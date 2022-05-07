https://arabic.sputniknews.com/20220507/وكالة-إيرانية-أمير-قطر-یزور-طهران-ويلتقي-رئيسي-1061942252.html
وكالة إيرانية: أمير قطر یزور طهران ويلتقي رئيسي
وكالة إيرانية: أمير قطر یزور طهران ويلتقي رئيسي
یتوجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، إلى طهران لمتابعة الاتفاقات السياسية والاقتصادية التي تم التوصل إليها بين البلدين خلال الزيارة الأخيرة... 07.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-07T09:25+0000
2022-05-07T09:25+0000
2022-05-07T09:25+0000
أخبار إيران
أخبار قطر اليوم
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
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وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، بأن "مستوى علاقات إيران مع دول المنطقة ارتفع في إطار سياسة الحكومة الإيرانية القائمة على تعزيز التعاون مع دول الجوار"، مشيرة أن زيارة أمير قطر إلى إیران تأتي في إطار زیارات مسؤولي دول المنطقة خلال الفترة القصيرة من تولي الحكومة الإيرانية الحالية مهام عملها.ومن المقرر، بحسب الوكالة الإيرانية، أن "تجرى خلال هذه الزيارة مفاوضات حول سبل الإفراج عن الأرصدة الإیرانیة المجمدة".وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قام بزيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة، في فبراير/ شباط الماضي، في أول زيارة له لدولة خليجية منذ توليه منصبه بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو/ حزيران الماضي.وأهدى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هدية إلى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في زيارته الأولى للدوحة.وقدم أمير قطر للرئيس الإيراني قميص منتخب "العنابي" القطري لكرة القدم، وذلك في إطار دعوته له لحضور بطولة كأس العالم 2022 التي ستقام في الدوحة، والتي ستنطلق في الفترة من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبلين.
https://arabic.sputniknews.com/20220417/إيران-أمير-قطر-يوافق-على-إصدار-مرسوم-بنقل-28-سجينا-إيرانيا-إلى-طهران-1061310256.html
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أخبار إيران, أخبار قطر اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
وكالة إيرانية: أمير قطر یزور طهران ويلتقي رئيسي
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یتوجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، إلى طهران لمتابعة الاتفاقات السياسية والاقتصادية التي تم التوصل إليها بين البلدين خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى قطر.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا
، بأن "مستوى علاقات إيران مع دول المنطقة ارتفع في إطار سياسة الحكومة الإيرانية القائمة على تعزيز التعاون مع دول الجوار"، مشيرة أن زيارة أمير قطر إلى إیران تأتي في إطار زیارات مسؤولي دول المنطقة خلال الفترة القصيرة من تولي الحكومة الإيرانية الحالية مهام عملها.
ومن المقرر، بحسب الوكالة الإيرانية، أن "تجرى خلال هذه الزيارة مفاوضات حول سبل الإفراج عن الأرصدة الإیرانیة المجمدة".
وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قام بزيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة، في فبراير/ شباط الماضي، في أول زيارة له لدولة خليجية
منذ توليه منصبه بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو/ حزيران الماضي.
وأهدى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هدية إلى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في زيارته الأولى للدوحة.
وقدم أمير قطر للرئيس الإيراني قميص منتخب "العنابي" القطري
لكرة القدم، وذلك في إطار دعوته له لحضور بطولة كأس العالم 2022 التي ستقام في الدوحة، والتي ستنطلق في الفترة من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبلين.