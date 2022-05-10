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https://arabic.sputniknews.com/20220510/نصر-الله-استنفارنا-سيبقى-كاملا-لنهاية-المناورات-ولا-نثق-في-نوايا-إسرائيل-1062066197.html
نصر الله: استنفارنا سيبقى كاملا لنهاية المناورات ولا نثق في نوايا إسرائيل
نصر الله: استنفارنا سيبقى كاملا لنهاية المناورات ولا نثق في نوايا إسرائيل
قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إن الاستنفار العسكري للحزب سيبقى كاملا حتى نهاية المناورات الإسرائيلية. 10.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-10T15:32+0000
2022-05-10T15:47+0000
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وأضاف "لا نثق برسائل إسرائيل حول عدم الرغبة في المواجهة" في إشارة إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الذي قال إن إسرائيل لا تبحث عن المواجهة مع أحد ولا تريدها ولكنها مستعدة لأي سيناريو.وتابع "حزب الله ليس دولة جانب الدولة اللبنانية ولا يستطيع بناء دولة بمفرده. النظام في لبنان طائفي وإذا طالب اللبنانيون بإلغائه فسنكون في المقدمة ولكن الواقع غير ذلك".
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العالم العربي, لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله

نصر الله: استنفارنا سيبقى كاملا لنهاية المناورات ولا نثق في نوايا إسرائيل

15:32 GMT 10.05.2022 (تم التحديث: 15:47 GMT 10.05.2022)
© AP Photo / Syrian Central Military Media قوات المقاومة "حزب الله" تطلق صواريخ باتجاه إرهابيين على الحدود اللبنانية السورية،22 يوليو/ تموز 2017
 قوات المقاومة حزب الله تطلق صواريخ باتجاه إرهابيين على الحدود اللبنانية السورية،22 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
© AP Photo / Syrian Central Military Media
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يتبع
قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إن الاستنفار العسكري للحزب سيبقى كاملا حتى نهاية المناورات الإسرائيلية.
وأضاف "لا نثق برسائل إسرائيل حول عدم الرغبة في المواجهة" في إشارة إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الذي قال إن إسرائيل لا تبحث عن المواجهة مع أحد ولا تريدها ولكنها مستعدة لأي سيناريو.
وتابع "حزب الله ليس دولة جانب الدولة اللبنانية ولا يستطيع بناء دولة بمفرده. النظام في لبنان طائفي وإذا طالب اللبنانيون بإلغائه فسنكون في المقدمة ولكن الواقع غير ذلك".
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