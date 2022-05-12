https://arabic.sputniknews.com/20220512/الأسماك-والجمبري-تجري-فحص-كوفيد-19-قبل-وصولها-للأطباق-الصينية-فيديو-1062162613.html
الأسماك والجمبري تجري فحص "كوفيد-19" قبل وصولها للأطباق الصينية... فيديو
الأسماك والجمبري تجري فحص "كوفيد-19" قبل وصولها للأطباق الصينية... فيديو
شكل وباء "كوفيد-19" أحد أهم أحداث القرن الـ21 بكل ما حمله - وما زال يحمله - من عواقب وإجراءات وقائية وميزانيات دول في سبيل العلاج والتعافي من آثاره على جميع... 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T19:11+0000
2022-05-12T19:11+0000
2022-05-12T19:11+0000
نادي الفيديو
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واحتلت الحيوانات حيزا كبيرا في الأخبار المتعلقة بالوباء، وغالبا كانت ترتبط بمصدر الوباء، فمن منّا لم يسمع قصة "طبق الخفاش" الذي ادعى البعض أن سيدة صينية طهته لزوجها وبدأت مع ذلك هذه المأساة.واستمر ثالوث الصينيين مع الحيوانات والأوبئة بإثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر فيديو من مدينة شانغهاي الصينية، يقوم خلالها بعض الأشخاص بإجراء فحوصات "كوفيد-19" للأسماك والجمبري.وبغض النظر عما إذا كان المقطع كوميديا أو جديا، فمن الواضح أن الوباء وبعد ما يقارب 3 أعوام من انتشاره ما زال يملك تأثيرا قويا
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
الأسماك والجمبري تجري فحص "كوفيد-19" قبل وصولها للأطباق الصينية... فيديو
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شكل وباء "كوفيد-19" أحد أهم أحداث القرن الـ21 بكل ما حمله - وما زال يحمله - من عواقب وإجراءات وقائية وميزانيات دول في سبيل العلاج والتعافي من آثاره على جميع الصعد.
واحتلت الحيوانات حيزا كبيرا في الأخبار المتعلقة بالوباء، وغالبا كانت ترتبط بمصدر الوباء، فمن منّا لم يسمع قصة "طبق الخفاش" الذي ادعى البعض أن سيدة صينية طهته لزوجها وبدأت مع ذلك هذه المأساة.
واستمر ثالوث الصينيين مع الحيوانات والأوبئة بإثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر فيديو من مدينة شانغهاي الصينية، يقوم خلالها بعض الأشخاص بإجراء فحوصات "كوفيد-19" للأسماك والجمبري.
وبغض النظر عما إذا كان المقطع
كوميديا أو جديا، فمن الواضح أن الوباء وبعد ما يقارب 3 أعوام من انتشاره ما زال يملك تأثيرا قويا