رئيسة المفوضية الأوروبية تزور هنغاريا لبحث أمن إمدادات الطاقة
© AP Photo / Burhan Ozbiliciرئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021
© AP Photo / Burhan Ozbilici
أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إيريك مامر، اليوم الاثنين، أن رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، تعتزم السفر إلى هنغاريا، اليوم، للقاء رئيس الوزراء، فيكتور أوربان.
موسكو - سبوتنيك. وقال مامر في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر": "سيناقشان (أورسولا وأوربان) الموضوعات المتعلقة بأمن إمدادات الطاقة في أوروبا".
وكان وزير خارجية هنغاريا، بيتر سيارتو، أعلن الأربعاء الماضي، أن بلاده يمكن أن تدعم حظر النفط، الذي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضه على روسيا، بشرط إعفاء النفط الواصل عبر خطوط الأنابيب، مشيراً إلى أن فرض حظر كامل على إمدادات النفط من روسيا، سيدمر اقتصاد البلاد.
وأشار وزير الخارجية الهنغاري إلى أن إمدادات الطاقة في هنغاريا الآن في حالة آمنة ومستقرة؛ لكن حزمة العقوبات الأوروبية على قطاع الطاقة الروسي، ستدمر أمن إمدادات الطاقة تماما.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، في محاولة للضغط على موسكو لوقف عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 شباط/فبراير الماضي، لنزع السلاح من كييف، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد.
وكان وزير خارجية هنغاريا، بيتر سيارتو، أعلن الأربعاء الماضي، أن بلاده يمكن أن تدعم حظر النفط، الذي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضه على روسيا، بشرط إعفاء النفط الواصل عبر خطوط الأنابيب، مشيراً إلى أن فرض حظر كامل على إمدادات النفط من روسيا، سيدمر اقتصاد البلاد.
وأشار وزير الخارجية الهنغاري إلى أن إمدادات الطاقة في هنغاريا الآن في حالة آمنة ومستقرة؛ لكن حزمة العقوبات الأوروبية على قطاع الطاقة الروسي، ستدمر أمن إمدادات الطاقة تماما.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، في محاولة للضغط على موسكو لوقف عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 شباط/فبراير الماضي، لنزع السلاح من كييف، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد.