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https://arabic.sputniknews.com/20220512/تخلي-الاتحاد-الأوروبي-عن-موارد-الطاقة-الروسية-يكلفه-195-مليار-يورو-1062157925.html
تخلي الاتحاد الأوروبي عن موارد الطاقة الروسية يكلفه 195 مليار يورو
تخلي الاتحاد الأوروبي عن موارد الطاقة الروسية يكلفه 195 مليار يورو
سيتعين على الاتحاد الأوروبي إنفاق 195 مليار يورو في السنوات الخمس المقبلة لتأمين استقلال الطاقة عن روسيا، وفقا لمسودات الخطط التي تحدد أهدافا صارمة في مجالات... 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T16:35+0000
2022-05-12T16:35+0000
اقتصاد
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وتظهر مسودة مقترحات من المفوضية الأوروبية، اطلعت عليها صحيفة "فايننشال تايمز"، أن هناك حاجة إلى استثمارات إضافية بقيمة 195 مليار يورو من الآن وحتى عام 2027، بالإضافة إلى خطط زيادة الإنفاق على الحد من الكربون.وسيتعين على الاتحاد الأوروبي أيضا خفض استهلاك الطاقة أكثر مما كان يُعتقد سابقا لتحقيق أهدافه الطموحة لانبعاثات الكربون الصفرية الصافية بحلول عام 2050.سيتم نشر المقترحات رسميا الأسبوع المقبل، حيث يندفع قادة الاتحاد الأوروبي لكسر اعتمادهم على النفط والغاز الروسيين. قالت المفوضية بالفعل إنها تعتقد أن الكتلة قد تخفض واردات الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام وحثت الدول الأعضاء على تجديد منشآت تخزين الغاز قبل الشتاء المقبل.كما تسعى للحصول على موافقة الدول الأعضاء على حزمة سادسة من العقوبات، بما في ذلك حظر تدريجي على النفط الروسي هذا العام. عرقلت الإجراءات بسبب معارضة المجر التي تعتمد بشكل كبير على النفط الروسي.وقالت مسودة المفوضية إن المقترحات تدور حول "التقليل السريع من اعتمادنا على الوقود الأحفوري الروسي من خلال تسريع عملية الانتقال النظيف وتوحيد الجهود لتحقيق نظام طاقة أكثر مرونة واتحاد طاقة حقيقي".
https://arabic.sputniknews.com/20220512/رغم-القيود-المفروضةارتفاع-عائدات-النفط-الروسية-بنسبة-50--1062147557.html
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اقتصاد, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

تخلي الاتحاد الأوروبي عن موارد الطاقة الروسية يكلفه 195 مليار يورو

16:35 GMT 12.05.2022
© Photo / Nord Stream 2/Axel Schmidt"التيار الشمالي_2"
التيار الشمالي_2 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© Photo / Nord Stream 2/Axel Schmidt
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سيتعين على الاتحاد الأوروبي إنفاق 195 مليار يورو في السنوات الخمس المقبلة لتأمين استقلال الطاقة عن روسيا، وفقا لمسودات الخطط التي تحدد أهدافا صارمة في مجالات مثل الطاقة النظيفة وخفض الاستهلاك.
وتظهر مسودة مقترحات من المفوضية الأوروبية، اطلعت عليها صحيفة "فايننشال تايمز"، أن هناك حاجة إلى استثمارات إضافية بقيمة 195 مليار يورو من الآن وحتى عام 2027، بالإضافة إلى خطط زيادة الإنفاق على الحد من الكربون.
وسيتعين على الاتحاد الأوروبي أيضا خفض استهلاك الطاقة أكثر مما كان يُعتقد سابقا لتحقيق أهدافه الطموحة لانبعاثات الكربون الصفرية الصافية بحلول عام 2050.
حقل نفطي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
رغم القيود المفروضة...ارتفاع عائدات النفط الروسية بنسبة 50%
12:57 GMT
سيتم نشر المقترحات رسميا الأسبوع المقبل، حيث يندفع قادة الاتحاد الأوروبي لكسر اعتمادهم على النفط والغاز الروسيين. قالت المفوضية بالفعل إنها تعتقد أن الكتلة قد تخفض واردات الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام وحثت الدول الأعضاء على تجديد منشآت تخزين الغاز قبل الشتاء المقبل.
كما تسعى للحصول على موافقة الدول الأعضاء على حزمة سادسة من العقوبات، بما في ذلك حظر تدريجي على النفط الروسي هذا العام. عرقلت الإجراءات بسبب معارضة المجر التي تعتمد بشكل كبير على النفط الروسي.
وقالت مسودة المفوضية إن المقترحات تدور حول "التقليل السريع من اعتمادنا على الوقود الأحفوري الروسي من خلال تسريع عملية الانتقال النظيف وتوحيد الجهود لتحقيق نظام طاقة أكثر مرونة واتحاد طاقة حقيقي".
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