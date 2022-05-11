https://arabic.sputniknews.com/20220511/الكونغرس-الأمريكي-غاضب-من-إف-35-بسبب-المحركات-ما-هذا-بحق-الجحيم-1062104936.html
الكونغرس الأمريكي غاضب من "إف 35" بسبب المحركات: "ما هذا بحق الجحيم"
الكونغرس الأمريكي غاضب من "إف 35" بسبب المحركات: "ما هذا بحق الجحيم"
شهدت جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي، استمرت ما يقرب من ساعتين، حوارا ساخنا على خلفية آخر التقارير "الكئيبة" والمتعددة من قبل مكتب المساءلة الحكومية حول... 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T13:36+0000
2022-05-11T13:36+0000
2022-05-11T13:36+0000
العالم
رصد عسكري
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وأجاب رئيس مكتب البرنامج المشترك لـ"إف 35"، اللواء إريك فيك على الأسئلة حيث تعهد أعضاء الكونغرس بإثارة "الجحيم المقدس"، بحسب المصدر، حتى يتم حل المشكلات الملحة المتعلقة بالمقاتلة.وبحسب التقرير المنشور في مجلة "ميلتاري واتش" المتخصصة في الشؤون العسكرية، فقد أبرز تقرير مكتب المساءلة أن المقاتلة لا تزال تعاني من انخفاض معدلات القدرة على أداء المهام، وعدم تحقيق أهداف الموثوقية، وعلى الأخص ما يتعلق بتضاعف تكاليف الصيانة.وقال رئيس اللجنة الفرعية لجاهزية الخدمة المسلحة في مجلس النواب الأمريكي، عضو الكونجرس جون جارامندي، في جلسة الاستماع بشأن القضايا المتعلقة بالطائرة "إف 35": "لن أتسامح مع ذلك بعد الآن. لقد كنت أشاهد مشاكل إف 35 منذ عقد من الزمان ولم يتم حلها. ولم تحظ بالاهتمام اللازم للحفاظ على هذه المشروع البالغ تكلفته 1.7 تريليون دولار.... نشتري طائرات جديدة لامعة وبراقة ومن المحتمل أن تطير بشكل جيد لبضعة أشهر ثم ينتهي بهم الأمر بمشكلة".وانتقد عضو الكونغرس الاقتراح القائل بأن مفتاح "أف 35" يعتمد على محرك مختلف عن منتج آخر، قائلاً إنه من المحتمل أن ينتج عنه محركان مختلفان "لا يعملان".وسلط جاراميندي الضوء على أنه حتى يتم حل المشكلات المتعلقة بالطائرة "إف 35" يمكن أن تتوقف عمليات شراء المقاتلة بالكامل.وبدوره، اتفق الجنرال فيك مع تصريحات عضو الكونغرس، وأعرب عن أسفه على المشكلات المستمرة المتعلقة بالخدمات اللوجستية والصيانة.واجه برنامج مقاتلات "إف 35" الأمريكي انتقادات شديدة لأكثر من عقد من الزمان، حيث أشار كريستوفر سي ميللر، آخر وزير للدفاع في ظل إدارة دونالد ترامب، إلى البرنامج باعتباره "وحشا" أنشأه الجيش.
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العالم, رصد عسكري
الكونغرس الأمريكي غاضب من "إف 35" بسبب المحركات: "ما هذا بحق الجحيم"
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شهدت جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي، استمرت ما يقرب من ساعتين، حوارا ساخنا على خلفية آخر التقارير "الكئيبة" والمتعددة من قبل مكتب المساءلة الحكومية حول الأداء في برنامج مقاتلات الجيل الخامس الأمريكية من طراز "إف 35".
وأجاب رئيس مكتب البرنامج المشترك لـ"إف 35"، اللواء إريك فيك على الأسئلة حيث تعهد أعضاء الكونغرس بإثارة "الجحيم المقدس"، بحسب المصدر، حتى يتم حل المشكلات الملحة المتعلقة بالمقاتلة.
وبحسب التقرير المنشور في مجلة "ميلتاري واتش" المتخصصة
في الشؤون العسكرية، فقد أبرز تقرير مكتب المساءلة أن المقاتلة لا تزال تعاني من انخفاض معدلات القدرة على أداء المهام، وعدم تحقيق أهداف الموثوقية، وعلى الأخص ما يتعلق بتضاعف تكاليف الصيانة.
وقال رئيس اللجنة الفرعية لجاهزية الخدمة المسلحة في مجلس النواب الأمريكي، عضو الكونجرس جون جارامندي، في جلسة الاستماع بشأن القضايا المتعلقة بالطائرة "إف 35": "لن أتسامح مع ذلك بعد الآن. لقد كنت أشاهد مشاكل إف 35 منذ عقد من الزمان ولم يتم حلها. ولم تحظ بالاهتمام اللازم للحفاظ على هذه المشروع البالغ تكلفته 1.7 تريليون دولار.... نشتري طائرات جديدة لامعة وبراقة ومن المحتمل أن تطير بشكل جيد لبضعة أشهر ثم ينتهي بهم الأمر بمشكلة".
وانتقد عضو الكونغرس الاقتراح القائل بأن مفتاح "أف 35" يعتمد على محرك مختلف عن منتج آخر، قائلاً إنه من المحتمل أن ينتج عنه محركان مختلفان "لا يعملان".
"ربما لا يعمل المحرك، وهذه مشكلة برات آند ويتني.. سيكونون أمام هذه اللجنة قريبا. إذا كانوا من الجمهور وإذا كانوا يسمعوننا هنا، انتبهوا. أنا قادم إليكم في مزاج غاضب جدا. أنتم تعطوننا محركا ولا يعمل، حسنًا، لقد نجح لفترة قصيرة حتى يدخله بعض الغبار ثم تعطل. بحق الجحيم؟ ماذا يحدث هنا؟"
عضو الكونجرس جون جارامندي
رئيس اللجنة الفرعية لجاهزية الخدمة المسلحة في مجلس النواب الأمريكي
وسلط جاراميندي الضوء على أنه حتى يتم حل المشكلات المتعلقة بالطائرة "إف 35" يمكن أن تتوقف عمليات شراء المقاتلة بالكامل.
"لن نشتري المزيد من الطائرات حتى نتوصل إلى كيفية صيانتها. إنها مهمة حمقاء. هذا إهدار للمال من قبل دافعي الضرائب.. بالنسبة للمقاولين هناك ماذا تفعلون بحق الجحيم؟ لماذا لا يمكنكم أن تعطونا قطعة من المعدات التي تعمل بالفعل؟ لا يجب أن يكون لديكم عقد أبدًا".
عضو الكونجرس جون جارامندي
رئيس اللجنة الفرعية لجاهزية الخدمة المسلحة في مجلس النواب الأمريكي
وبدوره، اتفق الجنرال فيك مع تصريحات عضو الكونغرس، وأعرب عن أسفه على المشكلات المستمرة المتعلقة بالخدمات اللوجستية والصيانة.
"نحن غير قادرين على إيقاف تشغيل الحنفية عندما لا يعمل شيء ما. لذلك ، هذا برنامج بقيمة 400 مليار دولار أمريكي لإنشائها وبرنامج بقيمة 1 تريليون دولار أمريكي للحفاظ عليها طوال دورة حياتها. نحن نطلب من الشعب الأمريكي أن يدفع ثمن مقاتلات إف 35 و55% منها فقط قادرة على أداء المهام عندما يكون المعيار هو 75٪. حوالي 30 إلى 35% فقط منها قادرة تمامًا على أداء المهام مقارنةً بالهدف البالغ 60%، وتستغرق الصيانة ضعف المدة التي كان مقررًا لها في الأصل".
جاكي سبير
عضوةٌ الحزب الديمقراطي الأمريكي
واجه برنامج مقاتلات "إف 35" الأمريكي انتقادات شديدة لأكثر من عقد من الزمان، حيث أشار كريستوفر سي ميللر، آخر وزير للدفاع في ظل إدارة دونالد ترامب، إلى البرنامج باعتباره "وحشا" أنشأه الجيش.