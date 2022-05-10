https://arabic.sputniknews.com/20220510/مصدر-روسي-يكشف-هدف-زيلينسكي-من-الهجوم-الانتحاري-على-جزيرة-زميني-رغم-معارضة-هيئة-الأركان-له-1062073128.html
مصدر روسي يكشف هدف زيلينسكي من الهجوم "الانتحاري" على جزيرة زميني رغم معارضة هيئة الأركان له
مصدر روسي يكشف هدف زيلينسكي من الهجوم "الانتحاري" على جزيرة زميني رغم معارضة هيئة الأركان له
كشف مصدر روسي، اليوم الثلاثاء، السبب الحقيقي لقيام الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بتوجيه أمر بالهجوم على جزيرة زميني، الأمر الذي تسبب بتكبد القوات... 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T18:42+0000
2022-05-10T18:42+0000
2022-05-10T18:45+0000
روسيا
العالم
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قال مصدر تابع لإحدى وكالات إنفاذ القانون في روسيا، إن الهجوم على جزيرة زميني (جزيرة الثعبان) تم تخطيطه من قبل مستشارين بريطانيين، مؤكدا أن زيلينسكي هو من أصدر الأوامر بشكل مباشر، وطالب بنتيجة بحلول يوم الـ9 من مايو/ أيار (يوم احتفال بروسيا بعيد النصر).وأكد المصدر في تصريحات للصحفيين أن هيئة الأركان العامة البريطانية ضد أوامر زيلينسكي.وأشار المصدر إلى أن الهدف من هذه العملية التي أمر بها زيلينسكي، كان الخروج ببيان مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني.
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مصدر روسي يكشف هدف زيلينسكي من الهجوم "الانتحاري" على جزيرة زميني رغم معارضة هيئة الأركان له
18:42 GMT 10.05.2022 (تم التحديث: 18:45 GMT 10.05.2022) تابعنا عبر
يتبع
كشف مصدر روسي، اليوم الثلاثاء، السبب الحقيقي لقيام الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بتوجيه أمر بالهجوم على جزيرة زميني، الأمر الذي تسبب بتكبد القوات الأوكرانية خسائر كارثية بالعتاد والأفراد بعد إحباط الجيش الروسي الهجوم.
قال مصدر تابع لإحدى وكالات إنفاذ القانون في روسيا، إن الهجوم على جزيرة زميني (جزيرة الثعبان) تم تخطيطه من قبل مستشارين بريطانيين، مؤكدا أن زيلينسكي هو من أصدر الأوامر بشكل مباشر، وطالب بنتيجة بحلول يوم الـ9 من مايو/ أيار (يوم احتفال بروسيا بعيد النصر).
وأكد المصدر في تصريحات للصحفيين أن هيئة الأركان العامة البريطانية ضد أوامر زيلينسكي.
وأشار المصدر إلى أن الهدف من هذه العملية التي أمر بها زيلينسكي، كان الخروج ببيان مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني.
"أمر زيلينسكي شخصيا بشن هجوم غبي بشكل لا يصدق على جزيرة زميني (جزيرة الثعبان) وطالب بتحقيق نتيجة "إعلامية" بحلول الـ9 من مايو/أيار. وفقًا للمعلومات المؤكدة بالفعل، فقد عارض فاليري زالوجني (القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية) وهيئة أركانه العامة هذه العملية الانتحارية، التي اقترحها على زيلينسكي مستشاروه البريطانيون".