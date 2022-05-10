عربي
لافروف: روسيا تثمن موقف الجزائر المتوازن حول أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220510/إيران-تؤكد-لقطر-أن-التدخل-الأجنبي-العسكري-في-الخليج-لا-يؤدي-لاستقرار-أو-أمن-المنطقة-1062061506.html
مساعد وزير الخارجية الإيراني: التدخل العسكري الأجنبي في منطقة الخليج لا يصنع استقرارا
مساعد وزير الخارجية الإيراني: التدخل العسكري الأجنبي في منطقة الخليج لا يصنع استقرارا
قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، إن التدخل العسكري الأجنبي في في منطقة الخليج يحول دون أمنها. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T13:34+0000
2022-05-10T14:11+0000
العالم
إيران
أخبار قطر اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104236/86/1042368686_0:0:2036:1145_1920x0_80_0_0_4054cd46f6d61f749d6c1b1f1d300e27.jpg
طهران - سبوتنيك. وأكد كني في بيان حول لقاءه مع أمين عام وزارة الخارجية القطرية، أحمد الحمادي، اليوم الثلاثاء، "إن تدخل الأجانب ووجودهم العسكري في منطقة الخليج لا يصنع الأمن والاستقرار".ولفت قائلا، "إذا ترددنا في دفع ثمن التعاون الإقليمي والتقارب، فإن تكاليف الخلاف والتباعد ستُفرض بلا شك على الجميع".
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104236/86/1042368686_220:0:2036:1362_1920x0_80_0_0_21afc5ce0de04a951da357295e547727.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, إيران, أخبار قطر اليوم

مساعد وزير الخارجية الإيراني: التدخل العسكري الأجنبي في منطقة الخليج لا يصنع استقرارا

13:34 GMT 10.05.2022 (تم التحديث: 14:11 GMT 10.05.2022)
© AP Photo / JOHN MOOREجنود أمريكيون يتحدثون مع مسؤول سعودي سابق في قاعدة الأمير سلطان الجوية - السعودية
جنود أمريكيون يتحدثون مع مسؤول سعودي سابق في قاعدة الأمير سلطان الجوية - السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© AP Photo / JOHN MOORE
تابعنا عبرTelegram
قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، إن التدخل العسكري الأجنبي في في منطقة الخليج يحول دون أمنها.
طهران - سبوتنيك. وأكد كني في بيان حول لقاءه مع أمين عام وزارة الخارجية القطرية، أحمد الحمادي، اليوم الثلاثاء، "إن تدخل الأجانب ووجودهم العسكري في منطقة الخليج لا يصنع الأمن والاستقرار".
وشدد كني على أنه لا يوجد "تضارب بين المصالح الوطنية الإيرانية والمصالح الجماعية لدول المنطقة"، قائلا، "إنه لا ينبغي أن نسمح للأجانب باستغلال غطاء الخلافات في المصالح الوطنية لدول المنطقة لإضفاء الشرعية على سياساتهم المهيمنة في المنطقة".
ولفت قائلا، "إذا ترددنا في دفع ثمن التعاون الإقليمي والتقارب، فإن تكاليف الخلاف والتباعد ستُفرض بلا شك على الجميع".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала