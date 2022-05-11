https://arabic.sputniknews.com/20220511/تباطؤ-التضخم-في-أمريكا-لكنه-يظل-عند-أعلى-مستوياته-منذ-1982-1062105322.html
تباطؤ التضخم في أمريكا لكنه يظل عند أعلى مستوياته منذ 1982
تباطؤ التضخم في أمريكا لكنه يظل عند أعلى مستوياته منذ 1982
تباطأ تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل طفيف الشهر الماضي، حيث سجل 8.3% مقارنة بشهر أبريل/ نيسان 2021، وفقا لبيانات حكومية صدرت اليوم الأربعاء. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T13:33+0000
2022-05-11T13:33+0000
2022-05-11T13:33+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأفادت وزارة العمل بأن الزيادة السنوية في مؤشر أسعار المستهلك بلغت ذروتها في مارس/ آذار عند 8.5% لكنها تباطأت الشهر الماضي وسط انخفاض في تكاليف الطاقة، بحسب وكالة "فرانس برس".هبط البنزين 6.1% في أبريل مقارنة بشهر مارس بعد صعوده 18.3%. ومع ذلك، استمرت الأسعار في الارتفاع الشهر الماضي لمجموعة من السلع.وشمل ارتفاع الأسعار؛ تكاليف الإسكان والبقالة وأسعار تذاكر الطيران والسيارات الجديدة، ولا يزال التضخم السنوي عند أعلى معدل له منذ أوائل عام 1982.ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% فقط مقارنة بشهر مارس، بعد الارتفاع بنسبة 1.2% في الشهر السابق، لكن باستثناء السلع الغذائية والطاقة المتقلبة، زاد المؤشر 0.6% - ضعفي المعدل المسجل في مارس.حتى مع الانخفاض الشهري للبنزين، ارتفعت تكاليف الطاقة بنسبة 30.3% خلال الأشهر الـ12 الماضية، مع ارتفاع البنزين بنسبة 43.6% مقارنة بالعام الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220511/مصر-ما-الخطوة-التالية-للبنك-المركزي-بعد-صدمة-الأسعار-الأخيرة؟-1062098399.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية
تباطؤ التضخم في أمريكا لكنه يظل عند أعلى مستوياته منذ 1982
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تباطأ تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل طفيف الشهر الماضي، حيث سجل 8.3% مقارنة بشهر أبريل/ نيسان 2021، وفقا لبيانات حكومية صدرت اليوم الأربعاء.
وأفادت وزارة العمل بأن الزيادة السنوية في مؤشر أسعار المستهلك بلغت ذروتها في مارس/ آذار عند 8.5% لكنها تباطأت الشهر الماضي وسط انخفاض في تكاليف الطاقة
، بحسب وكالة "فرانس برس".
هبط البنزين 6.1% في أبريل مقارنة بشهر مارس بعد صعوده 18.3%. ومع ذلك، استمرت الأسعار في الارتفاع الشهر الماضي لمجموعة من السلع.
وشمل ارتفاع الأسعار؛ تكاليف الإسكان والبقالة وأسعار تذاكر الطيران والسيارات الجديدة، ولا يزال التضخم السنوي
عند أعلى معدل له منذ أوائل عام 1982.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% فقط مقارنة بشهر مارس، بعد الارتفاع بنسبة 1.2% في الشهر السابق، لكن باستثناء السلع الغذائية والطاقة المتقلبة، زاد المؤشر 0.6% - ضعفي المعدل المسجل في مارس.
حتى مع الانخفاض الشهري للبنزين، ارتفعت تكاليف الطاقة بنسبة 30.3% خلال الأشهر الـ12 الماضية، مع ارتفاع البنزين بنسبة 43.6% مقارنة بالعام الماضي.