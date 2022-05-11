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الصحة الفلسطينية: مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية
الصحة الفلسطينية: مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في مدينة البيرة بالضفة الغربية. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T09:44+0000
2022-05-11T09:44+0000
2022-05-11T09:44+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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وقالت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" في خبر عن الحادث، إن القوات الإٍسرائيلية قتلت شابا فلسطينيا يدعى ثائر خليل اليازوري، عمره 21 عاما بالرصاص.ولفتت إلى أن الحادث وقع عند جبل الطويل بمدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى قول وزارة الصحة الفلسطينية إن جنود الجيش الإسرائيلي أصابوا الشاب الفلسطيني برصاصة في القلب بشكل مباشر.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق اليوم، مقتل المراسلة الصحفية شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.ولفتت إلى أن أبو عاقلة، أصيبت برصاصة مباشرة في رأسها ما أدى إلى مقتلها على الفور، خلال تغطيتها لأحداث اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين، بينما أصيب صحفي آخر برصاصة مباشرة في ظهره.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
الصحة الفلسطينية: مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في مدينة البيرة بالضفة الغربية.