https://arabic.sputniknews.com/20220509/مستشار-ألمانيا-من-المهم-استئناف-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-والوصول-لنتائج-جيدة-1062038909.html
مستشار ألمانيا: من المهم استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا والوصول لنتائج جيدة
مستشار ألمانيا: من المهم استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا والوصول لنتائج جيدة
شدد المستشار الألماني أولاف شولتز على أهمية استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وكذلك الوصول إلى نتائج جيدة، وذلك خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل... 09.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-09T17:16+0000
2022-05-09T17:16+0000
2022-05-09T17:16+0000
العالم
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1053703986_0:0:2735:1538_1920x0_80_0_0_445269e9b243672cdb92734035183b9d.jpg
القاهرة - سبوتنيك. قال شولتز، خلال المؤتمر: "لا يمكن أن نتصور لأوكرانيا قبول شروط سلام لا تناسب سيادتها وسلامتها ومن المهم استئناف المفاوضات (مع روسيا) وأن تصبح ملموسة".وتابع: "ينبغي أن نتوصل لنتائج جيدة من خلال المفاوضات بعد الدمار وآلاف الضحايا".وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات"؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال الرئيس الروسي، إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع سلاح أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.وردت الدول الغربية على تحرك موسكو، بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، وزيادة الدعم العسكري لسلطات كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220304/المستشار-الألماني-ألمانيا-ليست-طرفا-في-الصراع-بأوكرانيا-ولن-تنضم-إليه-1059447185.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1053703986_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_69d309b788707b059a4a91de69c62dc9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار ألمانيا
مستشار ألمانيا: من المهم استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا والوصول لنتائج جيدة
تابعنا عبر
شدد المستشار الألماني أولاف شولتز على أهمية استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وكذلك الوصول إلى نتائج جيدة، وذلك خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارته لبرلين.
القاهرة - سبوتنيك. قال شولتز، خلال المؤتمر: "لا يمكن أن نتصور لأوكرانيا قبول شروط سلام لا تناسب سيادتها وسلامتها ومن المهم استئناف المفاوضات (مع روسيا) وأن تصبح ملموسة".
وتابع: "ينبغي أن نتوصل لنتائج جيدة من خلال المفاوضات بعد الدمار وآلاف الضحايا".
وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا
، بهدف حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات"؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال الرئيس الروسي، إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع سلاح أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.
وردت الدول الغربية على تحرك موسكو، بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا
، وزيادة الدعم العسكري لسلطات كييف.