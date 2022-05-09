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رئيسة المفوضية الأوروبية تزور هنغاريا لبحث أمن إمدادات الطاقة
رئيسة المفوضية الأوروبية تزور هنغاريا لبحث أمن إمدادات الطاقة
أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إيريك مامر، اليوم الاثنين، أن رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، تعتزم السفر إلى هنغاريا، اليوم، للقاء رئيس الوزراء،... 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T17:40+0000
2022-05-09T17:40+0000
اقتصاد
المفوضية الأوروبية
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موسكو - سبوتنيك. وقال مامر في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر": "سيناقشان (أورسولا وأوربان) الموضوعات المتعلقة بأمن إمدادات الطاقة في أوروبا".وكان وزير خارجية هنغاريا، بيتر سيارتو، أعلن الأربعاء الماضي، أن بلاده يمكن أن تدعم حظر النفط، الذي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضه على روسيا، بشرط إعفاء النفط الواصل عبر خطوط الأنابيب، مشيراً إلى أن فرض حظر كامل على إمدادات النفط من روسيا، سيدمر اقتصاد البلاد.وأشار وزير الخارجية الهنغاري إلى أن إمدادات الطاقة في هنغاريا الآن في حالة آمنة ومستقرة؛ لكن حزمة العقوبات الأوروبية على قطاع الطاقة الروسي، ستدمر أمن إمدادات الطاقة تماما.ويسعى الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، في محاولة للضغط على موسكو لوقف عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 شباط/فبراير الماضي، لنزع السلاح من كييف، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد.
https://arabic.sputniknews.com/20220509/بلومبرغ-دولة-أجبرت-الاتحاد-الأوروبي-على-إلغاء-بند-يستهدف-النفط-الروسي-من-العقوبات-الجديدة-1062021087.html
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اقتصاد, المفوضية الأوروبية

رئيسة المفوضية الأوروبية تزور هنغاريا لبحث أمن إمدادات الطاقة

17:40 GMT 09.05.2022
© AP Photo / Burhan Ozbiliciرئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إيريك مامر، اليوم الاثنين، أن رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، تعتزم السفر إلى هنغاريا، اليوم، للقاء رئيس الوزراء، فيكتور أوربان.
موسكو - سبوتنيك. وقال مامر في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر": "سيناقشان (أورسولا وأوربان) الموضوعات المتعلقة بأمن إمدادات الطاقة في أوروبا".

وكان وزير خارجية هنغاريا، بيتر سيارتو، أعلن الأربعاء الماضي، أن بلاده يمكن أن تدعم حظر النفط، الذي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضه على روسيا، بشرط إعفاء النفط الواصل عبر خطوط الأنابيب، مشيراً إلى أن فرض حظر كامل على إمدادات النفط من روسيا، سيدمر اقتصاد البلاد.

وأشار وزير الخارجية الهنغاري إلى أن إمدادات الطاقة في هنغاريا الآن في حالة آمنة ومستقرة؛ لكن حزمة العقوبات الأوروبية على قطاع الطاقة الروسي، ستدمر أمن إمدادات الطاقة تماما.

ويسعى الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، في محاولة للضغط على موسكو لوقف عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، التي بدأتها في 24 شباط/فبراير الماضي، لنزع السلاح من كييف، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد.
ناقلة نفط في مجمع شيسخاريس للترانزيت في إقليم كراسنودار الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
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