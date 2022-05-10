https://arabic.sputniknews.com/20220510/موسكو-قوات-أوكرانية-أطلقت-النار-على-6-سيارات-مدنية-في-خاركوف-لإلصاق-التهمة-بالقوات-الروسية-1062069829.html

موسكو: قوات أوكرانية أطلقت النار على 6 سيارات مدنية في خاركوف لإلصاق التهمة بالقوات الروسية

موسكو: قوات أوكرانية أطلقت النار على 6 سيارات مدنية في خاركوف لإلصاق التهمة بالقوات الروسية

قال مدير المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع بوزارة الدفاع الروسية ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأوكرانية أطلقت النار على 6 سيارات مدنية في منطقة... 10.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-10T19:59+0000

2022-05-10T19:59+0000

2022-05-10T19:59+0000

العالم

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وأكد ميزينتسيف، في بيان: "وفقًا للمعلومات المتاحة، تم تنفيذ عملية دموية أخرى على غرار بوتشا، في تقاطع الطريق بين بلدتي ستاري ونوفي سالتيف، أطلق عناصر بالقوات الأوكرانية النار على 6 سيارات ترفع رايات بيضاء".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.

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