https://arabic.sputniknews.com/20220511/جريمة-نكراء-الكويت-تدين-مقتل-الصحفية-الفلسطينية-شيرين-أبو-عاقلة-1062101273.html
"جريمة نكراء"... الكويت تدين مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة
"جريمة نكراء"... الكويت تدين مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة
أدانت الكويت مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، التي لقيت حتفها اليوم خلال تغطيتها لعملية اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T12:39+0000
2022-05-11T12:39+0000
2022-05-11T12:39+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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جاء ذلك في بيان نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الكويتية على "تويتر، قالت فيها إنها تعرب عن "إدانتها واستنكارها الشديدين لاغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي للإعلامية الفلسطينية بالقرب من مخيم جنين إضافة إلى إصابة صحفي آخر".وقال البيان: "إن قوات الاحتلال تتحمل مسؤولية هذه الجريمة النكراء التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني و تعديا سافرا على حرية التعبير".ودعا بيان الخارجية الكويتية المجتمع الدولي إلى "فتح تحقيق ومساءلة مرتكبي هذه الجريمة البشعة وملاحقتهم أمام جهات العدالة الدولية".وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق اليوم، مقتل المراسلة الصحفية شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.و قالت الرئاسة الفلسطينية إن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة، التي تعد جزءا من سياسة يومية إسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.و قال نفتالي بينيت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي إن السلطة الفلسطينية ترفض عرضا لإجراء تحقيق مشترك في مقتلها.
https://arabic.sputniknews.com/20220511/القوات-الإسرائيلية-تقتحم-منزل-عائلة-الصحفية-الراحلة-شيرين-أبو-عاقلة-في-بيت-حنينا-فيديو-1062100645.html
https://arabic.sputniknews.com/20220511/أول-زعيم-عربي-يعزي-فلسطين-بمقتل-شيرين-أبو-عاقلة-جريمة-جديدة-لإسرائيل-1062098105.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
"جريمة نكراء"... الكويت تدين مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة
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أدانت الكويت مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، التي لقيت حتفها اليوم خلال تغطيتها لعملية اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين.
جاء ذلك في بيان نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الكويتية على "تويتر، قالت فيها إنها تعرب عن "إدانتها واستنكارها الشديدين لاغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي للإعلامية الفلسطينية
بالقرب من مخيم جنين إضافة إلى إصابة صحفي آخر".
وقال البيان: "إن قوات الاحتلال تتحمل مسؤولية هذه الجريمة النكراء التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني و تعديا سافرا على حرية التعبير".
واعتبر البيان أن "هذه الجريمة تمثل دليلا جيدا يؤكد بشاعة الاعتداءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني".
ودعا بيان الخارجية الكويتية المجتمع الدولي إلى "فتح تحقيق ومساءلة مرتكبي هذه الجريمة البشعة وملاحقتهم أمام جهات العدالة الدولية
".
وأكد البيان "أهمية أن تكون هناك إجراءات لوقف الاعتداءات على الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال وحماية حقوقه وممتلكاته".
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق اليوم، مقتل المراسلة الصحفية شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.
و قالت الرئاسة الفلسطينية إن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة، التي تعد جزءا من سياسة يومية إسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
و قال نفتالي بينيت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي إن السلطة الفلسطينية
ترفض عرضا لإجراء تحقيق مشترك في مقتلها.