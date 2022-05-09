https://arabic.sputniknews.com/20220509/ماكرون-يدعو-إلى-إنشاء-كيان-أوروبي-انتقالي-للدول-المرشحة-للانضمام-وعلى-رأسها-أوكرانيا-1062044567.html

ماكرون يدعو إلى إنشاء كيان أوروبي انتقالي للدول المرشحة للانضمام وعلى رأسها أوكرانيا

ماكرون يدعو إلى إنشاء كيان أوروبي انتقالي للدول المرشحة للانضمام وعلى رأسها أوكرانيا

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، إلى إنشاء "مجتمع سياسي أوروبي" لتعزيز العلاقات مع الدول المرشحة للانضمام "وعلى وجه الخصوص أوكرانيا. 09.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-09T21:20+0000

2022-05-09T21:20+0000

2022-05-09T21:20+0000

أخبار أوكرانيا

إيمانويل ماكرون

أخبار الاتحاد الأوروبي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/19/1061573562_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b7aea5461507062d24787122af38242.jpg

ووفقا لـ "فرانس 24"، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين إلى إنشاء "مجتمع سياسي أوروبي" للترحيب بدول ثالثة مثل أوكرانيا، بالتوازي مع إجراءات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي قد تستغرق "عقودًا" حسب تعبيره.تصريحات ماكرون جاءت خلال اللقاء الذي جمع قادة الـ 27 في ستراسبورغ بمناسبة يوم أوروبا.وأوضح ماكرون أن هذا الإطار الجديد سيسمح "للدول الأوروبية الديمقراطية الملتزمة بقاعدة قيمنا، بإيجاد مساحة جديدة للتعاون السياسي والأمن والتعاون".يشار إلى أن ماكرون توجه في نهاية المؤتمر إلى برلين، في أول زيارة رسمية منذ إعادة انتخابه، وذلك لمقابلة المستشار الألماني أولاف شولتز.

https://arabic.sputniknews.com/20220509/ماكرون-لن-يتحقق-السلام-باستبعاد-روسيا-وأوكرانيا-بعضهما-بعضا-1062030421.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار أوكرانيا, إيمانويل ماكرون, أخبار الاتحاد الأوروبي