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https://arabic.sputniknews.com/20220511/الدفاع-الأوكرانية-تعلن-استخدام-مدافع-هاوتزر-أمريكية-عيار-155-ملم-1062108139.html
الدفاع الأوكرانية تعلن استخدام مدافع "هاوتزر" أمريكية عيار 155 ملم
الدفاع الأوكرانية تعلن استخدام مدافع "هاوتزر" أمريكية عيار 155 ملم
قالت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية آنا ماليار، إن أوكرانيا تستخدم بالفعل مدافع "هاوتزر" أمريكية عيار 155 ملم وأسلحة غربية أخرى في القتال. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T14:20+0000
2022-05-11T14:21+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقالت ماليار في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء:" بالإضافة إلى المدافع الموجودة، يتم بالفعل استخدام مدافع "هاوتزر" أمريكية من عيار 155، وتستمر عملية استلام المركبات المدرعة الغربية والأسلحة الأخرى".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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الدفاع الأوكرانية تعلن استخدام مدافع "هاوتزر" أمريكية عيار 155 ملم

14:20 GMT 11.05.2022 (تم التحديث: 14:21 GMT 11.05.2022)
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورمدفع هاوتزر من وحدة مدفعية تركتها القوات المسلحة الأوكرانية في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022
مدفع هاوتزر من وحدة مدفعية تركتها القوات المسلحة الأوكرانية في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
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قالت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية آنا ماليار، إن أوكرانيا تستخدم بالفعل مدافع "هاوتزر" أمريكية عيار 155 ملم وأسلحة غربية أخرى في القتال.
وقالت ماليار في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء:" بالإضافة إلى المدافع الموجودة، يتم بالفعل استخدام مدافع "هاوتزر" أمريكية من عيار 155، وتستمر عملية استلام المركبات المدرعة الغربية والأسلحة الأخرى".
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
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وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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