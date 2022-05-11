https://arabic.sputniknews.com/20220511/الحكومة-الفلسطينية-تدعو-إلى-تحقيق-دولي-تشارك-فيه-الأمم-المتحدة-في-واقعة-مقتل-الصحفية-شيرين-أبو-1062094250.html
الحكومة الفلسطينية تدعو إلى تحقيق دولي تشارك فيه الأمم المتحدة في واقعة مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة
الحكومة الفلسطينية تدعو إلى تحقيق دولي تشارك فيه الأمم المتحدة في واقعة مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة
دعا رئيس الحكومة الفلسطينيية، محمد اشتية، اليوم الأربعاء، إلى "تحقيق دولي تشارك فيه الأمم المتحدة ومختلف الأطراف في جريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو... 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T10:39+0000
2022-05-11T10:39+0000
2022-05-11T10:39+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
آخر أخبار القدس الأن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1062083897_0:0:1992:1122_1920x0_80_0_0_2caa8e7c52d68bb72781462ec90c75d3.jpg
وأكد اشتية، في بيان صحفي، "استعداد دولة فلسطين لتوفير الدعم اللازم للجنة تحقيق مستقلة، وأنها تتحفظ على أن تكون إسرائيل جزءا منها"، معتبرا أنها تقوض مصداقية التحقيق، وذلك حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.وأوضح أن "الجهات الرسمية ستتابع مع نقابة الصحفيين والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة هذه الجريمة، تمهيدا لرفعها للمحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الوطنية المختصة، وصولا إلى ملاحقة ومحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب".وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق صباح اليوم، عن مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.وقالت النيابة العامة الفلسطينية، إنها "ستحيل التحقيقات في اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية.وأوضحت النيابة الفلسطينية، في بيان لها، أن "هذا التحقيق من خلال نيابة الجرائم الدولية المختصة بتوثيق الجرائم الداخلة باختصاص المحكمة الجنائية الدولية تمهيداً لإحالتها لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية".
https://arabic.sputniknews.com/20220511/فيديو-يوثق-لحظة-مقتل-الصحفية-شيرين-أبو-عاقلة-برصاص-القوات-الإسرائيلية-في-جنين-1062089524.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1062083897_29:0:1809:1335_1920x0_80_0_0_dd2a7a07c3965a67eadb1d83b302e2fe.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن
الحكومة الفلسطينية تدعو إلى تحقيق دولي تشارك فيه الأمم المتحدة في واقعة مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة
تابعنا عبر
دعا رئيس الحكومة الفلسطينيية، محمد اشتية، اليوم الأربعاء، إلى "تحقيق دولي تشارك فيه الأمم المتحدة ومختلف الأطراف في جريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة".
وأكد اشتية، في بيان صحفي، "استعداد دولة فلسطين لتوفير الدعم اللازم للجنة تحقيق مستقلة، وأنها تتحفظ على أن تكون إسرائيل جزءا منها"، معتبرا أنها تقوض مصداقية التحقيق، وذلك حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا
.
وأوضح أن "الجهات الرسمية ستتابع مع نقابة الصحفيين والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة هذه الجريمة، تمهيدا لرفعها للمحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الوطنية المختصة، وصولا إلى ملاحقة ومحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب".
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق صباح اليوم، عن مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة
، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.
وقالت النيابة العامة الفلسطينية، إنها "ستحيل التحقيقات في اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت النيابة الفلسطينية، في بيان لها، أن "هذا التحقيق من خلال نيابة الجرائم الدولية المختصة بتوثيق الجرائم الداخلة باختصاص المحكمة الجنائية الدولية تمهيداً لإحالتها لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية".