https://arabic.sputniknews.com/20220510/نصر-الله-استنفارنا-سيبقى-كاملا-لنهاية-المناورات-ولا-نثق-في-نوايا-إسرائيل-1062066197.html
نصر الله: استنفارنا سيبقى كاملا لنهاية المناورات ولا نثق في نوايا إسرائيل
نصر الله: استنفارنا سيبقى كاملا لنهاية المناورات ولا نثق في نوايا إسرائيل
قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إن الاستنفار العسكري للحزب سيبقى كاملا حتى نهاية المناورات الإسرائيلية. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T15:32+0000
2022-05-10T15:32+0000
2022-05-10T15:47+0000
العالم العربي
لبنان
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أخبار حزب الله
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وأضاف "لا نثق برسائل إسرائيل حول عدم الرغبة في المواجهة" في إشارة إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الذي قال إن إسرائيل لا تبحث عن المواجهة مع أحد ولا تريدها ولكنها مستعدة لأي سيناريو.وتابع "حزب الله ليس دولة جانب الدولة اللبنانية ولا يستطيع بناء دولة بمفرده. النظام في لبنان طائفي وإذا طالب اللبنانيون بإلغائه فسنكون في المقدمة ولكن الواقع غير ذلك".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله
نصر الله: استنفارنا سيبقى كاملا لنهاية المناورات ولا نثق في نوايا إسرائيل
15:32 GMT 10.05.2022 (تم التحديث: 15:47 GMT 10.05.2022) تابعنا عبر
يتبع
قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إن الاستنفار العسكري للحزب سيبقى كاملا حتى نهاية المناورات الإسرائيلية.
وأضاف "لا نثق برسائل إسرائيل حول عدم الرغبة في المواجهة" في إشارة إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الذي قال إن إسرائيل لا تبحث عن المواجهة مع أحد ولا تريدها ولكنها مستعدة لأي سيناريو.
وتابع "حزب الله ليس دولة جانب الدولة اللبنانية ولا يستطيع بناء دولة بمفرده. النظام في لبنان طائفي وإذا طالب اللبنانيون بإلغائه فسنكون في المقدمة ولكن الواقع غير ذلك".