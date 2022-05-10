عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220510/الداخلية-التونسية-البلاد-تعرضت-لتهديدات-إرهابية-في-رمضان-1062075418.html
الداخلية التونسية: البلاد تعرضت لتهديدات إرهابية في رمضان
الداخلية التونسية: البلاد تعرضت لتهديدات إرهابية في رمضان
كشفت وزارة الداخلية التونسية أن البلاد تعرضت خلال شهر رمضان الماضي إلى "تهديدات إرهابية" جدية. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T19:52+0000
2022-05-10T19:52+0000
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101555/08/1015550824_0:245:4832:2963_1920x0_80_0_0_8889f034e8a60bec5d90f013bc071889.jpg
جاء هذا في تصريحات للمتحدثة باسم الوزارة، فضيلة الخليفي، خلال اللقاء الدوري الذي عقدته الوزارة ظهر الثلاثاء، بحسب صحيفة "الشروق".وقالت المسؤولة التونسية إن الأخبار المؤكدة عن وجود تهديدات إرهابية خلال شهر رمضان استنفرت كافة إطارات الوزارة وأجهزتها للحد من مختلف التجاوزات.وأوضحت أنه جرت متابعة كافة التهديدات الإرهابية التّي يتمّ رصدها من قبل الوحدات المختصّة لمكافحة الإرهاب.وشددت على أن "الوضع الأمني في البلاد مستقر"، لافتة إلى أن الوحدات الأمنية في كامل يقظتها لحماية أمن المواطنين التونسيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220510/الداخلية-التونسية-لم-يصدر-عنا-قرار-رسمي-بإغلاق-مقر-اتحاد-علماء-المسلمين-1062066786.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101555/08/1015550824_278:0:4555:3208_1920x0_80_0_0_b77a844fe126d5832e681f6a960edb1f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تونس اليوم

الداخلية التونسية: البلاد تعرضت لتهديدات إرهابية في رمضان

19:52 GMT 10.05.2022
© AFP 2022 / Fethi Belaidالشرطة التونسية
الشرطة التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© AFP 2022 / Fethi Belaid
تابعنا عبرTelegram
كشفت وزارة الداخلية التونسية أن البلاد تعرضت خلال شهر رمضان الماضي إلى "تهديدات إرهابية" جدية.
جاء هذا في تصريحات للمتحدثة باسم الوزارة، فضيلة الخليفي، خلال اللقاء الدوري الذي عقدته الوزارة ظهر الثلاثاء، بحسب صحيفة "الشروق".
القرضاوي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
الداخلية التونسية: لم يصدر عنا قرار رسمي بإغلاق مقر اتحاد علماء المسلمين
15:49 GMT
وقالت المسؤولة التونسية إن الأخبار المؤكدة عن وجود تهديدات إرهابية خلال شهر رمضان استنفرت كافة إطارات الوزارة وأجهزتها للحد من مختلف التجاوزات.
وأوضحت أنه جرت متابعة كافة التهديدات الإرهابية التّي يتمّ رصدها من قبل الوحدات المختصّة لمكافحة الإرهاب.
وشددت على أن "الوضع الأمني في البلاد مستقر"، لافتة إلى أن الوحدات الأمنية في كامل يقظتها لحماية أمن المواطنين التونسيين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس19:12 GMTУдарные вертолеты Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала