https://arabic.sputniknews.com/20220511/نقابة-الصحفيين-التونسيين-تنظم-وقفة-تضامنية-تنديدا-بمقتل-شيرين-أبو-عاقلة-صور-1062102246.html

نقابة الصحفيين التونسيين تنظم وقفة تضامنية تنديدا بمقتل شيرين أبو عاقلة.. صور

نقابة الصحفيين التونسيين تنظم وقفة تضامنية تنديدا بمقتل شيرين أبو عاقلة.. صور

نظمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الاربعاء، وقفة تضامنية، على إثر عملية الاغتيال التي استهدفت صباح 2022 الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة. 11.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-11T12:43+0000

2022-05-11T12:43+0000

2022-05-11T12:43+0000

العالم العربي

أخبار تونس اليوم

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من جهته قال رئيس النقابة الوطنية لصحفيين التونسيين، محمد ياسين الجلاصي في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن اغتيال الصحفية الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة هو اغتيال للحقيقة ولكل من انتصر لفلسطين.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق صباح اليوم، عن مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.وذكرت الوزارة، أن الصحفية ومراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، شيرين أبو عاقلة، قد أصيبت برصاصة مباشرة في رأسها ما أدى إلى مقتلها على الفور، وذلك خلال تغطيتها لأحداث اقتحام مخيم جنين من قبل القوات الإسرائيلية.وأشارت الوزارة إلى إصابة الصحافي علي السمودي، مراسل صحيفة القدس، برصاصة حية في الظهر، موضحة أن وضعه مستقر.من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية، جريمة قتل مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي.وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، حملت الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة، مؤكدة أنها جزء من سياسة يومية تنتهجها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "السلطة الفلسطينية ترفض حتى اللحظة، عرضا لإجراء تحقيق مشترك في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.وأضاف بينيت، أن "رئيس السلطة الفلسطينية يوجه اتهامات عديمة الأساس لإسرائيل"، موضحا أنه "وفقا للمعطيات الموجودة في حوزتنا حاليا، هناك احتمال ليس بقليل بأن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النيران بشكل عشوائي وهم الذين تسببوا في مصرع الصحفية المؤسف".

https://arabic.sputniknews.com/20220511/القوات-الإسرائيلية-تقتحم-منزل-عائلة-الصحفية-الراحلة-شيرين-أبو-عاقلة-في-بيت-حنينا-فيديو-1062100645.html

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