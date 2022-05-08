https://arabic.sputniknews.com/20220508/اتفاق-قطري-إيراني-على-تطوير-العلاقات-المصرفية-فهل-تكون-الدوحة-وسيطا-في-ملف-أرصدة-إيران-المجمدة؟-1061976937.html

اتفاق قطري إيراني على تطوير العلاقات المصرفية... فهل تكون الدوحة وسيطا في ملف أرصدة إيران المجمدة؟

اتفاق قطري إيراني على تطوير العلاقات المصرفية... فهل تكون الدوحة وسيطا في ملف أرصدة إيران المجمدة؟

اتفقت كل من قطر وإيران على ضرورة تطوير العلاقات المصرفية بين البلدين في ضوء المتغيرات الدولية والإقليمية. 08.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-08T09:03+0000

2022-05-08T09:03+0000

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أخبار قطر اليوم

أخبار إيران

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ووفقا لوكالة إرنا الإيرانية فإن اجتماعا ضم كلا من محافظ البنك المركزي الإيراني علي صالح أبادي، والسفير القطري لدى طهران محمد بن حمد الهاجري، تم خلاله الاتفاق على ضرورة تطوير العلاقات المصرفية بين البلدين.ويأتي الاجتماع قبيل زيارة مقررة لأمير قطر إلى طهران في الأيام المقبلة، الأمر الذي فسره مراقبون على أنه (الاجتماع) ربما يكون تمهيدا لأخبار جديدة فيما يخص اتفاقا للإفراج عن جزء من الأرصدة الإيرانية.وكانت تقارير إعلامية قد أكدت أن اتفاقا أوليا بين البلدين تم الحديث عنه يفرج بمقتضاه عن جزء كبير عن الأرصدة الإيرانية المجمدة لدى بعض الدول.فهل تكون قطر وسيطا هذه المرة في ملف الأرصدة الإيرانية المجمدة، والذي يؤرق السلطات الإيرانية كثيرا، خاصة مع عدم مراوحة مفاوضات فيينا النقطة الأخيرة التي وصلت إليها.

https://arabic.sputniknews.com/20211115/ما-دلالات-إفراج-بعض-الدول-عن-أرصدة-إيران-المجمدة-وما-موقف-أمريكا؟-1050713276.html

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