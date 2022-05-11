https://arabic.sputniknews.com/20220511/الكونغرس-الأمريكي-غاضب-من-إف-35-بسبب-المحركات-ما-هذا-بحق-الجحيم-1062104936.html

الكونغرس الأمريكي غاضب من "إف 35" بسبب المحركات: "ما هذا بحق الجحيم"

الكونغرس الأمريكي غاضب من "إف 35" بسبب المحركات: "ما هذا بحق الجحيم"

شهدت جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي، استمرت ما يقرب من ساعتين، حوارا ساخنا على خلفية آخر التقارير "الكئيبة" والمتعددة من قبل مكتب المساءلة الحكومية حول... 11.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-11T13:36+0000

2022-05-11T13:36+0000

2022-05-11T13:36+0000

العالم

رصد عسكري

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وأجاب رئيس مكتب البرنامج المشترك لـ"إف 35"، اللواء إريك فيك على الأسئلة حيث تعهد أعضاء الكونغرس بإثارة "الجحيم المقدس"، بحسب المصدر، حتى يتم حل المشكلات الملحة المتعلقة بالمقاتلة.وبحسب التقرير المنشور في مجلة "ميلتاري واتش" المتخصصة في الشؤون العسكرية، فقد أبرز تقرير مكتب المساءلة أن المقاتلة لا تزال تعاني من انخفاض معدلات القدرة على أداء المهام، وعدم تحقيق أهداف الموثوقية، وعلى الأخص ما يتعلق بتضاعف تكاليف الصيانة.وقال رئيس اللجنة الفرعية لجاهزية الخدمة المسلحة في مجلس النواب الأمريكي، عضو الكونجرس جون جارامندي، في جلسة الاستماع بشأن القضايا المتعلقة بالطائرة "إف 35": "لن أتسامح مع ذلك بعد الآن. لقد كنت أشاهد مشاكل إف 35 منذ عقد من الزمان ولم يتم حلها. ولم تحظ بالاهتمام اللازم للحفاظ على هذه المشروع البالغ تكلفته 1.7 تريليون دولار.... نشتري طائرات جديدة لامعة وبراقة ومن المحتمل أن تطير بشكل جيد لبضعة أشهر ثم ينتهي بهم الأمر بمشكلة".وانتقد عضو الكونغرس الاقتراح القائل بأن مفتاح "أف 35" يعتمد على محرك مختلف عن منتج آخر، قائلاً إنه من المحتمل أن ينتج عنه محركان مختلفان "لا يعملان".وسلط جاراميندي الضوء على أنه حتى يتم حل المشكلات المتعلقة بالطائرة "إف 35" يمكن أن تتوقف عمليات شراء المقاتلة بالكامل.وبدوره، اتفق الجنرال فيك مع تصريحات عضو الكونغرس، وأعرب عن أسفه على المشكلات المستمرة المتعلقة بالخدمات اللوجستية والصيانة.واجه برنامج مقاتلات "إف 35" الأمريكي انتقادات شديدة لأكثر من عقد من الزمان، حيث أشار كريستوفر سي ميللر، آخر وزير للدفاع في ظل إدارة دونالد ترامب، إلى البرنامج باعتباره "وحشا" أنشأه الجيش.

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العالم, رصد عسكري