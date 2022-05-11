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الصحة الفلسطينية: مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية
الصحة الفلسطينية: مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في مدينة البيرة بالضفة الغربية. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T09:44+0000
2022-05-11T09:44+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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وقالت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" في خبر عن الحادث، إن القوات الإٍسرائيلية قتلت شابا فلسطينيا يدعى ثائر خليل اليازوري، عمره 21 عاما بالرصاص.ولفتت إلى أن الحادث وقع عند جبل الطويل بمدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى قول وزارة الصحة الفلسطينية إن جنود الجيش الإسرائيلي أصابوا الشاب الفلسطيني برصاصة في القلب بشكل مباشر.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق اليوم، مقتل المراسلة الصحفية شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.ولفتت إلى أن أبو عاقلة، أصيبت برصاصة مباشرة في رأسها ما أدى إلى مقتلها على الفور، خلال تغطيتها لأحداث اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين، بينما أصيب صحفي آخر برصاصة مباشرة في ظهره.
https://arabic.sputniknews.com/20220510/الجيش-الإسرائيلي-يعتقل-6-فلسطينيين-في-مداهمات-ليلية-شمالي-الضفة--1062048071.html
https://arabic.sputniknews.com/20220508/وزيرة-الداخلية-الإسرائيلية-أدعو-كل-من-يمكنه-حمل-السلاح-إلى-القيام-بذلك-1062002778.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم

الصحة الفلسطينية: مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية

09:44 GMT 11.05.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatقتيل في الخليل وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة في الضفة الغربية
قتيل في الخليل وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في مدينة البيرة بالضفة الغربية.
وقالت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" في خبر عن الحادث، إن القوات الإٍسرائيلية قتلت شابا فلسطينيا يدعى ثائر خليل اليازوري، عمره 21 عاما بالرصاص.
الضفة الغربية، الجيش الإسرائيلي، مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2022
الجيش الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين في مداهمات ليلية شمالي الضفة
أمس, 06:37 GMT
ولفتت إلى أن الحادث وقع عند جبل الطويل بمدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى قول وزارة الصحة الفلسطينية إن جنود الجيش الإسرائيلي أصابوا الشاب الفلسطيني برصاصة في القلب بشكل مباشر.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق اليوم، مقتل المراسلة الصحفية شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.
الشرطة الإسرائيلية تطوق منطقة بعد هجوم في مدينة إلعاد المركزية، 5 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
وزيرة الداخلية الإسرائيلية: أدعو كل من يمكنه حمل السلاح إلى القيام بذلك
8 مايو, 20:20 GMT
ولفتت إلى أن أبو عاقلة، أصيبت برصاصة مباشرة في رأسها ما أدى إلى مقتلها على الفور، خلال تغطيتها لأحداث اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين، بينما أصيب صحفي آخر برصاصة مباشرة في ظهره.
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