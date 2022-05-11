https://arabic.sputniknews.com/20220511/بيسكوف-عن-تأكيدات-غربية-بشأن-انقلاب-في-روسيا-الوضع-السياسي-الداخلي-مستقر-1062096328.html

بيسكوف عن تأكيدات غربية بشأن انقلاب في روسيا: الوضع السياسي الداخلي مستقر

بيسكوف عن تأكيدات غربية بشأن انقلاب في روسيا: الوضع السياسي الداخلي مستقر

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، معلقا على تصريحات مفادها أن الغرب يخطط لانقلاب في روسيا، إن الوضع السياسي مستقر في البلاد. 11.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-11T11:13+0000

2022-05-11T11:13+0000

2022-05-11T11:13+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

الكرملين

دميتري بيسكوف

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104451/79/1044517946_0:193:2957:1856_1920x0_80_0_0_0a3c35ca271f5dba1e7c45c3e5422cdc.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يخطط لإعلان الأحكام العرفية على الأراضي الروسية أو عدد من الأقاليم: "لا، لا توجد مثل هذه الخطط".وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يشارك المستشار السابق للرئاسة سيرغي غلازييف الرأي بشأن إعداد الغرب لانقلاب في روسيا، وكيف يقيم الكرملين الوضع السياسي الداخلي: "نقيمه كوضع مستقر. لا أعلم على أي أساس تستند هذه الاستنتاجات، لذلك لا يمكنني أن أقول شيئا".في تعليقه على تصريحات الجانب الأمريكي بشأن الإعداد المزعوم لروسيا لصراع طويل الأمد، قال بيسكوف إن العملية الخاصة في أوكرانيا تسير وفقا للخطة.في وقت سابق، قال رئيس المخابرات الوطنية الأمريكية، أفريل هاينز، إن السلطات الروسية تستعد لصراع طويل الأمد في أوكرانيا وتعتمد على تحقيق أهداف خارج دونباس.وبخصوص عبور الغاز عبر الأراضي الأوكرانية، قال بيسكوف، أن روسيا لم تتلق حتى الآن تفسيرا من الجانب الأوكراني حول "القوة القاهرة" بشأن عبور الغاز.وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا ستبحث عن طريق بديل من أجل الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أمام الأوروبيين: "لطالما أوفت روسيا بالتزاماتها التعاقدية، وتعتزم مواصلة ذلك. الجانب الأوكراني أعلن عن قوة قاهرة. لقد سمعنا معكم تصريحات "غازبروم" بشأن عدم تلقيها أي إشعار أو تفسير بشأن القوة القاهرة حتى الآن".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220506/بيسكوف-حول-دور-لندن-في-أحداث-بوتشا-الأوكرانية-سيتم-تقديم-البيانات-عن-المتورطين-في-الوقت-المناسب-1061910262.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, الكرملين, دميتري بيسكوف