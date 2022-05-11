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https://arabic.sputniknews.com/20220511/البنك-المركزي-الأوروبي-يلمح-إلى-رفع-الفائدة-لأول-مرة-منذ-عقد-بسبب-التضخم-1062095639.html
البنك المركزي الأوروبي يلمح إلى رفع الفائدة لأول مرة منذ عقد بسبب التضخم
البنك المركزي الأوروبي يلمح إلى رفع الفائدة لأول مرة منذ عقد بسبب التضخم
ألمحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، اليوم الأربعاء، إلى أن المؤسسة التي تتخذ من فرانكفورت مقرا لها قد ترفع أسعار الفائدة من أدنى مستوياتها... 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T10:55+0000
2022-05-11T10:55+0000
اقتصاد
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وقالت لاغارد في خطاب ألقته في ليوبليانا إن على البنك المركزي الأوروبي إنهاء خطة شراء السندات التحفيزية "في وقت مبكر من الربع الثالث"، ومن ثم يمكن رفع أسعار الفائدة "بعد أسابيع قليلة"، بحسب "فرانس برس".ويعد هذا التعليق أوضح إشارة حتى الآن من لاغارد على أن البنك المركزي الأوروبي مستعد للتحرك بشأن أسعار الفائدة قريبا، حيث تتخلف المؤسسة عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى التي اتخذت بالفعل خطوات لمكافحة التضخم.ستكون أي زيادة في أسعار الفائدة هي الأولى التي يقوم بها البنك المركزي الأوروبي منذ أكثر من عقد، وسوف ترفع المعدل من مستوياته الحالية المنخفضة تاريخيا.يتضمن ذلك معدل الإيداع (بالسالب) الذي يفرض على البنوك فعليا إيداع أموالها الزائدة في البنك المركزي الأوروبي. سيجتمع صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي في 9 يونيو/ حزيران و21 يوليو/ تموز لتحديد مسار عملهم للمرحلة المقبلة.بلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 7.5% في أبريل/ نيسان، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق للمنطقة ذات العملة الموحدة، وأعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل يوم الثلاثاء إنه "سيدعو إلى اتخاذ خطوة أولى لتطبيع أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي في يوليو".
https://arabic.sputniknews.com/20220510/تهديدات-رئيسية-تواجه-الاقتصادات-الناشئة-حتى-نهاية-العام-الجاري-1062067825.html
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اقتصاد

البنك المركزي الأوروبي يلمح إلى رفع الفائدة لأول مرة منذ عقد بسبب التضخم

10:55 GMT 11.05.2022
CC BY 2.0 / moerschy / عملة اليورو
عملة اليورو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
CC BY 2.0 / moerschy /
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ألمحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، اليوم الأربعاء، إلى أن المؤسسة التي تتخذ من فرانكفورت مقرا لها قد ترفع أسعار الفائدة من أدنى مستوياتها التاريخية بمجرد ارتفاع التضخم في منطقة اليورو.
وقالت لاغارد في خطاب ألقته في ليوبليانا إن على البنك المركزي الأوروبي إنهاء خطة شراء السندات التحفيزية "في وقت مبكر من الربع الثالث"، ومن ثم يمكن رفع أسعار الفائدة "بعد أسابيع قليلة"، بحسب "فرانس برس".
ويعد هذا التعليق أوضح إشارة حتى الآن من لاغارد على أن البنك المركزي الأوروبي مستعد للتحرك بشأن أسعار الفائدة قريبا، حيث تتخلف المؤسسة عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى التي اتخذت بالفعل خطوات لمكافحة التضخم.
ستكون أي زيادة في أسعار الفائدة هي الأولى التي يقوم بها البنك المركزي الأوروبي منذ أكثر من عقد، وسوف ترفع المعدل من مستوياته الحالية المنخفضة تاريخيا.
البنك المركزي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
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يتضمن ذلك معدل الإيداع (بالسالب) الذي يفرض على البنوك فعليا إيداع أموالها الزائدة في البنك المركزي الأوروبي. سيجتمع صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي في 9 يونيو/ حزيران و21 يوليو/ تموز لتحديد مسار عملهم للمرحلة المقبلة.
بلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 7.5% في أبريل/ نيسان، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق للمنطقة ذات العملة الموحدة، وأعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل يوم الثلاثاء إنه "سيدعو إلى اتخاذ خطوة أولى لتطبيع أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي في يوليو".
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