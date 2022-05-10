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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220510/اليابان-تعتزم-تقليل-اعتمادها-على-موارد-الطاقة-الروسية-1062046722.html
اليابان تعتزم تقليل اعتمادها على موارد الطاقة الروسية
اليابان تعتزم تقليل اعتمادها على موارد الطاقة الروسية
قال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كويتشي هاغيودا، إن طوكيو لا يمكنها في الوقت الحالي رفض استيراد النفط الروسي، لكنها ستقلل من اعتمادها على موارد... 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T04:01+0000
2022-05-10T04:01+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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طوكيو - سبوتنيك. وأضاف هاغيودا خلال إحاطة إعلامية ردا على طلب من الصحفيين للتعليق على كلام رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الذي أعلن في وقت سابق أن اليابان تتوافق مع دول مجموعة السبع الأخرى في قرار حظر واردات النفط الروسية، رغم صعوبة مثل هذا القرار بالنسبة لطوكيو، قائلا: "بلادنا مستوردة للنفط، لذلك لا يمكننا الآن رفض استيراد النفط الروسي، لكننا مستعدون للتخلي التدريجي عن الاعتماد على موارد الطاقة الروسية، بينما نبحث في نفس الوقت عن مصادر بديلة".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220510/اليابان-تفرض-عقوبات-جديدة-ضد-روسيا-وجمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-1062046470.html
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أخبار أوكرانيا

اليابان تعتزم تقليل اعتمادها على موارد الطاقة الروسية

04:01 GMT 10.05.2022
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شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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قال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كويتشي هاغيودا، إن طوكيو لا يمكنها في الوقت الحالي رفض استيراد النفط الروسي، لكنها ستقلل من اعتمادها على موارد الطاقة الروسية تدريجيا بناء على الوضع الحالي.
طوكيو - سبوتنيك. وأضاف هاغيودا خلال إحاطة إعلامية ردا على طلب من الصحفيين للتعليق على كلام رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الذي أعلن في وقت سابق أن اليابان تتوافق مع دول مجموعة السبع الأخرى في قرار حظر واردات النفط الروسية، رغم صعوبة مثل هذا القرار بالنسبة لطوكيو، قائلا: "بلادنا مستوردة للنفط، لذلك لا يمكننا الآن رفض استيراد النفط الروسي، لكننا مستعدون للتخلي التدريجي عن الاعتماد على موارد الطاقة الروسية، بينما نبحث في نفس الوقت عن مصادر بديلة".
شعار شركة ألماز-أنتي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
اليابان تفرض عقوبات جديدة ضد روسيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
03:07 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
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