكرانيا لا يصب في مصلحة أي منهما لأن روسيا ستنتصر.
وأوضح الأصفري، أن أمريكا تدافع الآن عن سياسة القطب الواحد، حيث لا تتخيل أن هناك قطبا آخر سيظهر وهو روسيا والصين، كما بين أن هناك انقسامات كثيرة جدا في المعسكر الأوروبي حول العقوبات على روسيا.
وحول الرسائل التي أراد الرئيس الروسي إرسالها خلال خطاب عيد النصر، شدد الخبير السياسي والاستراتيجي، على أن بوتين يعرف جيدا أن العجرفة الأمريكية لا نهاية لها، لذلك اضطر لهذه الحرب الاستباقية لحماية الوجود الروسي، حيث أن الغرب وأمريكا كانوا يخططون لمحاصرة روسيا بصواريخ الناتو النووية كما يريدون الهجوم على القرم.
الرئيس الصيني شي جين بينغ يشارك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، 7 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الرئيس الصيني لمستشار ألمانيا: يجب بذل الجهود لمنع تحول أزمة أوكرانيا لـ"وضع لا ‏يمكن السيطرة عليه"‏
12:13 GMT
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن أن روسيا لم تترك فرصة للمحاولة لحل الوضع بالوسائل السلمية في أوكرانيا قبل اتخاذ قرار خوض العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وجاءت تصريحات الرئيس بوتين خلال لقائه مع والد قائد كتيبة "سبارتا" في دونيتسك، فلاديمير جوغا، الذي قُتل خلال معارك خاضها ضد القوميين المتطرفين في أوكرانيا، حيث قال: "إن روسيا استنفذت كل الوسائل والفرص المتاحة لحل الأمر مع نظام كييف بشكل سلمي".
وأشار بوتين إلى أن إعلان العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا جاء كرد على عدم اكتراث كييف بحل الوضع ورضوخها للغرب وسياسة واشنطن في المنطقة"، مضيفا أن "الجيش الروسي يقاتل ببسالة وعنفوان وإخلاص".
وأكد بوتين أن "جميع الخطط العسكرية الموضوعة يتم القيام بها وسوف تتحقق النتيجة ولا شك في ذلك".
وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.
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