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https://arabic.sputniknews.com/20220509/ماكرون-يدعو-إلى-إنشاء-كيان-أوروبي-انتقالي-للدول-المرشحة-للانضمام-وعلى-رأسها-أوكرانيا-1062044567.html
ماكرون يدعو إلى إنشاء كيان أوروبي انتقالي للدول المرشحة للانضمام وعلى رأسها أوكرانيا
ماكرون يدعو إلى إنشاء كيان أوروبي انتقالي للدول المرشحة للانضمام وعلى رأسها أوكرانيا
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، إلى إنشاء "مجتمع سياسي أوروبي" لتعزيز العلاقات مع الدول المرشحة للانضمام "وعلى وجه الخصوص أوكرانيا. 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T21:20+0000
2022-05-09T21:20+0000
أخبار أوكرانيا
إيمانويل ماكرون
أخبار الاتحاد الأوروبي
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ووفقا لـ "فرانس 24"، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين إلى إنشاء "مجتمع سياسي أوروبي" للترحيب بدول ثالثة مثل أوكرانيا، بالتوازي مع إجراءات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي قد تستغرق "عقودًا" حسب تعبيره.تصريحات ماكرون جاءت خلال اللقاء الذي جمع قادة الـ 27 في ستراسبورغ بمناسبة يوم أوروبا.وأوضح ماكرون أن هذا الإطار الجديد سيسمح "للدول الأوروبية الديمقراطية الملتزمة بقاعدة قيمنا، بإيجاد مساحة جديدة للتعاون السياسي والأمن والتعاون".يشار إلى أن ماكرون توجه في نهاية المؤتمر إلى برلين، في أول زيارة رسمية منذ إعادة انتخابه، وذلك لمقابلة المستشار الألماني أولاف شولتز.
https://arabic.sputniknews.com/20220509/ماكرون-لن-يتحقق-السلام-باستبعاد-روسيا-وأوكرانيا-بعضهما-بعضا-1062030421.html
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أخبار أوكرانيا, إيمانويل ماكرون, أخبار الاتحاد الأوروبي

ماكرون يدعو إلى إنشاء كيان أوروبي انتقالي للدول المرشحة للانضمام وعلى رأسها أوكرانيا

21:20 GMT 09.05.2022
© AP Photo / Lewis Jolyالانتخابات الرائاسية الفرنسية - فوز إيمانويل ماكرون في الانتخابات، فرنسا 24 أبريل 2022
الانتخابات الرائاسية الفرنسية - فوز إيمانويل ماكرون في الانتخابات، فرنسا 24 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
© AP Photo / Lewis Joly
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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، إلى إنشاء "مجتمع سياسي أوروبي" لتعزيز العلاقات مع الدول المرشحة للانضمام "وعلى وجه الخصوص أوكرانيا.
ووفقا لـ "فرانس 24"، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين إلى إنشاء "مجتمع سياسي أوروبي" للترحيب بدول ثالثة مثل أوكرانيا، بالتوازي مع إجراءات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي قد تستغرق "عقودًا" حسب تعبيره.
ماكرون في مؤتمر برلين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
ماكرون: لن يتحقق السلام باستبعاد روسيا وأوكرانيا بعضهما بعضا
14:28 GMT
تصريحات ماكرون جاءت خلال اللقاء الذي جمع قادة الـ 27 في ستراسبورغ بمناسبة يوم أوروبا.
وأوضح ماكرون أن هذا الإطار الجديد سيسمح "للدول الأوروبية الديمقراطية الملتزمة بقاعدة قيمنا، بإيجاد مساحة جديدة للتعاون السياسي والأمن والتعاون".

كما أعلن إيمانويل ماكرون تأييده لـ "مراجعة معاهدات الاتحاد الأوروبي"، مقترحًا أن يناقشها قادة الدول الـ27 في قمتهم في يونيو/ حزيران المقبل.

يشار إلى أن ماكرون توجه في نهاية المؤتمر إلى برلين، في أول زيارة رسمية منذ إعادة انتخابه، وذلك لمقابلة المستشار الألماني أولاف شولتز.
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