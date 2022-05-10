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https://arabic.sputniknews.com/20220510/العراق-يعلن-وفاة-12-شخصا-بالحمى-النزفية-1062065781.html
العراق يعلن وفاة 12 شخصا بالحمى النزفية
العراق يعلن وفاة 12 شخصا بالحمى النزفية
أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، وفاة 12 شخصا جراء الإصابة بمرض "الحمى النزفية" الذي ينتقل من الماشية. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T15:26+0000
2022-05-10T15:26+0000
أخبار العراق اليوم
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ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالحمى النزفية هي 55 حالة بينها 12 حالة وفاة.وسجلت محافظة ذي قار وحدها 29 إصابة من إجمالي الإصابات بالمرض الفيروسي.وتسود في هذه المحافظة الريفية تربية الأبقار والأغنام والماعز والجاموس، وجميعها حيوانات ناقلة للمرض الذي يعرف أيضا باسم حمى "الكونغو".وكانت السلطات الصحية في العراق أعلنت في يونيو/ حزيران 2021، تسجيل أول وفاة بـ"الحمى النزفية".وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن الحمى النزفية مرض فيروسي يتسبب في وفاة نحو 40 في المئة من المصابين به.وتنتشر الحمى النزفية من خلال مخالطة الحيوانات أو الحشرات المصابة بالعدوى، ويمكن أن تتسبب في تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة، ما يجعلها تسرب، وقد تعوق قدرة الدم على التجلط.
https://arabic.sputniknews.com/20220510/عاصفة-ترابية-تغطي-سماء-العاصمة-العراقية-1062058698.html
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أخبار العراق اليوم

العراق يعلن وفاة 12 شخصا بالحمى النزفية

15:26 GMT 10.05.2022
© Photo / UNDP Iraq/ Moyasser Nasseerمستشفى سلام في محافظة نينوي، العراق 6 يوليو 2021
مستشفى سلام في محافظة نينوي، العراق 6 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© Photo / UNDP Iraq/ Moyasser Nasseer
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أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، وفاة 12 شخصا جراء الإصابة بمرض "الحمى النزفية" الذي ينتقل من الماشية.
ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالحمى النزفية هي 55 حالة بينها 12 حالة وفاة.
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12:28 GMT
وسجلت محافظة ذي قار وحدها 29 إصابة من إجمالي الإصابات بالمرض الفيروسي.
وتسود في هذه المحافظة الريفية تربية الأبقار والأغنام والماعز والجاموس، وجميعها حيوانات ناقلة للمرض الذي يعرف أيضا باسم حمى "الكونغو".
وكانت السلطات الصحية في العراق أعلنت في يونيو/ حزيران 2021، تسجيل أول وفاة بـ"الحمى النزفية".
وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن الحمى النزفية مرض فيروسي يتسبب في وفاة نحو 40 في المئة من المصابين به.
وتنتشر الحمى النزفية من خلال مخالطة الحيوانات أو الحشرات المصابة بالعدوى، ويمكن أن تتسبب في تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة، ما يجعلها تسرب، وقد تعوق قدرة الدم على التجلط.
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