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https://arabic.sputniknews.com/20220510/المصالحة-الروسية-مقتل-جندي-سوري-في-قصف-لإرهابيي-جبهة-النصرة-1062045888.html
المصالحة الروسية: مقتل جندي سوري في قصف لإرهابيي "جبهة النصرة"
المصالحة الروسية: مقتل جندي سوري في قصف لإرهابيي "جبهة النصرة"
قال أوليغ جورافليوف، نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتعارضة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، إن جنديا سوريا قتل وأصيب ثلاثة آخرون في قصف شنته... 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T00:07+0000
2022-05-10T00:07+0000
أخبار سوريا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال جورافليوف في مؤتمر صحفي "في محافظة حلب، نتيجة لهجوم بقذائف الهاون من قبل الإرهابيين ... على مواقع القوات الحكومية ... أصيب جندي سورية".وأضاف: "أسفرت نيران المدافع الرشاشة للإرهابيين ... على مواقع القوات الحكومية ... عن مقتل جندي سوري وجرح آخر. وفي محافظة إدلب، نتيجة لهجوم صاروخي من قبل الإرهابيين ... أصيب جندي سوري".وقال إنه تم تسجيل خمس هجمات قصف من مواقع جبهة النصرة في منطقة خفض التصعيد في إدلب في اليوم الماضي: ثلاثة في محافظة حلب وواحد في إدلب وواحد في اللاذقية.أنشئ مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة التابع لوزارة الدفاع الروسية والسيطرة على حركة اللاجئين في الجمهورية العربية السورية في فبراير 2016.وتشمل مهامها توقيع اتفاقات بشأن انضمام الجماعات المسلحة غير المشروعة والمستوطنات الفردية إلى نظام وقف الأعمال العدائية، فضلا عن تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220504/المصالحة-الروسي-إصابة-جندي-سوري-في-قصف-لجبهة-النصرة-الإرهابية-بمحافظة-اللاذقية-1061858318.html
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أخبار سوريا اليوم

المصالحة الروسية: مقتل جندي سوري في قصف لإرهابيي "جبهة النصرة"

00:07 GMT 10.05.2022
© Sputnik . Morad Saeedالجيش السوري يتعامل مع خروقات "النصرة" بريف اللاذقية بالأسلحة الثقيلة
الجيش السوري يتعامل مع خروقات النصرة بريف اللاذقية بالأسلحة الثقيلة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© Sputnik . Morad Saeed
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قال أوليغ جورافليوف، نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتعارضة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، إن جنديا سوريا قتل وأصيب ثلاثة آخرون في قصف شنته جماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في روسيا).
موسكو - سبوتنيك. وقال جورافليوف في مؤتمر صحفي "في محافظة حلب، نتيجة لهجوم بقذائف الهاون من قبل الإرهابيين ... على مواقع القوات الحكومية ... أصيب جندي سورية".
وأضاف: "أسفرت نيران المدافع الرشاشة للإرهابيين ... على مواقع القوات الحكومية ... عن مقتل جندي سوري وجرح آخر. وفي محافظة إدلب، نتيجة لهجوم صاروخي من قبل الإرهابيين ... أصيب جندي سوري".
الجيش السوري يحرر 5 جنود في تبادل مع ميليشيا خاضعة للجيش التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
المصالحة الروسي: إصابة جندي سوري في قصف لجبهة النصرة الإرهابية بمحافظة اللاذقية
4 مايو, 22:09 GMT
وقال إنه تم تسجيل خمس هجمات قصف من مواقع جبهة النصرة في منطقة خفض التصعيد في إدلب في اليوم الماضي: ثلاثة في محافظة حلب وواحد في إدلب وواحد في اللاذقية.
أنشئ مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة التابع لوزارة الدفاع الروسية والسيطرة على حركة اللاجئين في الجمهورية العربية السورية في فبراير 2016.
وتشمل مهامها توقيع اتفاقات بشأن انضمام الجماعات المسلحة غير المشروعة والمستوطنات الفردية إلى نظام وقف الأعمال العدائية، فضلا عن تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية.
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