https://arabic.sputniknews.com/20220510/الداخلية-التونسية-البلاد-تعرضت-لتهديدات-إرهابية-في-رمضان-1062075418.html
الداخلية التونسية: البلاد تعرضت لتهديدات إرهابية في رمضان
الداخلية التونسية: البلاد تعرضت لتهديدات إرهابية في رمضان
كشفت وزارة الداخلية التونسية أن البلاد تعرضت خلال شهر رمضان الماضي إلى "تهديدات إرهابية" جدية. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T19:52+0000
2022-05-10T19:52+0000
2022-05-10T19:52+0000
أخبار تونس اليوم
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جاء هذا في تصريحات للمتحدثة باسم الوزارة، فضيلة الخليفي، خلال اللقاء الدوري الذي عقدته الوزارة ظهر الثلاثاء، بحسب صحيفة "الشروق".وقالت المسؤولة التونسية إن الأخبار المؤكدة عن وجود تهديدات إرهابية خلال شهر رمضان استنفرت كافة إطارات الوزارة وأجهزتها للحد من مختلف التجاوزات.وأوضحت أنه جرت متابعة كافة التهديدات الإرهابية التّي يتمّ رصدها من قبل الوحدات المختصّة لمكافحة الإرهاب.وشددت على أن "الوضع الأمني في البلاد مستقر"، لافتة إلى أن الوحدات الأمنية في كامل يقظتها لحماية أمن المواطنين التونسيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220510/الداخلية-التونسية-لم-يصدر-عنا-قرار-رسمي-بإغلاق-مقر-اتحاد-علماء-المسلمين-1062066786.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
الداخلية التونسية: البلاد تعرضت لتهديدات إرهابية في رمضان
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كشفت وزارة الداخلية التونسية أن البلاد تعرضت خلال شهر رمضان الماضي إلى "تهديدات إرهابية" جدية.
جاء هذا في تصريحات للمتحدثة باسم الوزارة، فضيلة الخليفي، خلال اللقاء الدوري الذي عقدته الوزارة ظهر الثلاثاء، بحسب صحيفة "الشروق"
.
وقالت المسؤولة التونسية
إن الأخبار المؤكدة عن وجود تهديدات إرهابية خلال شهر رمضان استنفرت كافة إطارات الوزارة وأجهزتها للحد من مختلف التجاوزات.
وأوضحت أنه جرت متابعة كافة التهديدات الإرهابية التّي يتمّ رصدها من قبل الوحدات المختصّة لمكافحة الإرهاب.
وشددت على أن "الوضع الأمني في البلاد مستقر"، لافتة إلى أن الوحدات الأمنية في كامل يقظتها لحماية أمن المواطنين التونسيين.