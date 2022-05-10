https://arabic.sputniknews.com/20220510/إيران-تؤكد-لقطر-أن-التدخل-الأجنبي-العسكري-في-الخليج-لا-يؤدي-لاستقرار-أو-أمن-المنطقة-1062061506.html
مساعد وزير الخارجية الإيراني: التدخل العسكري الأجنبي في منطقة الخليج لا يصنع استقرارا
مساعد وزير الخارجية الإيراني: التدخل العسكري الأجنبي في منطقة الخليج لا يصنع استقرارا
قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، إن التدخل العسكري الأجنبي في في منطقة الخليج يحول دون أمنها. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T13:34+0000
2022-05-10T13:34+0000
2022-05-10T14:11+0000
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طهران - سبوتنيك. وأكد كني في بيان حول لقاءه مع أمين عام وزارة الخارجية القطرية، أحمد الحمادي، اليوم الثلاثاء، "إن تدخل الأجانب ووجودهم العسكري في منطقة الخليج لا يصنع الأمن والاستقرار".ولفت قائلا، "إذا ترددنا في دفع ثمن التعاون الإقليمي والتقارب، فإن تكاليف الخلاف والتباعد ستُفرض بلا شك على الجميع".
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العالم, إيران, أخبار قطر اليوم
مساعد وزير الخارجية الإيراني: التدخل العسكري الأجنبي في منطقة الخليج لا يصنع استقرارا
13:34 GMT 10.05.2022 (تم التحديث: 14:11 GMT 10.05.2022) تابعنا عبر
قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، إن التدخل العسكري الأجنبي في في منطقة الخليج يحول دون أمنها.
طهران - سبوتنيك. وأكد كني في بيان حول لقاءه مع أمين عام وزارة الخارجية القطرية، أحمد الحمادي، اليوم الثلاثاء، "إن تدخل الأجانب ووجودهم العسكري في منطقة الخليج لا يصنع الأمن والاستقرار".
وشدد كني على أنه لا يوجد "تضارب بين المصالح الوطنية الإيرانية والمصالح الجماعية لدول المنطقة"، قائلا، "إنه لا ينبغي أن نسمح للأجانب باستغلال غطاء الخلافات في المصالح الوطنية لدول المنطقة لإضفاء الشرعية على سياساتهم المهيمنة في المنطقة".
ولفت قائلا، "إذا ترددنا في دفع ثمن التعاون الإقليمي والتقارب، فإن تكاليف الخلاف والتباعد ستُفرض بلا شك على الجميع".