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https://arabic.sputniknews.com/20220512/أمير-قطر-يصل-إلى-طهران-في-زيارة-رسمية-تلبية-لدعوة-الرئيس-الإيراني-1062137799.html
أمير قطر يصل إلى طهران في زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس الإيراني
أمير قطر يصل إلى طهران في زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس الإيراني
وصل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، إلى العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة رسمية. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T10:13+0000
2022-05-12T10:13+0000
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وأفادت وكالة الأنباء "إرنا"، بأن النائب الأول لرئيس الجمهورية، محمد مخبر، كان في استقبال أمير قطر.وأوضحت أن الشيخ تميم بن حمد، يرافقه في الزيارة وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى.ويتوقع أن تنعقد اليوم قمة ثنائية بين رئيس الجمهورية الإيرانية إبراهيم رئيسي، وأمير دولة قطر، على أن يعقبها مؤتمر صحفي مشترك، وفقا لـ"إرنا".يشار إلى أن الزيارة تأتي ردا على زيارة رئيسي، قبل 3 أشهر إلى الدوحة؛ وسيتم خلالها مناقشة العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/وكالة-إيرانية-أمير-قطر-یزور-طهران-ويلتقي-رئيسي-1061942252.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, إيران, أخبار إيران

أمير قطر يصل إلى طهران في زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس الإيراني

10:13 GMT 12.05.2022
© AP Photo / Jon Gambrellأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© AP Photo / Jon Gambrell
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وصل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، إلى العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة رسمية.
وأفادت وكالة الأنباء "إرنا"، بأن النائب الأول لرئيس الجمهورية، محمد مخبر، كان في استقبال أمير قطر.
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مستقبلا الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في الدوحة، 21 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
وكالة إيرانية: أمير قطر یزور طهران ويلتقي رئيسي
7 مايو, 09:25 GMT
وأوضحت أن الشيخ تميم بن حمد، يرافقه في الزيارة وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى.
ويتوقع أن تنعقد اليوم قمة ثنائية بين رئيس الجمهورية الإيرانية إبراهيم رئيسي، وأمير دولة قطر، على أن يعقبها مؤتمر صحفي مشترك، وفقا لـ"إرنا".
يشار إلى أن الزيارة تأتي ردا على زيارة رئيسي، قبل 3 أشهر إلى الدوحة؛ وسيتم خلالها مناقشة العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
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